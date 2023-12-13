Услуги в Светлогорске
20 р.
Усадьба Деда Мороза
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Мишка.
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Распил ЛДСП, оклейка кромкой ПВХ, МЕБЕЛЬ под ЗАКАЗ
Гомельская, Светлогорск
50 р.
Роспись стен
Гомельская, Светлогорск
30 р.
Уборка квартир
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Полусухая стяжка пола
Гомельская, Светлогорск
28 р.
Наращивание,коррекция, маникюр
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Ремонт квартир, МАСТЕР НА ЧАС
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Ремонт квартиры, дома
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Кухни на заказ от производителя
Гомельская, Светлогорск
60 р.
Грузоперевозки, доставка грузов, разгрузка
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Отделочные работы
Гомельская, Светлогорск
40 р.
Фотозона , фотофон Лот
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Аренда Бань и беседок
Гомельская, Светлогорск
300 р.
Ремонт квартир
Гомельская, Светлогорск
50 р.
Танцевальный Театральный костюм
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Уборка снега
Гомельская, Светлогорск
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Гомельская, Светлогорск
7.77 р.
Натяжные потолки в Светлогорске и Светлогорском ра
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Грузоперевозки, перевозки РБ и РФ
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Ищу работу по отделке
Гомельская, Светлогорск
35 р.
Титановые ногти
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Маникюр Наращивание ногтей
Гомельская, Светлогорск
35 р.
Наращивание ногтей
Гомельская, Светлогорск
10 р.
очищу от снега дорожки и территории
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Маникюр,наращивание
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Химчистка мягкой мебели.
Гомельская, Светлогорск
Договорная
грузоперевозки - светлогорск
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Демонтажные работы
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Маникюр
Гомельская, Светлогорск
100 р.
Услуги ремонта
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Уборка снега
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Установка Windows
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Маникюр
Гомельская, Светлогорск
35 р.
Наращивание ногтей
Гомельская, Светлогорск
80 р.
Обслуживание/чистка/заправка кондиционера
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Сборка мебели
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Отделочные работы
Гомельская, Светлогорск
18.86 р.
Профнастил. Лист Профильный
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Ведущий на Новогодний корпоратив
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Поздравление Деда Мороза на дому
Гомельская, Светлогорск
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский