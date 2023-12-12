logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
ОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Окна, двери в Столине

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ

Договорная

Окна ПВХ

Брестская, Столин

Окна ПВХ любого размера под заказ.

Договорная

Окна ПВХ любого размера под заказ.

Брестская, Столин

Окна ПВХ любого размера под заказ.

Договорная

Окна ПВХ любого размера под заказ.

Брестская, Столин

Окна ПВХ.От двух изделий энергостекло в ПОДАРОК

Договорная

Окна ПВХ.От двух изделий энергостекло в ПОДАРОК

Брестская, Столин

Доставка
Двери ПВХ любой размер (ламинация, тонировка)

480 р.

Двери ПВХ любой размер (ламинация, тонировка)

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Балконная дверь и окно

230 р.

Балконная дверь и окно

Брестская, Столин

badge-icon
Окно подоконник и отливы в комплекте

300 р.

Окно подоконник и отливы в комплекте

Брестская, Столин

Двери пвх, под заказ.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДО 10 ДНЕЙ

Договорная

Двери пвх, под заказ.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДО 10 ДНЕЙ

Брестская, Столин

Доставка
Дверь стальная

350 р.

Дверь стальная

Брестская, Столин

badge-icon
Дверь 200*0.60 мдф

50 р.

Дверь 200*0.60 мдф

Брестская, Столин

badge-icon
Окна ПВХ.ОТ ДВУХ ИЗДЕЛИЙ ЭНЕРГОСТЕКЛО В ПОДАРОК

Договорная

Окна ПВХ.ОТ ДВУХ ИЗДЕЛИЙ ЭНЕРГОСТЕКЛО В ПОДАРОК

Брестская, Столин

Доставка
Двери межкомнатные ламинированные

77 р.

Двери межкомнатные ламинированные

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Двери экошпон АКЦИЯ Рассрочка 0%

126 р.

Двери экошпон АКЦИЯ Рассрочка 0%

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Окно 500*600 и другие под заказ Рассрочка 0%

134 р.

Окно 500*600 и другие под заказ Рассрочка 0%

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Окно 1400*1400 и другие под заказ Рассрочка 0%

349 р.

Окно 1400*1400 и другие под заказ Рассрочка 0%

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дверь ПВХ 900*2020 и другие варианты Рассрочка 0

517 р.

Дверь ПВХ 900*2020 и другие варианты Рассрочка 0

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Двери межкомнатные

Договорная

Двери межкомнатные

Брестская, Столин

Откос из жести

Договорная

Откос из жести

Брестская, Столин

badge-icon
Окно пвх

100 р.

Окно пвх

Брестская, Столин

badge-icon
Окно с ЛАМИНАЦИЕЙ 600*800 и под заказ Рассрочка 0

214 р.

Окно с ЛАМИНАЦИЕЙ 600*800 и под заказ Рассрочка 0

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Двери металлические утепленные в гараж и дом

560 р.

Двери металлические утепленные в гараж и дом

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Двери ламинированные (ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ) Рассрочка0

157 р.

Двери ламинированные (ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ) Рассрочка0

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Алюминиевая рама 2700*1470 и под заказ Рассрочка 0

440 р.

Алюминиевая рама 2700*1470 и под заказ Рассрочка 0

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Договорная

Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Двери деревянные

70 р.

Двери деревянные

Брестская, Столин

Окна

Договорная

Окна

Брестская, Столин

Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки