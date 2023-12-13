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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Витебске

Кукла из ГДР.

25 р.

Кукла из ГДР.

Витебск

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Табличка на металле

25 р.

Табличка на металле

Витебск

Слоунlк з малюнкамl 1994 года выдання

40 р.

Слоунlк з малюнкамl 1994 года выдання

Витебск

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Цанговый карандаш КИМЕК для грифеля СССР

25 р.

Цанговый карандаш КИМЕК для грифеля СССР

Витебск

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Фигурка ''Лягушка Дзен''.

8 р.

Фигурка ''Лягушка Дзен''.

Витебск

Слайды СССР

3 р.

Слайды СССР

Витебск

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Весы с гирьками

15 р.

Весы с гирьками

Витебск

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Кукла с горшком.

15 р.

Кукла с горшком.

Витебск

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Монеты

Договорная

Монеты

Витебск

Винтажный плюшевый ковёр '' Олени ''

50 р.

Винтажный плюшевый ковёр '' Олени ''

Витебск

Оттиск печатей и чернил, читайте описание.

10 р.

Оттиск печатей и чернил, читайте описание.

Витебск

Калькулятор электроника МК42, рабочий без трещин.

15 р.

Калькулятор электроника МК42, рабочий без трещин.

Витебск

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Иконка конец 19го нач20го веков, читайте описание

25 р.

Иконка конец 19го нач20го веков, читайте описание

Витебск

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Часы ретро АЧГ

Договорная

Часы ретро АЧГ

Витебск

Антиквариат

100 р.

Антиквариат

Витебск

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Фарфоровая кукла

25 р.

Фарфоровая кукла

Витебск

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Портативная печатная машинка ''Москва''

100 р.

Портативная печатная машинка ''Москва''

Витебск

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Конфетница

20 р.

Конфетница

Витебск

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Перо для перьевой ручки, СССР

1 р.

Перо для перьевой ручки, СССР

Витебск

Ретро чемодан СССР 1

10 р.

Ретро чемодан СССР 1

Витебск

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Политбюро ЦК КПСС

Договорная

Политбюро ЦК КПСС

Витебск

Все для хранения вашей колекции

Бесплатно

Все для хранения вашей колекции

Витебск

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Противогаз ип-45

30 р.

Противогаз ип-45

Витебск

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Весы СССР

Договорная

Весы СССР

Витебск

«Любовь». Подарок. Ключница-картина

35 р.

«Любовь». Подарок. Ключница-картина

Витебск

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Бусы янтарь

60 р.

Бусы янтарь

Витебск

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Членский билет

13 р.

Членский билет

Витебск

Аргента серебро столовое кот и на цепи бабочка

Договорная

Аргента серебро столовое кот и на цепи бабочка

Витебск

Альбом для фотографий

8 р.

Альбом для фотографий

Витебск

Фигурки жабы и дракона

Договорная

Фигурки жабы и дракона

Витебск

Фигурки

Договорная

Фигурки

Витебск

Различные фигурки

Договорная

Различные фигурки

Витебск

Авторская работа. «Полёт». Подарок на праздник

43 р.

Авторская работа. «Полёт». Подарок на праздник

Витебск

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Ручная машинка для стрижки волос.

10 р.

Ручная машинка для стрижки волос.

Витебск

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Чайный сервиз вербилки

50 р.

Чайный сервиз вербилки

Витебск

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Часы шахматные

45 р.

Часы шахматные

Витебск

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Монета 1 копейка серебромъ 1841

32 р.

Монета 1 копейка серебромъ 1841

Витебск

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Чашки блюдца в белый горошек винтаж Рига

35 р.

Чашки блюдца в белый горошек винтаж Рига

Витебск

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Стаканы, рюмки цветное стекло СССР

Договорная

Стаканы, рюмки цветное стекло СССР

Витебск

Весы с гирями СССР

90 р.

Весы с гирями СССР

Витебск

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Кружка-поильник керамика Литва времён СССР 2 шт.

10 р.

Кружка-поильник керамика Литва времён СССР 2 шт.

Витебск

Графины винтаж стекло СССР

8 р.

Графины винтаж стекло СССР

Витебск

Иконы и иконки с молитвами

3 р.

Иконы и иконки с молитвами

Витебск

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