logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для автоБытовые услугиКомпьютерные услуги, интернетРемонт техники и электроникиКрасота и здоровьеНяни и сиделкиОбразовательные услугиУслуги переводчика, секретаряПеревозки пассажиров и грузовРеклама, полиграфияСтроительные работыРемонт квартиры, домаРемонт мебелиРемонт и пошив одеждыСад, благоустройствоУслуги для животныхУслуги для торжествФото и видеосъемкаЮридические услугиТуристические услугиАренда бань и беседокПрочие услуги
Цена
Продавец

Услуги в Светлогорске

Усадьба Деда Мороза

20 р.

Усадьба Деда Мороза

Гомельская, Светлогорск

Мишка.

Договорная

Мишка.

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Распил ЛДСП, оклейка кромкой ПВХ, МЕБЕЛЬ под ЗАКАЗ

Договорная

Распил ЛДСП, оклейка кромкой ПВХ, МЕБЕЛЬ под ЗАКАЗ

Гомельская, Светлогорск

Роспись стен

50 р.

Роспись стен

Гомельская, Светлогорск

Уборка квартир

30 р.

Уборка квартир

Гомельская, Светлогорск

Монолитные работы по 240 Указу. Безнал

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Безнал

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Полусухая стяжка пола

Договорная

Полусухая стяжка пола

Гомельская, Светлогорск

Наращивание,коррекция, маникюр

28 р.

Наращивание,коррекция, маникюр

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ремонт квартир, МАСТЕР НА ЧАС

Договорная

Ремонт квартир, МАСТЕР НА ЧАС

Гомельская, Светлогорск

Ремонт квартиры, дома

Договорная

Ремонт квартиры, дома

Гомельская, Светлогорск

Кухни на заказ от производителя

Договорная

Кухни на заказ от производителя

Гомельская, Светлогорск

Грузоперевозки, доставка грузов, разгрузка

60 р.

Грузоперевозки, доставка грузов, разгрузка

Гомельская, Светлогорск

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Гомельская, Светлогорск

Фотозона , фотофон Лот

40 р.

Фотозона , фотофон Лот

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Аренда Бань и беседок

20 р.

Аренда Бань и беседок

Гомельская, Светлогорск

Ремонт квартир

300 р.

Ремонт квартир

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Танцевальный Театральный костюм

50 р.

Танцевальный Театральный костюм

Гомельская, Светлогорск

badge-icon

Договорная

Уборка снега

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Светлогорске и Светлогорском ра

7.77 р.

Натяжные потолки в Светлогорске и Светлогорском ра

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Грузоперевозки, перевозки РБ и РФ

Договорная

Грузоперевозки, перевозки РБ и РФ

Гомельская, Светлогорск

Ищу работу по отделке

Договорная

Ищу работу по отделке

Гомельская, Светлогорск

Титановые ногти

35 р.

Титановые ногти

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Маникюр Наращивание ногтей

20 р.

Маникюр Наращивание ногтей

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Наращивание ногтей

35 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Светлогорск

очищу от снега дорожки и территории

10 р.

очищу от снега дорожки и территории

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Маникюр,наращивание

20 р.

Маникюр,наращивание

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Химчистка мягкой мебели.

Договорная

Химчистка мягкой мебели.

Гомельская, Светлогорск

грузоперевозки - светлогорск

Договорная

грузоперевозки - светлогорск

Гомельская, Светлогорск

Демонтажные работы

Договорная

Демонтажные работы

Гомельская, Светлогорск

Маникюр

Договорная

Маникюр

Гомельская, Светлогорск

100 р.

Услуги ремонта

Гомельская, Светлогорск

Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Гомельская, Светлогорск

Установка Windows

Договорная

Установка Windows

Гомельская, Светлогорск

Маникюр

Договорная

Маникюр

Гомельская, Светлогорск

Наращивание ногтей

35 р.

Наращивание ногтей

Гомельская, Светлогорск

Обслуживание/чистка/заправка кондиционера

80 р.

Обслуживание/чистка/заправка кондиционера

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Гомельская, Светлогорск

Профнастил. Лист Профильный

18.86 р.

Профнастил. Лист Профильный

Гомельская, Светлогорск

Ведущий на Новогодний корпоратив

Договорная

Ведущий на Новогодний корпоратив

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Поздравление Деда Мороза на дому

Договорная

Поздравление Деда Мороза на дому

Гомельская, Светлогорск

badge-icon

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги