Работа в авто, транспорте и логистике в Витебске
1 500 р.
водитель категории СЕ
Витебск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Витебск
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
2 000 р.
работа сварщик авто, разборщик, маляр
Нужен сварщик авто, разборщик, маляр
Витебск
1 500 р.
водитель категории СЕ
Грузоперевозки по РБ
Витебск
3 000 р.
Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.
Подключение вашего автомобиля к парку. Возьмём ваш автомобиль в аренду для работы в Яндекс Такси. А так же приглашаем для работы в Яндекс Такси водителей: - подработка гибкий график (договор подряда)...
Витебск
3 000 р.
Водитель такси на личном автомобиле
Требуются водители на личном автомобили для работы в Яндекс такси. Низкая комиссия, подключение 15 минут, гарантированные выплаты.
Витебск
4 999 р.
Требуется водитель категории «СЕ»
Требуется водитель-экспедитор категории «СЕ» Обязанности: • Перевозка грузов в международном направлении; 1. РБ – РФ – РБ • Работа с разрешительными и таможенными документами; • Контроль правильности ...
Витебск
Договорная
Логист
Транспортному предприятию требуется логист. Условия: - социальный пакет - оформление по ТК РБ Обязанности: - поиск клиентов на собственный транспорт (экспедиции, прямые заказчики) и управление взаимоо...
Витебск
Договорная
Автослесарь грузовые авто
Приглашаем на работу автослесаря для сервисного обслуживания собственного грузового автопарка. УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Современное здание 2020 года постройки; работа в отапливаемых боксах (+20 градусов), с св...
Витебск
Договорная
Требуется водитель категории «СЕ»
Приглашаем на работу водителя-экспедитора! Стаж работы от 2-х лет, желание работать в коллективе. Основные маршруты РБ-РФ. Так же ищем водителей для работы на перецеп на свой европейский парк.
Витебск
900 р.
В автомобильное ателье требуется администратор
Обязаннoсти: - Знание автомобилей обязательно! - Пpиём клиeнтoв - Оформления заказов - Умение делать фото - Пoдачa oбъявлений, рaбота с интернет ресурсами, продвижение контента на наши сайты для ре...
Витебск
1 500 р.
Водитель Такси
Требуется водитель для работы в Яндекс Такси на автомобиле компании. ЗП 40%, ежедневные выплаты
Витебск
1 300 р.
Начальник участка спецтранспорта
В аэропорт Витебск требуется начальник участка спецтранспорта.
Витебск
1 200 р.
Водитель Яндекс такси
На работу Яндекс такси требуются водители. Работа на автомобилях таксопарка. Обязанности: •безопасная перевозка пассажиров •соблюдение правил дорожного движения Требования: •стаж вождения от 2-ух ...
Витебск
Договорная
Работа в Яндекс Такси
Приглашаем для работы в Яндекс Такси: - гибкий график - обслуженные автомобили - дружный коллектив - достойная оплата труда (процент от выручки) - возможность роста в должности - официальное трудоустр...
Витебск
1 000 р.
Требуются водители для работы в такси
Нужны водители для работы в такси(яндекс ). На процент. 30% от грязной кассы за вычетом яндекса. Мойка и заправка за наш счёт. Возможен ежедневный расчёт. Аренды нету. Всё вопросы только а по телефону...
Витебск
550 р.
Диспетчер пассажирские перевозки
Транспортной компании в сфере туристических и пассажирских перевозок требуется оператор-диспетчер. Полный рабочий день, 5 дней в неделю. График - две смены, по времени обговаривается. Офис на улице Ки...
Витебск
Договорная
Вакансия водителя категории C
На постоянную работу требуется водитель категории С для развоза молочной продукции и хлебобулочных изделий по торговым точкам города Витебска. Все вопросы по телефону(указан на фото)
Витебск
999 р.
монтировщик шин
требуется монтировщик шин, на участок легкового шиномонтажа, Витебск, с опытом работы, без вредных привычек, честный, трудолюбивый, пунктуальный, ответственный, в меру инициативный, возраст от 20 до 4...
Витебск
2 000 р.
На СТО требуеться автослесарь
На СТО требуеться человек для технического обслуживания и ремонта автомобилей разных марок. Знание устройства автомобилей и технологию его ремонта. Приветствуеться человек понимающий в двигателях , им...
Витебск
4 000 р.
Работа Водитель на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Витебск
1 500 р.
Водитель категории С
Требуется водитель категории С Возможно обучение Основные требования-желания работать и зарабатывать. Требования к водителю, минимальное знание автомобиля и его устройства. Разъездной вид работы по Ре...
Витебск
1 200 р.
Водитель-курьер ООО ТОКО СУШИ
Ресторан доставки Toko sushi приглашает ВОДИТЕЛЯ-КУРЬЕРА на собственном автомобиле для осуществления доставок блюд японской кухни. Обязанности: Своевременная, качественная доставка заказов в зоне дост...
Витебск
Договорная
Тракторист требуется
Тракторист требуется на круглогодичную работу требуется тракторист с удостоверением обязательное требование строго без вредных привычек на рабочем месте, умение работать с инструментом, весь соцпакет,...
Витебск
4 000 р.
Водитель автовоза
Транспортной компании на постоянную работу требуются водители категории CE, для работы на автовозе. Виза Евросоюза, удостоверение международника и чип обязательно. Высокая заработная плата.
Витебск
2 000 р.
Водитель, работа на своем авто грузоперевозки
Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Желан...
Витебск
1 000 р.
Водитель-курьер на авто
Курьерская доставка: — документов, корреспонденции, вещей, посылок; — покупок из магазина, еду из кафе: суши, роллы, пиццу. Мы предлагаем: — оптимальные маршруты. Выбирай любой район города или выполн...
Витебск
3 500 р.
Водитель С Е
Требуется водитель категории CE Россия - Беларусь (тент) штора
Витебск
1 400 р.
Требуется автоСЛЕСАРЬ собственный парк ИвекоДейли
Требуется автоСЛЕСАРЬ для собственного парка ИвекоДейли (5-авто),не такси и не маршрутки. Собственный гараж, ключи и оборудование есть. Подработка приветствуется! Ответственный, с руками, не алкозави...
Витебск
1 000 р.
Рабочий на авторазборку
Небольшой, но дружный коллектив, ищет рабочего (без вредных привычек) на авторазборку BMW. Находимся на Чапаева. Желателен опыт в подобной или смежной областях, также желательны навыки уверенного поль...
Витебск
Договорная
Вакансия работа
Требуется работник на шиномонтаж,можно без опыта работы,но легкообучаемый,ответственный,не пьющий. Работы много,развиваем параллельно СТО,старт зп от 800р,но однозначно будет больше
Витебск
Договорная
автослесарь по ремонту транспорта
Ремонт и обслуживание седельных тягачей и прицепов иностранного и отечественного производства. При наличии навыков слесарского дела для легкового транспорта, имеем возможность обучения. Наличие ключ...
Витебск
Договорная
Водитель лесовоза
Предприятию требуется водитель лесовоза.
Витебск
Договорная
Автослесарь по грузовым автомобилям
В грузовой автосервис «ТСВ Транскомпани» требуются автослесари с опытом работы Зарплата сдельная - 40% от выручки ( 100-200 тыс рос) выплата 2 раза в месяц Возможен вахтовый метод Тел. Для справки...
Витебск
Договорная
Требуется водитель фронтального погрузчика
Требуется водитель фронтального погрузчика. Опыт работы приветствуется, без вредных привычек, достойный уровень заработной платы.
Витебск
1 500 р.
Автослесарь на СТО
НА СТО Требуется автослесарь , теплые боксы , спецодежда , удобное расположение . З/п от 1500 . Подробности по тел +
Витебск
Договорная
Водитель такси
Водительское удостоверение категории B Уверенный пользователь ПК Аренда Безаварийное вождение Отсутствие непогашенной судимости Водительское удостоверение категории B Знание устройства автомобиля Поль...
Витебск
1 300 р.
Слесарь ремонтник по ремонту стартеров и генератор
Образование: средне-специальное, техническое, высшее Навыки: - Ремонт и восстановление стартеров и генераторов (разборка, чистка, замена деталей, сборка, проверка на оборудовании); - ремонт и восстан...
Витебск
Договорная
Водители/экспедиторы категории «Е»
«Транспортной компании Требуются на работу водители/экспедиторы категории «Е»для работы на Евро/Фурах Машины : 105 ДАФ , SACHMAN, п/пы «Тент»/«Шторы» Маршруты: РБ-Урал-РБ, РБ-Н.Новгород -РБ, Офиц...
Витебск
1 200 р.
Водитель
Требуется водитель для грузоперевозок по Беларуси, России. Компания занимается доставкой сборных грузов на собственных автомобилях. Требование от водителя выполнения поставленых задач, ответственность...
Витебск
45 р.
Водитель
Организация предлагает взять машину в аренду на самых выгодных условиях: - ТОЛЬКО ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА! - Арендная плата от 45 рублей, - Ежедневная оплата аренды, - Без залога, - Без ограничений по про...
Витебск
2 000 р.
СТО
работа сварщик авто, разборщик, маляр
Витебск
1 000 р.
Ученик маляра - подготовщика
Требуется ученик маляра - подготовщика.
Витебск
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский