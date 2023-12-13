Услуги в Столбцах
Договорная
Натяжные потолки
Минская, Столбцы
50 р.
Поздравление от Деда Мороза
Минская, Столбцы
Договорная
Работа
Минская, Столбцы
170 р.
Копка колодцев Столбцы
Минская, Столбцы
400 р.
Окно ПВХ двухкамерное и другие окна под заказ
Минская, Столбцы
Договорная
Бурение скважин на воду Столбцы
Минская, Столбцы
Договорная
Ремонт и строительство
Минская, Столбцы
Договорная
ПЕЧНИК
Минская, Столбцы
Договорная
Бурение скважин - у вас будет своя вода
Минская, Столбцы
65 р.
Бурение скважин
Минская, Столбцы
Договорная
Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''
Минская, Столбцы
Договорная
Натяжные потолки
Минская, Столбцы
Договорная
Окна ПВХ в рассрочку в Столбцах
Минская, Столбцы
50 р.
Благоустройство мест захоронения
Минская, Столбцы
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Минская, Столбцы
Договорная
Строительные работы
Минская, Столбцы
Договорная
Грузоперевозки Столбцы-Минск-Беларусь
Минская, Столбцы
Договорная
Проект электроснабжения. Столбцы и район.
Минская, Столбцы
Договорная
Мебель под заказ
Минская, Столбцы
Договорная
Комплект музыкальной аппаратуры.
Минская, Столбцы
Договорная
Строительство и ремонт
Минская, Столбцы
Договорная
Натяжные потолки
Минская, Столбцы
Договорная
Кровля/Утепление/Крыша/Сборка домов/Баня/Терасса
Минская, Столбцы
Договорная
Укладка тротуарной плитки. Благоустройство
Минская, Столбцы
Договорная
Монтаж канализации под ключ в Столбцах
Минская, Столбцы
20 р.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ
Минская, Столбцы
2.50 р.
Качественное выполнение строительных работ
Минская, Столбцы
Договорная
Услуги самосвала
Минская, Столбцы
Договорная
сухопрессованная стяжка пола
Минская, Столбцы
Договорная
Наращивание ресниц
Минская, Столбцы
Договорная
Бурение скважин
Минская, Столбцы
60 р.
Регистрация ( прописка )
Минская, Столбцы
Договорная
Натяжные потолки
Минская, Столбцы
Договорная
Мотокультиващия земли
Минская, Столбцы
Договорная
Декоративка Американка,утепление фасада в Столбцах
Минская, Столбцы
Договорная
Отделка Американка и утепление фасадов в Столбцах
Минская, Столбцы
40 р.
Сдаем автомобили в аренду
Минская, Столбцы
Договорная
Грузоперевозки Столбцы-Район-РБ
Минская, Столбцы
200 р.
Реставрация ванн
Минская, Столбцы
300 р.
Чистка колодца Столбцы
Минская, Столбцы
350 р.
Ведущий (тамада) на свадьбу, юбилей. Столбцы.
Минская, Столбцы
Договорная
Вспашка земли мотокультиватором
Минская, Столбцы
Договорная
Кровельные работы Столбцы
Минская, Столбцы
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский