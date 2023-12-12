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Компьютерная техника

Ноутбуки в Старых Дорогах

Ноутбук

270 р.

Ноутбук

Минская, Старые Дороги

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Минская, Старые Дороги

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Минская, Старые Дороги

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбуки (На востоновления)

Договорная

Ноутбуки (На востоновления)

Минская, Старые Дороги

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Ноутбук

85 р.

Ноутбук

Гомель

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Игровой ноут. Подарок

300 р.

Игровой ноут. Подарок

Минск, Октябрьский

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SAMSUNG отличное состояние. ДОСТАВКА

250 р.

SAMSUNG отличное состояние. ДОСТАВКА

Минск, Московский

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НР для работы

200 р.

НР для работы

Минск, Центральный

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Acer swift 3

1 150 р.

Acer swift 3

Минск, Первомайский

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Lenovo в идеале. 2022

500 р.

Lenovo в идеале. 2022

Минск, Московский

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Бесплатно

Нужен мастер ноутбука на дому

Витебская, Верхнедвинск

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(ДОСТАВКА) 2021.Сенсор+кнопки. Dell Latitude 3190 / 11.6

499 р.

(ДОСТАВКА) 2021.Сенсор+кнопки. Dell Latitude 3190 / 11.6

Брестская, Барановичи

ASUS VivoBook Pro 15 N580VD срочно

1 900 р.

ASUS VivoBook Pro 15 N580VD срочно

Минск, Заводской

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Dell Latitude 5490

670 р.

Dell Latitude 5490

Минск, Октябрьский

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ASUS FX503V

1 000 р.

ASUS FX503V

Минск, Партизанский

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Acer

1 р.

Acer

Минск, Центральный

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Apple MacBook Pro 13'' 2017 A1708 i5 8GB/1TB SSD

2 150 р.

Apple MacBook Pro 13'' 2017 A1708 i5 8GB/1TB SSD

Минск, Фрунзенский

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Ноутбук HONOR MagicBook 16 HYM-W56 5301ABCM

1 799 р.

Ноутбук HONOR MagicBook 16 HYM-W56 5301ABCM

Минск, Фрунзенский

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Apple Macbook Air M1 16/256 2020 Silver

3 300 р.

Apple Macbook Air M1 16/256 2020 Silver

Минск, Первомайский

MacBook Pro 15 2015 i7/16/512

1 150 р.

MacBook Pro 15 2015 i7/16/512

Витебск

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Договорная

ASUS ROG Zephyrus M16 i9, NVIDIA GeForce RTX4090

Брестская, Пинск

MacBook Pro 13 2020 16/1tb

2 990 р.

MacBook Pro 13 2020 16/1tb

Минск, Первомайский

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Dell N5010

220 р.

Dell N5010

Минск, Центральный

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MacBook Pro 15,1 i9/32/1T 2019г

2 500 р.

MacBook Pro 15,1 i9/32/1T 2019г

Минск, Первомайский

Apple MacBook Pro 16 MNWE3 Silver (M2 Max 12-Core)

11 000 р.

Apple MacBook Pro 16 MNWE3 Silver (M2 Max 12-Core)

Минск, Фрунзенский

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Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук

150 р.

Ноутбук

Минская, Вилейка

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Hp compaq 6715b (обмен-торг)

100 р.

Hp compaq 6715b (обмен-торг)

Гомельская, Мозырь

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Lenovo Thinkpad (2020)

950 р.

Lenovo Thinkpad (2020)

Минск, Центральный

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Ноутбук Dell

320 р.

Ноутбук Dell

Витебск

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Lenovo 81lw

850 р.

Lenovo 81lw

Могилев

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Ноутбук HP

370 р.

Ноутбук HP

Могилевская, Осиповичи

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Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 15bs-530ur

650 р.

Ноутбук HP 15bs-530ur

Минск, Московский

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Ноутбук ASUS

800 р.

Ноутбук ASUS

Могилев

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Macbook 12

600 р.

Macbook 12

Могилев

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Ноутбук Samsung Intel core i5/500GB/6GB/2GB

450 р.

Ноутбук Samsung Intel core i5/500GB/6GB/2GB

Брест

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Ноутбук ASUS

550 р.

Ноутбук ASUS

Могилев

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Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Macbook pro 8gb 2015

1 130 р.

Macbook pro 8gb 2015

Минск, Центральный

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Витебск

Ноутбук asus

1 020 р.

Ноутбук asus

Гомель

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Ноутбук Apple Macbook Air M1 на 512GB

2 750 р.

Ноутбук Apple Macbook Air M1 на 512GB

Гродно

Lenovo ThinkPad E15 Gen4

1 850 р.

Lenovo ThinkPad E15 Gen4

Минск, Заводской

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Витебск

Ноутбук Sony VAIO PCG-71812V

350 р.

Ноутбук Sony VAIO PCG-71812V

Минск, Центральный

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MacBook Air m1

Бесплатно

MacBook Air m1

Минск, Центральный

Ноутбук

330 р.

Ноутбук

Гродненская, Слоним

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Ноутбук HP ProBook 450 G2

763 р.

Ноутбук HP ProBook 450 G2

Гомель

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Договорная

Бу

Брестская, Белоозёрск

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Продам MacBook Pro 13-inch 2017

2 000 р.

Продам MacBook Pro 13-inch 2017

Брестская, Столин

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Ноутбук Acer

Договорная

Ноутбук Acer

Минск, Первомайский

ИГРОВОЙ НОУТБУК

1 200 р.

ИГРОВОЙ НОУТБУК

Брест

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Игровой ноутбук Asus

3 600 р.

Игровой ноутбук Asus

Могилев

Ультрабук H-book 14 2023 НОВЫЙ Core i3/8gb/SSD 256

1 199 р.

Ультрабук H-book 14 2023 НОВЫЙ Core i3/8gb/SSD 256

Витебск

4 ядерный ноутбук ASUS

430 р.

4 ядерный ноутбук ASUS

Витебск

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MacBook Pro 15 2015 16/512 с двумя видеокартами

1 100 р.

MacBook Pro 15 2015 16/512 с двумя видеокартами

Минск, Советский

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Лэптоп, нетбук, планшет

400 р.

Лэптоп, нетбук, планшет

Минск, Фрунзенский

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APPLE MACBOOK PRO M2 16/512 2022

5 900 р.

APPLE MACBOOK PRO M2 16/512 2022

Минск, Московский

Ноутбук Samsung 305E5A (NP-305E5A-S0CRU)

350 р.

Ноутбук Samsung 305E5A (NP-305E5A-S0CRU)

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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