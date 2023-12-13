Авто услуги в Светлогорске
550 р.
Антикоррозийная обработка KROWN. Антикор защита
Минск, Партизанский
130 р.
перетяжка руля (новый руль )
Витебск
Договорная
Стапель.
Минск, Ленинский
15 р.
Аргон
Минская, Борисов
5 000 р.
Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ
Минск, Партизанский
Договорная
Капитальный ремонт Амкодор
Минск, Центральный
4 000 р.
Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор
Минск, Центральный
Договорная
Выкуп аварийных и неисправных авто
Брест
20 р.
Привязка датчиков давления шин на GM машины
Минск, Центральный
158.67 р.
Кузовные работы. Покраска авто. Переварка порогов,
Минск, Московский
Договорная
Аренда лафета прицепа и подката
Брестская, Лунинец
100 р.
Автоподбор. Мотоподбор. Диагностика
Гродно
100 р.
Автоподбор''777''осмотр автомобиля перед покупкой.
Минск, Московский
Договорная
Кузовной ремонт,сварочные работы
Минск, Октябрьский
Договорная
Осмотр и диагностика авто перед покупкой
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется АВТОМАЛЯР , вакансия , работа
Брестская, Пинск
Договорная
Ремонт высоковольтных батарей
Минск, Заводской
Договорная
Кузовной ремонт и покраска автомобиля
Брестская, Барановичи
Договорная
РЕМОНТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ в Гродно
Гродно
Договорная
Услуги эвакуатора
Минск, Заводской
50 р.
Сварка авто. Сварочные работы.
Гомель
Договорная
Ремонт авто (система охлаждения)
Витебск
30 р.
Прицеп- подкат частичной погрузки в аренду
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Аренда лафета
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Промывка радиатора печки
Витебск
40 р.
Проверка прокладки гбц на Со2
Витебск
1 500 р.
перегон авто из Китая
Минск, Центральный
Бесплатно
Автоэлектрик. Вскрытие
Могилев
Договорная
Покраска авто. Кузовной ремонт.
Гомель
Договорная
Покраска авто
Минск, Центральный
50 р.
Эвакуатор до 2,5 тон и более
Могилев
Договорная
Сварочные кузовные работы
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Чип тюнинг vag
Брестская, Барановичи
Договорная
Маляр в автосервис
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт глушителей
Брестская, Барановичи
Договорная
Стапель.
Минск, Ленинский
500 р.
Сварочные работы, замена арок, порогов и т.д
Минск, Ленинский
Договорная
Эвакуатор грузовых авто и автобусов
Брестская, Другие города
Бесплатно
Диагностика авто
Брестская, Барановичи
1 р.
кузовной ремонт автомобилей
Минск, Советский
15 р.
АВТОэлектрик. Диагностика-ВЫЕЗД
Минск, Советский
Договорная
Автоэлектрик
Гомель
Договорная
Шиномонтаж
Гомель
Договорная
Русификация, кодирование
Минск, Партизанский
Договорная
Установка Камер Парктроников Видеорегистраторов Магнитол
Минск, Партизанский
Договорная
Регулировка фар. полировка фар и авто
Минск, Партизанский