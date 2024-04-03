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Прочее для сада и огорода
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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Старых Дорогах

фильтр дисковый

500 р.

фильтр дисковый

Минская, Старые Дороги

Кун

800 р.

Кун

Минская, Старые Дороги

Косилка

600 р.

Косилка

Минская, Старые Дороги

Продам грибы из бетона

Договорная

Продам грибы из бетона

Минская, Старые Дороги

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фигурка для сада божья коровка

5 р.

фигурка для сада божья коровка

Минская, Старые Дороги

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке

Бесплатно

Заберу большие булыжники, камни или бутовый камень

Гомель

Стойка для гомака

210 р.

Стойка для гомака

Брестская, Ивацевичи

контейнеры для рассады

10 р.

контейнеры для рассады

Гомельская, Добруш

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тачка садовая ECO

90 р.

тачка садовая ECO

Минск, Фрунзенский

Фитолампа для роста растений

15 р.

Фитолампа для роста растений

Витебск

Доставка по Беларуси
Таймер включения воды для полива

50 р.

Таймер включения воды для полива

Витебск

Лунный календарь дачника 2024

5 р.

Лунный календарь дачника 2024

Могилев

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Торфотаблетки Jiffy и минитеплички

5 р.

Торфотаблетки Jiffy и минитеплички

Минск, Московский

Черви технологические для производства биогумуса

15 р.

Черви технологические для производства биогумуса

Минск, Заводской

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Кошолка

10 р.

Кошолка

Брест

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Урны

70 р.

Урны

Брест

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Кора

50 р.

Кора

Минск, Центральный

Грядка Клумба цветочница

40 р.

Грядка Клумба цветочница

Минск, Советский

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Проволока для подвязки растений 30 метров

5 р.

Проволока для подвязки растений 30 метров

Минская, Минский район

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Забор из металлоштакетника

Договорная

Забор из металлоштакетника

Минск, Заводской

Столбы шпалерные. Столбы садовые. Шпалеры

Договорная

Столбы шпалерные. Столбы садовые. Шпалеры

Брестская, Дрогичин

Печи для казанов в ассортименте с доставкой по Беларуси АКЦИЯ

90 р.

Печи для казанов в ассортименте с доставкой по Беларуси АКЦИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Колодец под ключ

250 р.

Колодец под ключ

Витебск

Доставка
Рассрочка
Подставка тренога.

32 р.

Подставка тренога.

Гродно

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кора субстрат для голубики туя смарагд

10 р.

кора субстрат для голубики туя смарагд

Минск, Заводской

Декоративный домик для вашего участка

350 р.

Декоративный домик для вашего участка

Могилев

Ящики металлические с крышкой и угловой.

30 р.

Ящики металлические с крышкой и угловой.

Минск, Советский

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Колесо от телеги

50 р.

Колесо от телеги

Минская, Молодечно

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Газон для ленивых лилипут на развес Greenlab

30 р.

Газон для ленивых лилипут на развес Greenlab

Минск, Фрунзенский

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Аист садовый

15 р.

Аист садовый

Гродно

Кора сосновая, крупная 50л

9.99 р.

Кора сосновая, крупная 50л

Гродно

Набор печь с дымоходом и казан 8-22л (АКЦИЯ) МИ

155 р.

Набор печь с дымоходом и казан 8-22л (АКЦИЯ) МИ

Минск, Фрунзенский

Солнце кованное

70 р.

Солнце кованное

Минск, Заводской

Пруд декоративный

65 р.

Пруд декоративный

Гродненская, Слоним

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садовый декор

370 р.

садовый декор

Брестская, Пинск

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Скворечник

13 р.

Скворечник

Минск, Октябрьский

Stoika.

140 р.

Stoika.

Витебская, Орша

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Грядки из металла (клумбы)

Договорная

Грядки из металла (клумбы)

Витебская, Орша

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Скворечники, синичники, кормушки

10 р.

Скворечники, синичники, кормушки

Минск, Московский

Stanok.

450 р.

Stanok.

Витебская, Орша

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Евро куб 1000л чистый

150 р.

Евро куб 1000л чистый

Брест

Карбид кальция карбит от кротов для септика

15 р.

Карбид кальция карбит от кротов для септика

Витебская, Полоцк

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Столбики шпалерные, бетонные малины, сада (столбы)

14 р.

Столбики шпалерные, бетонные малины, сада (столбы)

Гомель

лемеха

Договорная

лемеха

Могилевская, Костюковичи

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Борона

Договорная

Борона

Минская, Минский район

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Скворечники

20 р.

Скворечники

Могилев

Цепи и столбики ограждение

8 р.

Цепи и столбики ограждение

Брестская, Каменец

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абиссинская скважина

1 000 р.

абиссинская скважина

Витебск

Доставка
Рассрочка
Емкости для воды

500 р.

Емкости для воды

Брестская, Столин

СЕТКА ФАСАДНАЯ, ЗАТЕНЯЮЩАЯ

1 р.

СЕТКА ФАСАДНАЯ, ЗАТЕНЯЮЩАЯ

Брестская, Барановичи

ЧЕРВИ для быстрой переработки компоста

15 р.

ЧЕРВИ для быстрой переработки компоста

Могилевская, Бобруйск

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Садовод: Обрезка на оздоровление.

Договорная

Садовод: Обрезка на оздоровление.

Гродненская, Другие города

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0.40 р.

подвои яблони М-106, 54-118, 62- 396

Минская, Мядель

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Самшит, многолетники

9 р.

Самшит, многолетники

Брестская, Пинск

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Мельницы декоративные.

400 р.

Мельницы декоративные.

Брестская, Пинск

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КОРЕНЬ ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ, ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ.

24 р.

КОРЕНЬ ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ, ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ.

Брестская, Барановичи

Трава искусственна (газон)67х200.

70 р.

Трава искусственна (газон)67х200.

Минск, Заводской

Чугунное основание

300 р.

Чугунное основание

Гомель

Беседки

480 р.

Беседки

Витебская, Орша

Рассрочка
Карзина

10 р.

Карзина

Могилев

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Товары с доставкой от магазинов

Фитолампа для роста растений

15 р.

Фитолампа для роста растений

Витебск

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте с доставкой по Беларуси АКЦИЯ

90 р.

Печи для казанов в ассортименте с доставкой по Беларуси АКЦИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Затеняющая сетка 55% 3х6

18.90 р.

Затеняющая сетка 55% 3х6

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Тепличная пленка Politiv

455 р.

Тепличная пленка Politiv

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Ткань для мульчирования

184 р.

Ткань для мульчирования

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Бронзовый фонтан с насосом.

800 р.

Бронзовый фонтан с насосом.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опилки

2 р.

Опилки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Агроткань 130г/м2

12 р.

Агроткань 130г/м2

Витебск

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