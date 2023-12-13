Прочая работа в Витебске
67 000 р.
Ищем суррогатную маму до 39 лет
Витебск
3 410 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!ставка 3300 Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 ч...
Витебск
1 900 р.
Швеи
Приглашаем на работу швей! Хорошие комфортные условия, внимательное и уважительное отношение к каждому сотруднику. Максимально гибкий график. Высокая оплата труда + премии, карьерный рост. Пошив трико...
Витебск
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Витебск
Договорная
Агент по операциям с недвижимостью
Требования к кандидату: Уверенный ПК пользователь Коммуникабельность Стрессоустойчивость Должностные обязанности: В обязанностях работника консультация клиентов по вопросам приобретения недвижимости...
Витебск
Договорная
Швея на дому/швея раскройщик
Приглашаем на работу швей! Нужна швея-раскройщик и/или швея специализирующаяся на пошиве трикотажа и верхней одежды. Хорошие комфортные условия, внимательное и уважительное отношение к каждому сотрудн...
Витебск
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Витебск
Договорная
Ищу швейное производство/цех для сотрудничества
Ищу швейное производство или частный цех, работающий на договорной основе, с давальческим сырьем. Для отшива партий детской верхней одежды. (см примеры в объявлениях) Звоните, в сообщениях обсуждать н...
Витебск
Договорная
Разнорабочий на производство и склады в Польшу
ВНИМАНИЕ!!! ПУНКТЫ ПРОПУСКА ОТКРЫТЫ И РАБОТАЮТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ! Польша: Брест. Латвия: Григоровщина; Урбаны. Литва: Видзы; Котловка; Лоша; Каменный лог; Бенякони; Привалка. ----------------------- В отк...
Витебск
500 р.
Уборщица требуется
Требуется уборщица в магазин одежды,желательно пенсионерка. Лиц с вредными привычками просьба не беспокоить.На сообщения ответа не будет.Звоните в рабочее время.
Витебск
4 000 р.
Упаковщик на логистический склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Витебск
Договорная
Сборщик корпусной мебели
Обязанности: • Раскрой, присадка, сборка в цеху и установка на объектах встроенной и корпусной мебели. • Знание материалов, фурнитуры и технологии • Доставка клиенту, подъем, установка Требования: • О...
Витебск
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Витебск
770 р.
Дворник
Приглашаем на работу дворника. Рабочий день с 7.00 до 18.00. Оплата ежедневная-35р
Витебск
1 220 р.
наладчик технологического оборудования
наладка и ремонт оборудования. Официальное трудоустройство, социальный пакет, оплата 50% стоимости питания предприятием. Возможность карьерного роста и повышения заработной платы. Возможно предоставле...
Витебск
1 100 р.
Мойщик ковров
ИООО "АСК-Нова" требуется рабочий на мойку ковров. Заработная плата 1100-1200 бел.руб. По всем вопросам звонить по телефону указанному в объявлении!!!
Витебск
120 000 р.
Комплектовщик на склад Алиэкспресс. Вахта
Склад Алиэкспресс набирает на работу комплектовщиков. Условия: - Работа в Московской обл. - Вахта 40 рабочих смен. - Зарплата 3.000 руб/смена. - Питание 1 разовое - бесплатно. - Проживание - бесплатно...
Витебск
800 р.
Сантехник
Сантехник в афганский центр
Витебск
Договорная
Требуется логопед
В логопедический кабинет по адресу Московский 53, бизнес центр Москва требуются: логопед; Все вопросы по номеру или пишите в личку. Виктория.
Витебск
900 р.
Ищем Упаковщиц
Организация ООО ЛайкХата , Витебск (производство декоративных изделий). На постоянную работу требуется упаковщицы. Официальное оформление. График работы 5/2 с 8:30 до 17:00 (суббота,воскресенье- выход...
Витебск
1 600 р.
Уборщицы ВАХТОВЫМ методом
Приглашаем на работу уборщиц ВАХТОВЫМ методом в Минске! Вы получите: - Достойную зарплату, 1600 на руки/1100 на руки, в зависимости от длительности вахты. Вахта длится 30/20 дней. Мы...
Витебск
Договорная
РАБОТНИК НА ШОКОЛАДНУЮ ФАБРИКУ
В отклике на вакансию, просим Вас указывать ваш контактный номер телефона, для оперативной связи нашего менеджера с вами. ----------------------------- Требуются работники на фабрику по производству ...
Витебск
4 700 р.
Комплектовщик
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Москву и Московскую область. Наша компания предоставляет вакансии на складские комплексы В наших общежитиях есть все необходимое для комфортного п...
Витебск
Договорная
Водитель такси/ Аренда авто
Работа в службе такси Махiм, Яндекс. Мгновенное онлайн подключение. Добросовестное отношение к работе. Поддержка 24/7. Предоставляем автомобили в аренду для личных целей. Автомобили от 2019 года выпу...
Витебск
Договорная
Работа в Китае и в Египте
Требуются аниматоры Мы ищем энергичных и общительных девушек, которые готовы работать в отелях Шарм Эль Шейха, Египет. Требования: Активность, целеустремлённость Готовность к минимальному контракту 3 ...
Витебск
Договорная
Агенство недвижимости набирает сотрудников
Набираем агентов по операциям с недвижимостью ,активных ,коммуникабельных, инициативных людей ,возрастных ограничений нет,наличие высшего образования и собственного автомобиля приветствуется. ООО"Пак...
Витебск
3 500 р.
Комплектовщик
Предлагаю вам вакансию на склад одежды в город Чехов Еженедельные выплаты! Требуются комплектовщики-сортировщики. Опыт не обязателен. Всему обучем! Первая смена СТАЖИРОВОЧНАЯ, что позволит погрузитьс...
Витебск
Договорная
требуется повар
В магазин-кулинарию требуется повар. Без вредных привычек. У нас дружный коллектив, нет текучки кадров. Санитарная книжка обязательно. По всем вопросам звонить в рабочее время с 10:00 до 16:00. Сообще...
Витебск
Договорная
Грузчик
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Требуется 2 сотрудника.
Витебск
1 300 р.
Слесарь-ремонтник
Требуется слесарь-ремонтник на производственную площадку п. Чисть (Минский район). Обязанности: - Разборка отходов электрического и электронного оборудования (сортировка вторичного сырья на составляющ...
Витебск
Договорная
Требуются автомощики (-цы)
На автомойку АЗС "Газпром" по Воинов-Интернационалистов требуются автомощики(-цы). График работы с 10 до 19 ; сб, вс- выходной. Можно без опыта. З/п 25% на руки
Витебск
67 000 р.
Ищем суррогатную маму до 39 лет
Агентству Белмедтревел г. Минск требуется суррогатная мама в возрасте от 20 до 35 лет для программ в Минске, проживать во время беременности можно у себя дома. Если вам от 36 до 39 лет есть возможнос...
Витебск
1 000 р.
Дизайнер-наборщик типографии
В типографию требуется дизайнер. Умение работать в Adobe InDesign - обязательное требование. Комфортабельный новый офис в центре города, район бассейна Молодость. Звонить.
Витебск
3 500 р.
Комплектовщик на теплый склад ВАХТА
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Москву и Московскую область! Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта 15/30/45/60 смен на выбор. Принимаем на работу мужчин и ...
Витебск
Договорная
Работа в море краболовом
Морской компании требуется моряки с опытом работы на море в Англию! Место лова английский канал. 2 человека с опытом на крабе коричневом. Судно Маленький краболов!Виза обязательно ! Все вопросы в ...
Витебск
1 500 р.
Портная
В связи с расширением в швейный цех (пошив женской одежды), требуются портные,утюжильщик. Оплата труда, высокая без задержек(сдельно премиальная, оклад ). Полный соц. пакет. Достойные условия труда. ...
Витебск
Договорная
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ АГЕНТА ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Мы, ООО «Агентство Уют и К» одна из крупнейших компаний по недвижимости в городе Витебск, в связи с усилением команды, приглашаем на работу агентов по недвижимости. Кого мы ищем: • Целеустремлённого ...
Витебск
Договорная
Клинер квартир
Клининговой компании требуется сотрудник по уборке квартир и других помещений. Женщина 25-40 лет. Опрятной внешности, без вредных привычек. Оплата сдельная, высокая.
Витебск
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно