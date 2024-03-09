Работа в маркетинге, рекламе в Витебске
Договорная
Агент рекламный/специалист по работе с клиентами
Приглашаем к сотрудничеству рекламного агента по договору-подряда. Опыт работы - обязателен.
Витебск
200 р.
Работа
Крупной компании требуются сотрудники, активные и позитивные девушки,22+. Работаем только по РБ,гибкий график. Для подробной информации-пишите.
Брест
1 200 р.
Требуется онлайн-менеджер
ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ДО РЕАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА (доход от 1200 руб, при наличии результата). Требование: от 18 до 60 лет, амбициозные, ответс...
Минск, Московский
50 р.
ТРЕБУЕТСЯ РАСКЛЕЙЩИК. С 18 ЛЕТ.
ТРЕБУЕТСЯ РАСКЛЕЙЩИК. С 18 ЛЕТ. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.
Брестская, Барановичи
600 р.
Работа расклейщиком объявлений в Жлобине
Нужно 2 человека для регулярного расклеивания объявлений на доски у подъездов жилых домов по городу Листовки небольшие формат А6, оплата после работы ...
Гомельская, Жлобин
Договорная
Распространить рекламной продукции Скидель
-Распространение рекламной продукции по почтовым ящикам. -Свободный график. -Подберем удобный для вас район. -Простая отчетность. -Ежедневные выплаты ...
Гродненская, Скидель
Договорная
Раздача флаеров
Нужен человек для раздачи флаеров формата а6 (200 шт) на улице , разовая подработка, пишите,звоните,обсудим
Минская, Молодечно
Договорная
Приглашаем менеджера помощника (звонки)
Приглашаем менеджера-помощника. Работаем в сфере оказания юридических услуг. Хотим высвободить время юриста от рутинной работы по уточнению деталей. ...
Минск, Советский
1 000 р.
Требуется Контент-Менеджер в Интернет-магазин Компьютерной Техники
В Гродно требуется контент-менеджер в интернет-магазин Компьютерной техники. Обязанности будут состоять в размещении карточек товара на сайтах магазин...
Гродно
1 500 р.
Начальник ОМТСиС
Требуется начальник отдела материально-технического снабжения и сбыта. Должностные обязанности: - Осуществлять рациональную организацию сбыта продукци...
Могилевская, Шклов
Договорная
Pacклeйщик объявлений/Промоутер
Требуются Расклейщики объявлений, Промоутеры. Bашa ocнoвная задача будет заключaтьcя в pазмещении объявлений нa инфоpмационныx стeндaх и дocках объявл...
Могилев
1 500 р.
вакансии
Требуется офис-менеджер. Обязанности: обработка заявок,осуществление звонков, работа в СRМ. Требования к кандидату: обучаемость, коммуникабельность, з...
Минск, Партизанский
1 000 р.
вакансия
Требуется на постоянную работу оператор колл-центра. Официальное трудоустройство. Удобный график. Опыт работы не требуется. Обучение. Возможен карьерн...
Минск, Октябрьский
2 000 р.
КОМПЛЕКТОВЩИК
Сбор заявок на бакалейных логистических складах. Смены по 12 часов. Варианты графика 2 день/2 ночь/4 выходных; 4/4 день; 3/3 ночь. Договор подряда офи...
Минск, Центральный
Договорная
Распространитель рекламной продукции, промоутер
Требуются распространители листовок по почтовым ящикам, промоутеры для раздачи листовок в руки и промоутеры для проведения дегустаций. Обязанности: Ра...
Минская, Старые Дороги
Договорная
Распространитель рекламной продукции, промоутер
Требуются распространители листовок по почтовым ящикам, промоутеры для раздачи листовок в руки и промоутеры для проведения дегустаций. Обязанности: Ра...
Могилевская, Мстиславль
1 000 р.
Модель в положении (беременная), молодая мама
Требуется модель в положении (можно молодая мама) для фото/видео съемки. Магазин одежды для беременных и молодых мам. Материалы для каталогов, рекламы...
Минск, Центральный
Договорная
Специалист по недвижимости
Приглашаем в наш коллектив специалистов по продаже недвижимости! Готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы. Требования: -высшее или среднее специ...
Минская, Борисов
Договорная
Вакансия в агентстве недвижимости
У нас есть вакансия-специалистов по недвижимости. Особые условия для команд специалистов! Рассмотрим вопросы вхождения в состав учредителей и партнёрс...
Минск, Советский
Договорная
Вакансии
Набираю активных,ответственных,целеустремлённых девушек 20+ для развития интернет-магазина.
Витебская, Шумилино
Договорная
Расклейщик объявлений. Промоутер
Расклейка объявлений на досках общего пользования многоэтажных домов, 100% фотоотчет. Минск Гомель Добруш Светлогорск Речица Жлобин Рогачев Добруш ...
Минск, Центральный
976.32 р.
Ассистент по продажам, удаленно
Меня зовут Ядвига, я владелец маркетингового агентства с 13-летним опытом и отличными результатами. Я масштабирую успешные проекты, а не спасаю неэффе...
Минск, Центральный
2 000 р.
Расклейщик объявлений. Промоутер
Требуются активные люди, которые хотят зарабатывать! У нас можно работать постоянно, а можно устроиться на неделю. - Возможна подработка: по вечерам В...
Минск, Центральный
1 700 р.
Ищем РАСКЛЕЙЩИКА в Минске
В нашу компанию требуются расклейщики рекламных листовок, объявлений! Для ускоренной работы будем выдавать готовый комплект листовок и клей! Обязаннос...
Минск, Центральный
Вакансии в других регионах
600 р.
Работа расклейщиком объявлений в Жлобине
Нужно 2 человека для регулярного расклеивания объявлений на доски у подъездов жилых домов по городу Листовки небольшие формат А6, оплата после работы ...
Гомельская, Жлобин
1 000 р.
Требуется Контент-Менеджер в Интернет-магазин Компьютерной Техники
В Гродно требуется контент-менеджер в интернет-магазин Компьютерной техники. Обязанности будут состоять в размещении карточек товара на сайтах магазин...
Гродно