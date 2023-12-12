Товары от Куфар Маркета
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Платья, сарафаны, юбки для девочек в Старых Дорогах
10 р.
Нарядные платья
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
7 р.
Платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
20 р.
Платье hm
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
20 р.
Юбка. Ткань парча. Фирма Zara. Размер 36-38.
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
20 р.
Платье в поетки
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
20 р.
Юбка зимняя, теплая. ПОБ 50 см. ПОТ 40 см.
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
20 р.
Платье нарядное для девочки. Размер 40-42.
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
18 р.
Платье нарядное. Размер 44-46.
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
10 р.
Нарядные платья
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
15 р.
Платья для девочек
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
8 р.
Платье для девочки (34 размер)
110 - 116 (5-6 лет)
13 р.
Платье
110 - 116 (5-6 лет)
40 р.
Платье
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
15 р.
Нарядное платье hm
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
15 р.
Нарядное платье
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
35 р.
Детское платье
116 - 122 (6 лет)
20 р.
Платье для девочки
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
20 р.
Платье для девочки
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
20 р.
Платье
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
32 р.
Красивое платье
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
25 р.
Нарядное платье
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
16 р.
Сарафан, платье
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
45 р.
Платье нарядное
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
5 р.
Платье девочковое
110 - 116 (5-6 лет)
35 р.
Платье
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
10 р.
Платье для девочки
80 - 86 (1-2 года)
20 р.
Платье для девочки нарядное размер 80 см
80 - 86 (1-2 года)
10 р.
Платье для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
7 р.
Юбка для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
10 р.
Платье для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
10 р.
Платье для девочки
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
18 р.
Наряд для девочки, (маечка, шорты, юбка)
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
17 р.
Наряд для девочки
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
10 р.
Детские вещи одним лотом
92 - 98 (3 года)
23 р.
Новогоднее платье
80 - 86 (1-2 года)
30 р.
Детские вещи одним лотом
104 - 110 (5 лет)
25 р.
Детские вещи одним лотом
104 - 110 (5 лет)
30 р.
Детские вещи одним лотом
104 - 110 (5 лет)
25 р.
Детские вещи одним лотом
104 - 110 (5 лет)
30 р.
Шорты для девочки
134 - 140 (9 лет)
20 р.
Нарядное платье
140 - 146 (10 лет), 134 - 140 (9 лет), 128 - 134 (8 лет)
16 р.
Юбка. Резинка по линии талии.
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
16 р.
Платье.
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
Товары с доставкой от магазинов
56 р.
АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция
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Уютное платье TU 104-110 для девочки
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Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа
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48 р.
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55 р.
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