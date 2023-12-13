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Прочий антиквариат в Витебске
25 р.
Кукла из ГДР.
Витебск
25 р.
Табличка на металле
Витебск
40 р.
Слоунlк з малюнкамl 1994 года выдання
Витебск
25 р.
Цанговый карандаш КИМЕК для грифеля СССР
Витебск
8 р.
Фигурка ''Лягушка Дзен''.
Витебск
3 р.
Слайды СССР
Витебск
15 р.
Весы с гирьками
Витебск
15 р.
Кукла с горшком.
Витебск
Договорная
Монеты
Витебск
50 р.
Винтажный плюшевый ковёр '' Олени ''
Витебск
10 р.
Оттиск печатей и чернил, читайте описание.
Витебск
15 р.
Калькулятор электроника МК42, рабочий без трещин.
Витебск
25 р.
Иконка конец 19го нач20го веков, читайте описание
Витебск
Договорная
Часы ретро АЧГ
Витебск
100 р.
Антиквариат
Витебск
25 р.
Фарфоровая кукла
Витебск
100 р.
Портативная печатная машинка ''Москва''
Витебск
20 р.
Конфетница
Витебск
1 р.
Перо для перьевой ручки, СССР
Витебск
10 р.
Ретро чемодан СССР 1
Витебск
Договорная
Политбюро ЦК КПСС
Витебск
Бесплатно
Все для хранения вашей колекции
Витебск
30 р.
Противогаз ип-45
Витебск
Договорная
Весы СССР
Витебск
35 р.
«Любовь». Подарок. Ключница-картина
Витебск
60 р.
Бусы янтарь
Витебск
13 р.
Членский билет
Витебск
Договорная
Аргента серебро столовое кот и на цепи бабочка
Витебск
8 р.
Альбом для фотографий
Витебск
Договорная
Фигурки жабы и дракона
Витебск
Договорная
Фигурки
Витебск
Договорная
Различные фигурки
Витебск
43 р.
Авторская работа. «Полёт». Подарок на праздник
Витебск
10 р.
Ручная машинка для стрижки волос.
Витебск
50 р.
Чайный сервиз вербилки
Витебск
45 р.
Часы шахматные
Витебск
32 р.
Монета 1 копейка серебромъ 1841
Витебск
35 р.
Чашки блюдца в белый горошек винтаж Рига
Витебск
Договорная
Стаканы, рюмки цветное стекло СССР
Витебск
90 р.
Весы с гирями СССР
Витебск
10 р.
Кружка-поильник керамика Литва времён СССР 2 шт.
Витебск
8 р.
Графины винтаж стекло СССР
Витебск
3 р.
Иконы и иконки с молитвами
Витебск