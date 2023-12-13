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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Светлогорске

Монеты

Договорная

Монеты

Гомельская, Светлогорск

Салфетки СССР

7 р.

Салфетки СССР

Гомельская, Светлогорск

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Альбом для монет на 120 ячеек

20 р.

Альбом для монет на 120 ячеек

Гомельская, Светлогорск

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Банкноты Венесуэлы

15 р.

Банкноты Венесуэлы

Гомельская, Светлогорск

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Монеты СССР 50 копеек

15 р.

Монеты СССР 50 копеек

Гомельская, Светлогорск

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Шахматы олимпийские

2 р.

Шахматы олимпийские

Гомельская, Светлогорск

Колл

300 р.

Колл

Гомельская, Светлогорск

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Часы Луч

Договорная

Часы Луч

Гомельская, Светлогорск

Фарфоровая кукла

60 р.

Фарфоровая кукла

Гомельская, Светлогорск

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Шкатулка

25 р.

Шкатулка

Гомельская, Светлогорск

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Открытки , наборы СССР.

Договорная

Открытки , наборы СССР.

Гомельская, Светлогорск

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Новогодний шар СССР.

3 р.

Новогодний шар СССР.

Гомельская, Светлогорск

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Ёлочные советские игрушки.

3 р.

Ёлочные советские игрушки.

Гомельская, Светлогорск

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Новогодние игрушки СССР

1 р.

Новогодние игрушки СССР

Гомельская, Светлогорск

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Немецкие вещи

25 р.

Немецкие вещи

Гомельская, Светлогорск

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Часы ''СЛАВА''

30 р.

Часы ''СЛАВА''

Гомельская, Светлогорск

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Часы Луч

Договорная

Часы Луч

Гомельская, Светлогорск

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Часы ''МОЛНИЯ''

30 р.

Часы ''МОЛНИЯ''

Гомельская, Светлогорск

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Часы ''ЧЧЗ''

50 р.

Часы ''ЧЧЗ''

Гомельская, Светлогорск

советские елочные игрушки

0.80 р.

советские елочные игрушки

Гомельская, Светлогорск

Монеты царские (чешуя)

Договорная

Монеты царские (чешуя)

Гомельская, Светлогорск

Сервиз ''Красный бутон'' Барановский ФЗ

330 р.

Сервиз ''Красный бутон'' Барановский ФЗ

Гомельская, Светлогорск

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Часы СССР Распродажа

20 р.

Часы СССР Распродажа

Гомельская, Светлогорск

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Часы Ракета СССР, редкие

20 р.

Часы Ракета СССР, редкие

Гомельская, Светлогорск

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Копия Царской монеты

10 р.

Копия Царской монеты

Гомельская, Светлогорск

Ярослав Гашек Похождения бравого солдата Швейка

14 р.

Ярослав Гашек Похождения бравого солдата Швейка

Гомельская, Светлогорск

Дюма Александр. Кавказ. Тбилиси. Мерани. 1988г

15 р.

Дюма Александр. Кавказ. Тбилиси. Мерани. 1988г

Гомельская, Светлогорск

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Самовар электрический

40 р.

Самовар электрический

Гомельская, Светлогорск

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Банкноты Северной Кореи

15 р.

Банкноты Северной Кореи

Гомельская, Светлогорск

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Часы ''ЛУЧ''

15 р.

Часы ''ЛУЧ''

Гомельская, Светлогорск

Часы Orient

Договорная

Часы Orient

Гомельская, Светлогорск

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Продам наручные часы Слава кварцевые на хорошем хо

Договорная

Продам наручные часы Слава кварцевые на хорошем хо

Гомельская, Светлогорск

Часы ''Командирские ВВС''

35 р.

Часы ''Командирские ВВС''

Гомельская, Светлогорск

Часы янтарь

80 р.

Часы янтарь

Гомельская, Светлогорск

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Часы Слава Танки, автопадзавод СССР

30 р.

Часы Слава Танки, автопадзавод СССР

Гомельская, Светлогорск

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Часы ''КВАРЦ'' СССР

20 р.

Часы ''КВАРЦ'' СССР

Гомельская, Светлогорск

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Знак ВВУ СССР

75 р.

Знак ВВУ СССР

Гомельская, Светлогорск

Грамоты ссср

40 р.

Грамоты ссср

Гомельская, Светлогорск

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Часы Восток, редкие

50 р.

Часы Восток, редкие

Гомельская, Светлогорск

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Часы Ракета СССР, коллекционные в состоянии

25 р.

Часы Ракета СССР, коллекционные в состоянии

Гомельская, Светлогорск

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Часы настенные

20 р.

Часы настенные

Гомельская, Светлогорск

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Часы луч механика

50 р.

Часы луч механика

Гомельская, Светлогорск

Запонка винтажная СССР

50 р.

Запонка винтажная СССР

Гомельская, Светлогорск

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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