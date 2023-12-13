Строительство и ремонт в Столине
Договорная
Строительство домов
Брест
Договорная
Нанесение декоротивных материалов Венецианская шту
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу СРОЧНО работу
Гомель
Договорная
Шпатлюю стены
Гомель
Договорная
САНТЕХНИК ищет работу.
Минск, Заводской
Договорная
Гидроизоляция кровли
Брест
Договорная
Сантехнические работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Плиточник
Могилев
Договорная
Птиточник
Могилев
Договорная
Ищу подработку по вечерам либо выходные
Минская, Борисов
Договорная
Помогу с электрикой
Гомельская, Жлобин
Договорная
Облицовщик-плиточник
Брест
Договорная
Инженер ПТО, акты, сметы и пр.
Брест
Договорная
Каменщик, кладка перегородок
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кладочные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Любая укладка ламината+установка плинтуса
Гомель
Договорная
Ищу работу подработку маляр штукатур плиточник
Витебская, Орша
Договорная
Сантехник.Подключение гидрофоров насосных станций
Брестская, Кобрин
Договорная
Ремонтные и отделочные работы
Минск, Первомайский
Договорная
Строитель ищет работу
Гродно
Договорная
Работа.
Гомельская, Добруш
Договорная
Сварщик(аргон)
Витебск
Договорная
Кровельщик-жестянщик
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу подработку
Гродно
Договорная
строительство и ремонт
Гомель
Договорная
Строитель - плиточник
Гродно
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Строительные работы
Минск, Заводской
Договорная
Плотник строитель
Могилев
Договорная
Каменщик-бетонщик-штукатур.
Минская, Молодечно
Договорная
Монтаж гипсокартона
Могилев
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Выполню,Ремонт откосов
Гомель
Договорная
Ищу подработку
Могилев
Договорная
Ищу работу подработку
Витебск
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Сантехник.
Брестская, Жабинка
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Плотник столяр
Могилев
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ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли
Брестская, Пинск
Договорная
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Гомель
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Разнорабочий
Брестская, Барановичи
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Маляр штукатур
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Могилев
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Минская, Борисов