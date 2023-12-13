Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Светлогорске
20 р.
Альбом для монет на 120 ячеек
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Шкатулка
Гомельская, Светлогорск
14 р.
Ярослав Гашек Похождения бравого солдата Швейка
Гомельская, Светлогорск
40 р.
Грамоты ссср
Гомельская, Светлогорск
50 р.
Запонка винтажная СССР
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Устав старинный
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Предметы интерьера СССР
Гомельская, Светлогорск
40 р.
Граммофон
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Магнитофон бобинный Комета 212-1
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Договорная
Гомельская, Светлогорск
15 р.
Сувенир Привет из Бобруйска 620 лет 2007г
Гомельская, Светлогорск
50 р.
КАСКА времён ВОВ сороковые года
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Стекло для керасиновой лампы
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Всякое разное
Гомельская, Светлогорск
15 р.
Монета
Гомельская, Светлогорск
140 р.
Часы корабельные
Гомельская, Светлогорск
50 р.
Швейная машинка
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Чемодан СССР красивый
Гомельская, Светлогорск
4 р.
Счёты ссср средние
Гомельская, Светлогорск
90 р.
Калькулятор Электроника МК 44, 1984г
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Статуэтка Бюст
Гомельская, Светлогорск
140 р.
Швейная машина Подольск 1962 г.
Гомельская, Светлогорск
12.50 р.
ШКАТУЛКА ГРИБОК, Резная скульптура
Гомельская, Светлогорск
20 р.
Игрушки на елку стекло СССР
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Ремни офицерск и ПМВ
Гомельская, Светлогорск
19 р.
Запонки медные СССР
Гомельская, Светлогорск
100 р.
Самовар электрический
Гомельская, Светлогорск
1 400 р.
Кресла Людовика 14
Гомельская, Светлогорск
50 р.
Шильдик мотоцикла Ковровец на бензобак.
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Статуэтки 12-18см
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Монеты
Гомельская, Светлогорск
15 р.
Канкуляторы СССР
Гомельская, Светлогорск
15 р.
Зажигалка СССР
Гомельская, Светлогорск
4 р.
Клатч СССР
Гомельская, Светлогорск
15 р.
Секундомер
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Икона
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Часы POLJOT
Гомельская, Светлогорск