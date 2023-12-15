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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Витебске

Кукла, пупсик, куколка-малютка СССР, 70-80-е

20 р.

Кукла, пупсик, куколка-малютка СССР, 70-80-е

Витебск

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Ложка столовая Хлебников 1884год 84проба(серебро).

270 р.

Ложка столовая Хлебников 1884год 84проба(серебро).

Витебск

Блюдо ( фарфор СССР, 70-е годы)

15 р.

Блюдо ( фарфор СССР, 70-е годы)

Витебск

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Ретро тестер Аво-63 1975года...Без почты.

40 р.

Ретро тестер Аво-63 1975года...Без почты.

Витебск

Бусы ( СССР) 60-е годы Смотри мои лоты

35 р.

Бусы ( СССР) 60-е годы Смотри мои лоты

Витебск

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Часы, цена договорная

1 р.

Часы, цена договорная

Витебск

Матрёшки и грибочки.

2 р.

Матрёшки и грибочки.

Витебск

Мышка «Красная шапочка». Масло

150 р.

Мышка «Красная шапочка». Масло

Витебск

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Девушка. Масло

300 р.

Девушка. Масло

Витебск

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Nendoroid/нендороид Маюми Додзима

65 р.

Nendoroid/нендороид Маюми Додзима

Витебск

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Рубли СССР. Цена за пару.

18 р.

Рубли СССР. Цена за пару.

Витебск

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Шеврон и погоны

5 р.

Шеврон и погоны

Витебск

Подборка бон. Цена за всё.

1 р.

Подборка бон. Цена за всё.

Витебск

Журналы про автомобили

Договорная

Журналы про автомобили

Витебск

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Статуэтка

Договорная

Статуэтка

Витебск

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Альбом для монет СССР.

10 р.

Альбом для монет СССР.

Витебск

Снегурочка мфз

300 р.

Снегурочка мфз

Витебск

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ракушка морская сувенир

5 р.

ракушка морская сувенир

Витебск

Советский мотоцикл М-72

20 р.

Советский мотоцикл М-72

Витебск

Копьё ху тао геншин самодельное

20 р.

Копьё ху тао геншин самодельное

Витебск

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Картина. ''Осень - небо голубое''.

200 р.

Картина. ''Осень - небо голубое''.

Витебск

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Мечи геншин, аяка, кадзуха, самодельные, аниме

15 р.

Мечи геншин, аяка, кадзуха, самодельные, аниме

Витебск

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Монеты Царские серебряные.Цены в описании.

10 р.

Монеты Царские серебряные.Цены в описании.

Витебск

Набор продам. Цена договорная.

Договорная

Набор продам. Цена договорная.

Витебск

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Марки и значки

Договорная

Марки и значки

Витебск

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Пластинки продам. Цена договорная

Договорная

Пластинки продам. Цена договорная

Витебск

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КУКЛЫ из коллекции КУКЛЫ МИРА

10 р.

КУКЛЫ из коллекции КУКЛЫ МИРА

Витебск

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Портфель электромонтера времен СССР из кожи

10 р.

Портфель электромонтера времен СССР из кожи

Витебск

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Чемодан времен СССР, 60-тые годы

5 р.

Чемодан времен СССР, 60-тые годы

Витебск

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Шнуры, переходники, провода

4 р.

Шнуры, переходники, провода

Витебск

Антенна

5 р.

Антенна

Витебск

Чайник антиквариат Thomas

40 р.

Чайник антиквариат Thomas

Витебск

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Чайно-кофейная пара Германия

25 р.

Чайно-кофейная пара Германия

Витебск

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40 %СКИДКА Футболка с автографами футболистов с се

3 850 р.

40 %СКИДКА Футболка с автографами футболистов с се

Витебск

Футболка с автографом Lionel Messi (черно-красная)

4 850 р.

Футболка с автографом Lionel Messi (черно-красная)

Витебск

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'' рубашка'' М- 24

20 р.

'' рубашка'' М- 24

Витебск

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Портмоне СССР, для коллекции

12 р.

Портмоне СССР, для коллекции

Витебск

Ваза-конфетница Петушки СССР

20 р.

Ваза-конфетница Петушки СССР

Витебск

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Портативная печка '' Esbit''

35 р.

Портативная печка '' Esbit''

Витебск

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Фляжка глиняная

20 р.

Фляжка глиняная

Витебск

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Значки, СССР, вышлю за счет покупателя

55 р.

Значки, СССР, вышлю за счет покупателя

Витебск

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Пенал деревянный СССР

10 р.

Пенал деревянный СССР

Витебск

Статуэтка ''Любит, не любит'' с потерей

20 р.

Статуэтка ''Любит, не любит'' с потерей

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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