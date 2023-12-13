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Услуги для торжеств в Столбцах

Поздравление от Деда Мороза

50 р.

Поздравление от Деда Мороза

Минская, Столбцы

Комплект музыкальной аппаратуры.

Договорная

Комплект музыкальной аппаратуры.

Минская, Столбцы

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Ведущий (тамада) на свадьбу, юбилей. Столбцы.

350 р.

Ведущий (тамада) на свадьбу, юбилей. Столбцы.

Минская, Столбцы

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Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи

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20 р.

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Золотой медведь на ваш праздник

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