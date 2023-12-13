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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Светлогорске

Альбом для монет на 120 ячеек

20 р.

Альбом для монет на 120 ячеек

Гомельская, Светлогорск

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Шкатулка

25 р.

Шкатулка

Гомельская, Светлогорск

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Ярослав Гашек Похождения бравого солдата Швейка

14 р.

Ярослав Гашек Похождения бравого солдата Швейка

Гомельская, Светлогорск

Грамоты ссср

40 р.

Грамоты ссср

Гомельская, Светлогорск

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Запонка винтажная СССР

50 р.

Запонка винтажная СССР

Гомельская, Светлогорск

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Устав старинный

Договорная

Устав старинный

Гомельская, Светлогорск

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Предметы интерьера СССР

25 р.

Предметы интерьера СССР

Гомельская, Светлогорск

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Граммофон

40 р.

Граммофон

Гомельская, Светлогорск

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Магнитофон бобинный Комета 212-1

Договорная

Магнитофон бобинный Комета 212-1

Гомельская, Светлогорск

Договорная

Договорная

Договорная

Гомельская, Светлогорск

Сувенир Привет из Бобруйска 620 лет 2007г

15 р.

Сувенир Привет из Бобруйска 620 лет 2007г

Гомельская, Светлогорск

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КАСКА времён ВОВ сороковые года

50 р.

КАСКА времён ВОВ сороковые года

Гомельская, Светлогорск

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Стекло для керасиновой лампы

10 р.

Стекло для керасиновой лампы

Гомельская, Светлогорск

Всякое разное

Договорная

Всякое разное

Гомельская, Светлогорск

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Монета

15 р.

Монета

Гомельская, Светлогорск

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Часы корабельные

140 р.

Часы корабельные

Гомельская, Светлогорск

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Швейная машинка

50 р.

Швейная машинка

Гомельская, Светлогорск

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Чемодан СССР красивый

20 р.

Чемодан СССР красивый

Гомельская, Светлогорск

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Счёты ссср средние

4 р.

Счёты ссср средние

Гомельская, Светлогорск

Калькулятор Электроника МК 44, 1984г

90 р.

Калькулятор Электроника МК 44, 1984г

Гомельская, Светлогорск

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Статуэтка Бюст

Договорная

Статуэтка Бюст

Гомельская, Светлогорск

Швейная машина Подольск 1962 г.

140 р.

Швейная машина Подольск 1962 г.

Гомельская, Светлогорск

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ШКАТУЛКА ГРИБОК, Резная скульптура

12.50 р.

ШКАТУЛКА ГРИБОК, Резная скульптура

Гомельская, Светлогорск

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Игрушки на елку стекло СССР

20 р.

Игрушки на елку стекло СССР

Гомельская, Светлогорск

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Ремни офицерск и ПМВ

25 р.

Ремни офицерск и ПМВ

Гомельская, Светлогорск

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Запонки медные СССР

19 р.

Запонки медные СССР

Гомельская, Светлогорск

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Самовар электрический

100 р.

Самовар электрический

Гомельская, Светлогорск

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Кресла Людовика 14

1 400 р.

Кресла Людовика 14

Гомельская, Светлогорск

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Шильдик мотоцикла Ковровец на бензобак.

50 р.

Шильдик мотоцикла Ковровец на бензобак.

Гомельская, Светлогорск

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Статуэтки 12-18см

10 р.

Статуэтки 12-18см

Гомельская, Светлогорск

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Монеты

Договорная

Монеты

Гомельская, Светлогорск

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Канкуляторы СССР

15 р.

Канкуляторы СССР

Гомельская, Светлогорск

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Зажигалка СССР

15 р.

Зажигалка СССР

Гомельская, Светлогорск

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Клатч СССР

4 р.

Клатч СССР

Гомельская, Светлогорск

Секундомер

15 р.

Секундомер

Гомельская, Светлогорск

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Икона

Договорная

Икона

Гомельская, Светлогорск

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Часы POLJOT

25 р.

Часы POLJOT

Гомельская, Светлогорск

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