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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Витебске

Продам гобелен Густав Климт Поцелуй

350 р.

Продам гобелен Густав Климт Поцелуй

Витебск

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блюдо У ручья ЗиК 30-е годы - Целое, Оригинал

590 р.

блюдо У ручья ЗиК 30-е годы - Целое, Оригинал

Витебск

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Топоры

200 р.

Топоры

Витебск

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Панно из гипса

3 р.

Панно из гипса

Витебск

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Графин с кружкой

10 р.

Графин с кружкой

Витебск

Бюст Сергея Есенина

15 р.

Бюст Сергея Есенина

Витебск

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топор в стиле викингов ''решимость Тюра''

150 р.

топор в стиле викингов ''решимость Тюра''

Витебск

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Индия Рельеф из гипса 1980

10 р.

Индия Рельеф из гипса 1980

Витебск

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Бронзовая статуэтка мамонтёнка СССР

70 р.

Бронзовая статуэтка мамонтёнка СССР

Витебск

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Статуэтка бронза латунь Хотей

180 р.

Статуэтка бронза латунь Хотей

Витебск

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Вееера китайские

30 р.

Вееера китайские

Витебск

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Кукла статуэтка

Договорная

Кукла статуэтка

Витебск

Бронза статуэтка медведя

110 р.

Бронза статуэтка медведя

Витебск

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Бронзовая статуэтка Бык Louis Albert Carvin

280 р.

Бронзовая статуэтка Бык Louis Albert Carvin

Витебск

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рыцарские щиты

300 р.

рыцарские щиты

Витебск

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Ключница символ года

40 р.

Ключница символ года

Витебск

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топор в стиле викингов ''крушитель Йотунов''

200 р.

топор в стиле викингов ''крушитель Йотунов''

Витебск

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Булава деревянная сувенирная

20 р.

Булава деревянная сувенирная

Витебск

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Подарочный фото альбом с артистами

87 р.

Подарочный фото альбом с артистами

Витебск

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щит в стиле викингов

200 р.

щит в стиле викингов

Витебск

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Икона Архангел Михаил

20 р.

Икона Архангел Михаил

Витебск

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Картины наличие/заказ, на подароки к праздникам

33 р.

Картины наличие/заказ, на подароки к праздникам

Витебск

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рукописные иконы

400 р.

рукописные иконы

Витебск

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А.Корженевский«Площадь Черняховского»1965г

1 800 р.

А.Корженевский«Площадь Черняховского»1965г

Витебск

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Хрусталь советский

Договорная

Хрусталь советский

Витебск

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Подсвечник

15 р.

Подсвечник

Витебск

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Картина авангард

30 р.

Картина авангард

Витебск

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Картина Витебск. Ратуша

175 р.

Картина Витебск. Ратуша

Витебск

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мьельнир

25 р.

мьельнир

Витебск

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