logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для автоБытовые услугиКомпьютерные услуги, интернетРемонт техники и электроникиКрасота и здоровьеНяни и сиделкиОбразовательные услугиУслуги переводчика, секретаряПеревозки пассажиров и грузовРеклама, полиграфияСтроительные работыРемонт квартиры, домаРемонт мебелиРемонт и пошив одеждыСад, благоустройствоУслуги для животныхУслуги для торжествФото и видеосъемкаЮридические услугиТуристические услугиАренда бань и беседокПрочие услуги
Цена
Продавец

Услуги в Столбцах

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Столбцы

Поздравление от Деда Мороза

50 р.

Поздравление от Деда Мороза

Минская, Столбцы

Договорная

Работа

Минская, Столбцы

Копка колодцев Столбцы

170 р.

Копка колодцев Столбцы

Минская, Столбцы

Услуга с выездом в регионы
Окно ПВХ двухкамерное и другие окна под заказ

400 р.

Окно ПВХ двухкамерное и другие окна под заказ

Минская, Столбцы

Рассрочка
Бурение скважин на воду Столбцы

Договорная

Бурение скважин на воду Столбцы

Минская, Столбцы

Рассрочка
Ремонт и строительство

Договорная

Ремонт и строительство

Минская, Столбцы

ПЕЧНИК

Договорная

ПЕЧНИК

Минская, Столбцы

Бурение скважин - у вас будет своя вода

Договорная

Бурение скважин - у вас будет своя вода

Минская, Столбцы

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Столбцы

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Договорная

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Минская, Столбцы

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Столбцы

Окна ПВХ в рассрочку в Столбцах

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Столбцах

Минская, Столбцы

Рассрочка
Благоустройство мест захоронения

50 р.

Благоустройство мест захоронения

Минская, Столбцы

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Минская, Столбцы

Услуга с выездом в регионы
Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Минская, Столбцы

Грузоперевозки Столбцы-Минск-Беларусь

Договорная

Грузоперевозки Столбцы-Минск-Беларусь

Минская, Столбцы

Проект электроснабжения. Столбцы и район.

Договорная

Проект электроснабжения. Столбцы и район.

Минская, Столбцы

Мебель под заказ

Договорная

Мебель под заказ

Минская, Столбцы

Комплект музыкальной аппаратуры.

Договорная

Комплект музыкальной аппаратуры.

Минская, Столбцы

badge-icon
Строительство и ремонт

Договорная

Строительство и ремонт

Минская, Столбцы

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Столбцы

Кровля/Утепление/Крыша/Сборка домов/Баня/Терасса

Договорная

Кровля/Утепление/Крыша/Сборка домов/Баня/Терасса

Минская, Столбцы

Услуга с выездом в регионы
Укладка тротуарной плитки. Благоустройство

Договорная

Укладка тротуарной плитки. Благоустройство

Минская, Столбцы

Монтаж канализации под ключ в Столбцах

Договорная

Монтаж канализации под ключ в Столбцах

Минская, Столбцы

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ

20 р.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ

Минская, Столбцы

Услуга с выездом в регионы
Качественное выполнение строительных работ

2.50 р.

Качественное выполнение строительных работ

Минская, Столбцы

Услуги самосвала

Договорная

Услуги самосвала

Минская, Столбцы

сухопрессованная стяжка пола

Договорная

сухопрессованная стяжка пола

Минская, Столбцы

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Минская, Столбцы

badge-icon
Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Минская, Столбцы

Регистрация ( прописка )

60 р.

Регистрация ( прописка )

Минская, Столбцы

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минская, Столбцы

Мотокультиващия земли

Договорная

Мотокультиващия земли

Минская, Столбцы

badge-icon
Декоративка Американка,утепление фасада в Столбцах

Договорная

Декоративка Американка,утепление фасада в Столбцах

Минская, Столбцы

Отделка Американка и утепление фасадов в Столбцах

Договорная

Отделка Американка и утепление фасадов в Столбцах

Минская, Столбцы

Сдаем автомобили в аренду

40 р.

Сдаем автомобили в аренду

Минская, Столбцы

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Столбцы-Район-РБ

Договорная

Грузоперевозки Столбцы-Район-РБ

Минская, Столбцы

Реставрация ванн

200 р.

Реставрация ванн

Минская, Столбцы

Чистка колодца Столбцы

300 р.

Чистка колодца Столбцы

Минская, Столбцы

Услуга с выездом в регионы
Ведущий (тамада) на свадьбу, юбилей. Столбцы.

350 р.

Ведущий (тамада) на свадьбу, юбилей. Столбцы.

Минская, Столбцы

Вспашка земли мотокультиватором

Договорная

Вспашка земли мотокультиватором

Минская, Столбцы

Кровельные работы Столбцы

Договорная

Кровельные работы Столбцы

Минская, Столбцы

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги