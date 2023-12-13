Работа в производстве, энергетике в Витебске
1 300 р.
Рамщик, станочник.
Рамщик, станочник на производство тарной доски, работа на ленточной пилораме, брусовочный станок, кромкообрезной, гоорбыльник, многопил(гатарного типа). Оплата сдельная. Производство находится Витебс...
Витебск
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск
900 р.
Подсобный рабочий
Организация приглашает на постоянную работу Вспомогательного рабочего (уборка территории,погрузка-разгрузка пиломатериалов) Возраст от 20 до 45 лет Зарплата: от 900 руб.руб./месяц. График работы: пн-...
Витебск
900 р.
Подсобный рабочий
Требуются подсобные рабочие. Обязанности: разборка, складирование, очистка, покраска, упаковка, погрузка, разгрузка различных деталей оборудования и материалов для промышленности, уборка территории, у...
Витебск
Договорная
Изготовитель карамели
Требуется изготовитель карамели (мужчина). Опыт не требуется. Нужна санкнижка. Производство находится в поселке Октябрьский. Ходит городской транспорт. По вакансии звонить в рабочие дни с 8.00 до 14.0...
Витебск
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Производство сыров контракт на 30 смен УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Витебск
Договорная
ВАКАНСИЯ
Рабочий на производство.
Витебск
1 400 р.
сварщик
Изготовление металлоконструкций
Витебск
1 000 р.
швея
Условия работы Зарплата от 1.000 р Полная занятость На территории работодателя Работа на дому Гибкий график Социальный пакет Оплачиваемый отпуск Авансирование Работа постоянная Хорошие и комфортные ус...
Витебск
2 000 р.
Требуется токарь,
Требуется токарь, фрезеровщик
Витебск
1 200 р.
Столяр
Организация возьмет на работу столяра. Изготавливаем декоративные изделия из мдф и фанеры. Нужно уметь работать на пильном станке и фрезере. Официальное оформление. График работы 5/2 с 8:30 до 17:00 ...
Витебск
1 200 р.
Предприятие приглашает пескоструйщика
Желательно опыт работы.Режим с 8.00-17.00 обед 12.00-13.00.Ответственность,порядочность,БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК . С испытательным сроком
Витебск
1 100 р.
Водитель с категориями С D E
Требуется водитель. Все вопросы по телефону.
Витебск
Договорная
Фрезеровщик
Предприятию требуется на постоянной основе фрезеровщик 4-6 разряда для производства работ на станках фрезерной группы. Полный соц. пакет. Звоните, будем рады!
Витебск
Договорная
Столяр станочник
На постоянную работу требуется столяр станочник для работы на форматно-раскроечном станке. Без вредных привычек с обязательным опытом работы. Время работы понедельник-пятница с 8 до 17, оплата труда с...
Витебск
Договорная
грузчик
На ОАО "Витебский облагросервис" на базу Верховье требуется грузчик. Все вопросы только по телефону.
Витебск
1 200 р.
Сварщик точечной контактной сварки
Ищем рабочего на аппарат точечной контактной сварки.Не имеющего проблем с алкаголем.Обучение.Официальное трудоустройство.Отвечу только на звонок с 9:00 до 17:00.
Витебск
1 500 р.
Маляр порошковой покраски
Ищем маляра порошковой покраски без проблем с алкоголем.Желателен опыт работы на производстве.Обучение.Официальное трудоустройстао.Отвечу только на звонок с 9:00 до 17:00.
Витебск
1 300 р.
Закройщик
Требуется закройщик. Одна смена, соцпакет.
Витебск
1 000 р.
Швея
Требуются швеи. Одна смена, полный день, возможен договор подряда. Современное оборудование. Прямая сдельная.
Витебск
1 600 р.
Требуется сборщик корпусной мебели
Мебельному производству требуется сборщик корпусной мебели. Пятидневная рабочая неделя, официальное трудоустройство. Возможно обучение. Заработная плата от 1600 рублей.
Витебск
1 200 р.
Швея
Здравствуйте. Наше предприятие занимается пошивом одежды из легких и средних тканей. Мы ответим на часто интересующие Вас вопросы: -Что Вы будете шить? Пошив одежды второго слоя по операционно на совр...
Витебск
Договорная
Требуется сварщик
Сварщик в цех на полуавтомат, аргон и умение понимать чертежи будет плюсом. Можно без опыта, научим. Наличие проф. образования и военного билета обязательно. Устройство по ТК РБ. Зар плата по резуль...
Витебск
1 073 р.
Сортировщик сырья и материалов с обучением
На постоянную работу, обучение на производстве 3 месяца /с оплатой труда/, требование: хорошее зрение, мелкая моторика рук, ответственность, так как работа с материальными ценностями. На период работы...
Витебск
1 200 р.
Прессовщик изделий из пластмасс с переобучением
На постоянную работу, обучение на производстве 3 месяца /с оплатой труда/, требование: хорошее зрение, мелкая моторика рук, ответственность, так как работа с материальными ценностями. На период работы...
Витебск
1 200 р.
Электрогазосварщик
Требуется электрогазосварщик все вопросы по телефону
Витебск
1 500 р.
Инженер-конструктор швейного производства
На швейное производство требуются Инженер-конструктор с опытом работы. Условия работы: -Зарплата от 1.500 р -Полная занятость -На территории работодателя -График работы: с 7-30 до 16-00 (сб.,вс. — вы...
Витебск
1 700 р.
Сварщик-слесарь
Сварка/зачистка черного металла полуавтоматом. Навыки слесаря приветствуются. Комфортные условия работы Без вредных привычек
Витебск
Договорная
складской работник
Предприятию требуется рабочий на склад. Выполнение выгрузки/погрузки товара.Склад находится на М.Горького.
Витебск
Договорная
Требуются швеи
В связи с увеличением объёмов производства швейное предприятие приглашает на работу швей для пошива трикотажных и корсетных изделий. Комфортные условия труда, современное оборудование, предоставляютс...
Витебск
1 085 р.
металлизатор с обучением
На постоянную работу, обучение на производстве 3 месяца /с оплатой труда/, требование: хорошее зрение, мелкая моторика рук, ответственность, так как работа с материальными ценностями. На период работы...
Витебск
1 185 р.
заливщик компаундами с обучением
На постоянную работу, обучение на производстве 3 месяца /с оплатой труда/, требование: хорошее зрение, мелкая моторика рук, ответственность, так как работа с материальными ценностями. На период работы...
Витебск
1 073 р.
слесарь-инструментальщик
На постоянную работу требуется слесарь-инструментальщик. Навыки слесаря. токаря, шлифовщика приветсвуются. Главное желание работать. Социальный пакет, оплата 50% обеда предприятием. Возможность повыше...
Витебск
1 086 р.
Шлифовщик 4 разряда
Заработная плата от 980 руб. Условия: Режим работы: 07.30-16.00 (перерыв: 11.30-12.00). Адрес: г.Витебск, ул. М.Горького, 145. Возможность повышения заработной платы и карьерного роста. Социальный пак...
Витебск
1 073 р.
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляци
Официальное трудоустройство. Режим работы: 07.30-16.00 (перерыв: 11.30-12.00). Полный социальный пакет с оплатой 50% стоимости обеда предприятием. Возможность повышения заработной платы и карьерного р...
Витебск
2 300 р.
Заместитель директора по производству
Обязанности: -Управленческий опыт на производстве -Руководство персоналом цеха: постановка и распределение задач, контроль результатов -Осуществление контроля за соблюдением технологических процессов...
Витебск
Договорная
Технолог швейного производства
Швейному предприятию требуется технолог швейного производства.
Витебск
Договорная
Мастер швейного цеха
Швейному предприятию требуется мастер швейного цеха и технолог швейного производства.
Витебск
900 р.
Швея
Обувному предприятию на постоянную работу требуются швеи, раскройщики, обработчики деталей и другие специалисты. от 900 рублей и выше чистыми на руки. Сдельная Официальное трудоустройство. Соцпакет. О...
Витебск
700 р.
Разнорабочий на пилораму
Разнорабочий на деревообрабатывающее производство. Страдающих алкогольной зависимостью не беспокоить.
Витебск
900 р.
Сортировщик пленки
На пленочное производство требуется мужчина на сортировку пленки для повторной переработки. Оплата сдельная. Без вредных привычек
Витебск
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск