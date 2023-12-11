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Бытовые услуги, ремонт в Светлогорске

Уборка квартир

30 р.

Уборка квартир

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Уборка снега

Гомельская, Светлогорск

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очищу от снега дорожки и территории

10 р.

очищу от снега дорожки и территории

Гомельская, Светлогорск

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Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Гомельская, Светлогорск

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Гомельская, Светлогорск

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Реставрация ванн. Наливной акрил.

Договорная

Реставрация ванн. Наливной акрил.

Гомельская, Светлогорск

Выездная химчистка

Договорная

Выездная химчистка

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Уберу квартиру

Гомельская, Светлогорск

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Квалифицированная установка/монтаж кондиционера

400 р.

Квалифицированная установка/монтаж кондиционера

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Гомельская, Светлогорск

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