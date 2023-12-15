Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Витебске
20 р.
Кукла, пупсик, куколка-малютка СССР, 70-80-е
Витебск
270 р.
Ложка столовая Хлебников 1884год 84проба(серебро).
Витебск
15 р.
Блюдо ( фарфор СССР, 70-е годы)
Витебск
40 р.
Ретро тестер Аво-63 1975года...Без почты.
Витебск
35 р.
Бусы ( СССР) 60-е годы Смотри мои лоты
Витебск
1 р.
Часы, цена договорная
Витебск
2 р.
Матрёшки и грибочки.
Витебск
150 р.
Мышка «Красная шапочка». Масло
Витебск
300 р.
Девушка. Масло
Витебск
65 р.
Nendoroid/нендороид Маюми Додзима
Витебск
18 р.
Рубли СССР. Цена за пару.
Витебск
5 р.
Шеврон и погоны
Витебск
1 р.
Подборка бон. Цена за всё.
Витебск
Договорная
Журналы про автомобили
Витебск
Договорная
Статуэтка
Витебск
10 р.
Альбом для монет СССР.
Витебск
300 р.
Снегурочка мфз
Витебск
5 р.
ракушка морская сувенир
Витебск
20 р.
Советский мотоцикл М-72
Витебск
20 р.
Копьё ху тао геншин самодельное
Витебск
200 р.
Картина. ''Осень - небо голубое''.
Витебск
15 р.
Мечи геншин, аяка, кадзуха, самодельные, аниме
Витебск
10 р.
Монеты Царские серебряные.Цены в описании.
Витебск
Договорная
Набор продам. Цена договорная.
Витебск
Договорная
Марки и значки
Витебск
Договорная
Пластинки продам. Цена договорная
Витебск
10 р.
КУКЛЫ из коллекции КУКЛЫ МИРА
Витебск
10 р.
Портфель электромонтера времен СССР из кожи
Витебск
5 р.
Чемодан времен СССР, 60-тые годы
Витебск
4 р.
Шнуры, переходники, провода
Витебск
5 р.
Антенна
Витебск
40 р.
Чайник антиквариат Thomas
Витебск
25 р.
Чайно-кофейная пара Германия
Витебск
3 850 р.
40 %СКИДКА Футболка с автографами футболистов с се
Витебск
4 850 р.
Футболка с автографом Lionel Messi (черно-красная)
Витебск
20 р.
'' рубашка'' М- 24
Витебск
12 р.
Портмоне СССР, для коллекции
Витебск
20 р.
Ваза-конфетница Петушки СССР
Витебск
35 р.
Портативная печка '' Esbit''
Витебск
20 р.
Фляжка глиняная
Витебск
55 р.
Значки, СССР, вышлю за счет покупателя
Витебск
10 р.
Пенал деревянный СССР
Витебск
20 р.
Статуэтка ''Любит, не любит'' с потерей
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский