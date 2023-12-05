logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
АнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Столине

Спички сувенирные СССР

70 р.

Спички сувенирные СССР

Брестская, Столин

badge-icon
Настольная медаль 40 лет Победы

64 р.

Настольная медаль 40 лет Победы

Брестская, Столин

badge-icon
2 евро Германия. Гамбург. D.

10 р.

2 евро Германия. Гамбург. D.

Брестская, Столин

1 рубль 2020 Приднестровье ''30 лет ПМР''

4.50 р.

1 рубль 2020 Приднестровье ''30 лет ПМР''

Брестская, Столин

ПРОДАН Самовар электрический СССР 1990 год

50 р.

ПРОДАН Самовар электрический СССР 1990 год

Брестская, Столин

badge-icon
Продам монеты

Договорная

Продам монеты

Брестская, Столин

badge-icon
Для ткания

199 р.

Для ткания

Брестская, Столин

badge-icon
badge-icon
Елочные игрушки СССР

Договорная

Елочные игрушки СССР

Брестская, Столин

Часы ЯНТАРЬ с боем каминные СССР

150 р.

Часы ЯНТАРЬ с боем каминные СССР

Брестская, Столин

badge-icon
badge-icon
Картина''Портрет Жанны Самари

55 р.

Картина''Портрет Жанны Самари

Брестская, Столин

badge-icon
Бусы,нить из Чешского стекла

70 р.

Бусы,нить из Чешского стекла

Брестская, Столин

badge-icon
Навершие креста энклопиона

50 р.

Навершие креста энклопиона

Брестская, Столин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
20 евроцентов 2004

1.50 р.

20 евроцентов 2004

Брестская, Столин

50 евроцентов 1999

2.50 р.

50 евроцентов 1999

Брестская, Столин

Нитки «Ирис» времен СССР

Договорная

Нитки «Ирис» времен СССР

Брестская, Столин

badge-icon
Пластинки времен СССР

Договорная

Пластинки времен СССР

Брестская, Столин

badge-icon
Набор елочных шаров СССР

Договорная

Набор елочных шаров СССР

Брестская, Столин

badge-icon
Новая винтажная скатерть 1982 год

65 р.

Новая винтажная скатерть 1982 год

Брестская, Столин

badge-icon
5 рублей Оборона Севастополя серия 70 летие победы

2 р.

5 рублей Оборона Севастополя серия 70 летие победы

Брестская, Столин

Копилка''Курочка ряба''

Договорная

Копилка''Курочка ряба''

Брестская, Столин

Монета 2 евро 2002г Австрия

8.50 р.

Монета 2 евро 2002г Австрия

Брестская, Столин

Радиола

Договорная

Радиола

Брестская, Столин

badge-icon
Вазы СССР в коллекцию

Договорная

Вазы СССР в коллекцию

Брестская, Столин

Кошельки из 20 века

5 р.

Кошельки из 20 века

Брестская, Столин

Винтажная Сувенирная коробка подарок

25 р.

Винтажная Сувенирная коробка подарок

Брестская, Столин

badge-icon
Ретро пальто 70 - е,Польша

70 р.

Ретро пальто 70 - е,Польша

Брестская, Столин

badge-icon
Винтажная кофеварка из ГДР +23 фильтра

50 р.

Винтажная кофеварка из ГДР +23 фильтра

Брестская, Столин

badge-icon
Редкий чайный сервиз Полонского ФЗ

Договорная

Редкий чайный сервиз Полонского ФЗ

Брестская, Столин

Ступки антикварные

Договорная

Ступки антикварные

Брестская, Столин

Разные монеты

Договорная

Разные монеты

Брестская, Столин

Вещи из СССР

Договорная

Вещи из СССР

Брестская, Столин

Украшения времен СССР

Договорная

Украшения времен СССР

Брестская, Столин

Нить натурального янтаря и янтарные бусы

30 р.

Нить натурального янтаря и янтарные бусы

Брестская, Столин

badge-icon
Часы времён СССР

Договорная

Часы времён СССР

Брестская, Столин

Антикварная книга1958 г.''Фотосъемка пейзажа''

Договорная

Антикварная книга1958 г.''Фотосъемка пейзажа''

Брестская, Столин

Антикварные книги для учителей музыки

Договорная

Антикварные книги для учителей музыки

Брестская, Столин

колесо от телеги

40 р.

колесо от телеги

Брестская, Столин

badge-icon
badge-icon
3 гроша

25 р.

3 гроша

Брестская, Столин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Знак лесника

70 р.

Знак лесника

Брестская, Столин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Старые вещи

Договорная

Старые вещи

Брестская, Столин

Вещи из СССР

Договорная

Вещи из СССР

Брестская, Столин

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм