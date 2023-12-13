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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Витебске

Видикон ЛИ421-1 - передающая телевизионная трубка

25 р.

Видикон ЛИ421-1 - передающая телевизионная трубка

Витебск

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Трансформатор строчный PET32-01.САМОВЫВОЗ

25 р.

Трансформатор строчный PET32-01.САМОВЫВОЗ

Витебск

Веб-камера Logitech C270 HD 720 р

70 р.

Веб-камера Logitech C270 HD 720 р

Витебск

Веб-камера Logitech Brio 500

300 р.

Веб-камера Logitech Brio 500

Витебск

TV box TOX 3 4/32 Gb

200 р.

TV box TOX 3 4/32 Gb

Витебск

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HDMI провод

10 р.

HDMI провод

Витебск

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Пульт для видео магнитофона Panasonic

12 р.

Пульт для видео магнитофона Panasonic

Витебск

Ножки для телевизора

Договорная

Ножки для телевизора

Витебск

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Ugoos UT8 pro

470 р.

Ugoos UT8 pro

Витебск

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TV приставка H96 MAX W2 4/64 Gb

120 р.

TV приставка H96 MAX W2 4/64 Gb

Витебск

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LED телевизор на запчасти 55 диагональ

Договорная

LED телевизор на запчасти 55 диагональ

Витебск

Кронштейн поворотный

60 р.

Кронштейн поворотный

Витебск

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Андроид смарт ТВ 4к

60 р.

Андроид смарт ТВ 4к

Витебск

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Apple TV 3 gen. Smart TV

150 р.

Apple TV 3 gen. Smart TV

Витебск

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Крепления для экшн камеры

20 р.

Крепления для экшн камеры

Витебск

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дельта к 131А.02 антенна комнатная

25 р.

дельта к 131А.02 антенна комнатная

Витебск

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Датчик ИК выносной для дистанционного пульта

10 р.

Датчик ИК выносной для дистанционного пульта

Витебск

Медиаплеер

50 р.

Медиаплеер

Витебск

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Платы от телевизора витязь

5 р.

Платы от телевизора витязь

Витебск

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Сердечник чашечный М2000HM1 диаметром 48 мм

10 р.

Сердечник чашечный М2000HM1 диаметром 48 мм

Витебск

Двд

Договорная

Двд

Витебск

Блок питания для диодных лент

90 р.

Блок питания для диодных лент

Витебск

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Селектор каналов СКВ - 568Е SELTEKA KS-H-148

7 р.

Селектор каналов СКВ - 568Е SELTEKA KS-H-148

Витебск

Google Chromecast

200 р.

Google Chromecast

Витебск

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Продам сетевой фильтр

20 р.

Продам сетевой фильтр

Витебск

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Подставка под пульты д/у

7 р.

Подставка под пульты д/у

Витебск

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Домашний мини-кинотеатр

Договорная

Домашний мини-кинотеатр

Витебск

Пульт от Витязя Альфа,смотрите описание

5 р.

Пульт от Витязя Альфа,смотрите описание

Витебск

Сигнальные лампы СЛЦ-51 СССР

8 р.

Сигнальные лампы СЛЦ-51 СССР

Витебск

Антенна телевизионная наружная ''Лого''

20 р.

Антенна телевизионная наружная ''Лого''

Витебск

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Запечатанные кассеты VHS

Договорная

Запечатанные кассеты VHS

Витебск

Запчасти от переносного DVD

Договорная

Запчасти от переносного DVD

Витебск

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Видеорегистратор новый

200 р.

Видеорегистратор новый

Витебск

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Пульт

25 р.

Пульт

Витебск

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Антенна для телевизора

10 р.

Антенна для телевизора

Витебск

Конденсатор

3 р.

Конденсатор

Витебск

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Смарт-приставка Google Chromecast

220 р.

Смарт-приставка Google Chromecast

Витебск

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Эпидиаскоп

420 р.

Эпидиаскоп

Витебск

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Антенна для цифрового ТВ

35 р.

Антенна для цифрового ТВ

Витебск

Телевизор электроника 409д

Договорная

Телевизор электроника 409д

Витебск

Телевизионная антенна

20 р.

Телевизионная антенна

Витебск

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Пульт для смарт-устройств

25 р.

Пульт для смарт-устройств

Витебск

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ДИНАМИК НОВЫЙ.

2 р.

ДИНАМИК НОВЫЙ.

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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