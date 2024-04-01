Работа в торговле в Солигорске
Договорная
Специалист по работе с клиентами в ПВЗ Вайлдберриз
Ищем трудолюбивых, аккуратных и внимательных девчат в пункт выдачи "Вайлдберриз". График работы - 2/2. Работа с клиентами с 10:00 до 21:00. Требуется ...
Минская, Солигорск
Договорная
Секретарь/помощник руководителя
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Оргтехника (сканер, факс, принтер). Оформление договоров, писем Выставление счетов Входящая/исходящая корреспонденция, приказы п...
Минск, Октябрьский
Договорная
Специалист по работе с клиентами / Продавец
ТРЕБОВАНИЯ доброжелательность и развитые коммуникативные навыки; активная жизненная позиция; клиентоориентированность; ответственность за результат; с...
Могилев
Договорная
Администратор
Требуется администратор-менеджер магазина/соц.сетей. Обязанности: -ведение базы клиентов -ведение соц.сетей (инстаграм, тик ток) -помощь в ведении ст...
Могилев
1 650 р.
Требуется кассир , подработка
Наличие санитарной справки или возможность её сделать. Бонус для тех кто заступает на вахту , это бесплатное проживание в квартире , и предоставление...
Могилевская, Горки
1 000 р.
Грузчик
Погрузо-разгрузочные работы на склад, со склада (металлопрокат, бетон и другие строительные материалы), вручную, при помощи кран-балки. Опыт работы н...
Витебск
800 р.
Специалист по продажам
Продажа металлопроката и цемента (и другие стройматериалы) в розницу и по безналичному расчету. Работа с входящим трафиком клиентов и существующей кли...
Витебская, Орша
1 000 р.
Специалист по продажам
адрес: аг.Тулово, ул. Витебская, 29. Продажа металлопроката и цемента (и другие стройматериалы) в розницу и по безналичному расчету. Работа с входящ...
Витебск
1 500 р.
Продавец
Торговля овощами, фруктами, зеленью. Павильон на ковалевке , восток, центр
Брест
600 р.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Требуется работа Минск
В магазин спортивной обуви (кроссовки) требуется продавец-консультант с опытом работы в торговле. Желательно парень, возраст от 25 до 40 лет. ДАННУЮ...
Минск, Советский
1 000 р.
Помощник руководителя
ООО "МеталлГрупп" требуется помощник руководителя. Функционал: Ведение кадрового делопроизводства (штат от 20 до 30 человек) Подбор персонала Делова...
Витебск
500 р.
Продавец
Требуется продавец в остановочный павильон (завод Электродвигатель) Работа по сменам Оплата каждый день Просьба сразу звонить
Могилев
1 300 р.
ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ ПАРФЮМЕРИИ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ДЛЯ ПАРФЮМЕРИИ (ДЕВУШКА) Место работы: ТЦ ПРОСТОР, проспект Дзержинского 126; Режим работы: 15 дней рабочих в месяц и...
Минск, Московский
Договорная
Требуется ПРОДАВЕЦ на РЫНОК .
Требования к кандидату: -Возраст от 20-45 (жен.) - Умение общаться с людьми. - Активность, энергичность.- Пунктуальность. Должностные обязанности: - ...
Минск, Заводской
1 000 р.
Продавец в продовольственный магазин
Заработная плата до вычетов налога Сменный график работы 2*2 Обязанности: прием, выкладка и продажа товаров, контроль сроков годности обслуживание по...
Могилев
950 р.
Продавец в продовольственный магазин
Заработная плата до вычетов налога График работы: Пн-Пт с 09.00 до 18.00, Сб,Вс - выходной Обязанности: прием, выкладка и...
Могилев
950 р.
Поиск продавца в продовольственный магазин
Продавец по реализации хлебобулочных изделий фирмы "Перфект", молочной продукции, колбасных изделий в магазин организации на Набережную Ф.Скорины,28 в...
Брест
700 р.
Продавец
В небольшой продуктовый магазин. Режим работы с 8до20. 2через2дня. Зарплата сдельная 4%от выручки.
Гомель
Договорная
требуются на РАБОТУ: менеджер, грузчик, продавец
1. Новополоцк: Менеджер в по продаже металлопроката и стройматериалов, знание ПК и 1С, опыт работы в оптовой торговле, коммуникабельность , з/п от 120...
Витебская, Полоцк
850 р.
Менеджер пункта выдачи товаров WB
Менеджер пункта выдачи заказов Wildberries. На пункты выдачи по адресу: Медицинская 3. - график работы 2/2, с 9.00 до 21.00 - обучение - зп 850 руб на...
Витебск
1 200 р.
WILDBERRIERS, специалист пункта выдачи заказов
На пункт выдачи заказов WILDBERRIES Минский район аг. Самохваловичи, ул. Калинина 36. Слуцкое направление, от остановки маршрутки 200 метров. Маршрутк...
Минская, Другие города
Договорная
Продавец
Требуется продавец на городской вещевой рынок
Витебская, Орша
Договорная
Менеджер по продажам
Обязанности: • Консультирование клиентов, заключение договор; • Ведение торговых переговоров • Активная работа с клиентами Требования: • Опыт работы ...
Могилев
Договорная
Работа
Нужен продавец овощей на сезонной площадке. (8%)
Брест
Договорная
Водитель
Обязанности: - Доставка бутилированной воды 18.9л на автомобиле компании по городу Бресту. Требования: - Наличие водительского удостоверения категории...
Брест
700 р.
Продавец
В магазин 1000 мелочей требуется продавец. График работы 9.00 - 19.00 4 дня рабочих, 2 выходных, и с 9.00 до 21.00 два через два. Мелкий штучный товар...
Гомель
Договорная
Продавец-Консультант
Продавец-консультант, салон керамической плитки и ламината, город Могилев, ул. Лазаренко 63, график работы 2/2, понедельник пятница с 10.00 до 19.00, ...
Могилев
850 р.
продавец прод товаров
Требуется продавец прод товаров в новый магазин. У нас хорошие условия работы, своевременная выплата зарплаты и адекватный руководитель. График работ...
Гомель
800 р.
продавец-флорист
требуется креативный человек, имеющий хороший вкус, активность, ответственность, порядочность. Опыт работы не обязателен. Всему научим.
Гомель
Договорная
Менеджер по привлечению клиентов б/у авто .
Менеджер по привлечению клиентов б/у авто . * Работа с клиентами по телефону * Обучение и сопровождение на время испытательного срока Компания предл...
Гомель
3 250 р.
Грузчик ,сортировщик
Требуется грузчики сортировщики ,комплектовщики ,для работы на складе с опытом работы, без опыта работы . Семейным парам ,также предоставляется жильё...
Витебск
Договорная
Требуется ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ
На постоянную работу требуется продавец -флорист. График работы 5 дней в неделю с 9.00 до 19.00 Расположение - моторный, рядом с ТЦ Белмаркет Ищем дев...
Могилев
Договорная
Продавец-бариста на выездные мероприятия
Компании требуется улыбчивая женщина-продавец для работы на выездных мероприятиях во Дворце Спорта. _____________ Женщина приятной внешности до 50 лет...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Слесарь
Организации требуется слесарь на длительный срок. Официальное оформление. Работа с сельхозтехникой. Испытательный срок.
Брест
Договорная
Продавец
Приглашаем на работу продавца(овощи-фрукты),опыт приветствуется.Достойная заработная плата.Звоните,пишите,отвечу на все ваши вопросы.
Могилев
1 000 р.
кладовщик грузчик
на склад строительных материалов требуется кладовщик грузчик. Все вопросы по телефону
Витебск
1 800 р.
Работник склада
Погрузка-выгрузка металлопроката на открытом складе Полная занятность Полный социальный пакет Склад г Минск ул. Бабушкина 28
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузчик
В небольшой продовольственный магазин -мк-рн.Серебрянка требуется грузчик, без вредных привычек.По всем вопросом пожалуйста звоните!
Минск, Ленинский
800 р.
Продавец в зоомагазин ''МИСКА''
Адрес магазина: Лермонтова 41, ст.м.Грушевка Опыт взаимодействия с домашними животными приветствуется. ЗП: от 800р Условия: -график работы 3 через 3 -...
Минск, Московский
Договорная
Вакансия в магазин электроники интернет/розница
Магазин электроники Имульс Трейд ищет талантливых сотрудников! - Если вы обладаете знаниями в сфере информационных технологий, игровой индустрии и пот...
Могилев
2 000 р.
Менеджер по продажам
Кого мы ждем? Увлеченных профессионалов, нацеленных на командную работу. Людей, готовых много и энергично трудиться, расти и развиваться вместе с комп...
Минск, Советский
1 000 р.
Требуется продавец в павильон разливного пива
Требуется продавец в павильон разливного пива. Вулька. Обязанности: Консультация и обслуживание покупателей, приемка и выкладка товара, обеспечение по...
Брест
770 р.
Приглашаем продавцов
Обязанности: - проведение наличных и безналичных расчётов; - соблюдение кассовой дисциплины; - учёт товаров; - предложение и помощь в выборе товара по...
Гомель
Договорная
Продавец
Требуется продавец мобильных аксессуаров. График работы 2/2. Опыт работы приветствуется. Все вопросы по телефону
Брест
Договорная
Продавец в магазин памятников на Болдина 4Б - Навечно.Бай
Навечно Бай - компания по производству памятников из гранита. Сейчас нам требуется менеджер по продажам в магазин памятников на ул. Болдина, 4Б. ........
Гродно
1 000 р.
Требуется специалист по продажам
Обязанности: Выписка первичной документации(счета, ТН(ТТН), договоров, акты выполненных работ) Работа с кассой Требования: Знание 1с Ответственность, ...
Витебск
800 р.
Продавец (колбасные изделия), возможно обучение
Требуется продавец (колбасные изделия) (возможно обучение) в г.Барановичи. З/п от 800 руб. Условия: Официальное трудоустройство Все социальные гарант...
Брестская, Барановичи
800 р.
Кассир в продовольственный магазин
Требуется кассир в продовольственный магазин (возможно обучение). З/п от 700 до 1000 бел. руб. на руки. Условия: График работы: два через два. Официа...
Брестская, Барановичи
Договорная
В магазин вэйпов требуется сотрудник
Дополнительная информация по телефону!
Брест
1 500 р.
Замерщик
Обязанности: - Работа с клиентами Требования: - Коммуникабельность - Ответственность - Дисциплина Условия: - Официальное трудоустройство, з/п на ка...
Могилев
Договорная
Реализация
Ищу людей,умеющих организовать продажи комплектов постельного белья .
Могилев
1 000 р.
Продавец в магазин все для сада и огорода
Магазин товары для сада (семена, удобрения, цветы приглашает на работу продавца консультанта. Желательно с опытом работы или желанием научиться. Графи...
Минск, Центральный
650 р.
Администратор
График с 10.00 до 21.00 два через два. Прокат детских машинок- тележек в Олд Сити.
Гродно
1 000 р.
Требуется продавец-кассир
Требуется активный, ответственный, коммуникабельный продавец в фирменный магазин "Красный пищевик" в г. Минск по ул. Казинца д. 122. Официальное трудо...
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Продавец в цветочный магазин
Ищем продавца в цветочный магазин . Магазин находится в тц на станции метро партизанская выход к универмагу Беларусь. Отопление центральное вода туале...
Минск, Партизанский
Договорная
Цветы/ продавец-флорист
Требуется сотрудник, активный, подвижный, доброжелательный, трудолюбивый, честный, ответственный. Требования: поддерживает чистоту на рабочем месте, п...
Могилев
Договорная
Продавец
Продаве консультант двери кухни Могилевский рынок тел
Могилев
Договорная
продавец непродовольственных товаров
Продавец выходного дня на 1-2 дня в неделю.Приглашаем продавца-женщину. Мелкие хозяйственные товары для кухни: одноразовая посуда и упаковочные товары...
Минск, Советский
750 р.
Требуется продавец
В продуктовый магазин требуется ПРОДАВЕЦ! Наличие мед.справки или возможность ее сделать, ответственность, исполнительность, аккуратность, отсутствие ...
Витебская, Полоцк
Договорная
Приглашаем продавца - оформителя
Приглашаем продавца сувениров - оформителя подарков (преимущество с опытом) для работы в ТЦ г. Минска. График работы 2/2. Зарплата 2 раза в месяц +пр...
Минск, Центральный
Вакансии в других регионах
Договорная
Секретарь/помощник руководителя
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Оргтехника (сканер, факс, принтер). Оформление договоров, писем Выставление счетов Входящая/исходящая корреспонденция, приказы п...
Минск, Октябрьский
600 р.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Требуется работа Минск
В магазин спортивной обуви (кроссовки) требуется продавец-консультант с опытом работы в торговле. Желательно парень, возраст от 25 до 40 лет. ДАННУЮ...
Минск, Советский
Договорная
Продавец в магазин памятников на Болдина 4Б - Навечно.Бай
Навечно Бай - компания по производству памятников из гранита. Сейчас нам требуется менеджер по продажам в магазин памятников на ул. Болдина, 4Б. ........
Гродно
Договорная
В магазин вэйпов требуется сотрудник
Дополнительная информация по телефону!
Брест
1 000 р.
Кассир на вахту
Требуются Кассиры для работы в продовольственных магазинах г.Минска с Медкомиссией!!! Вахта от 15 смен. Смена 65 руб за 11 часов. Работа только на кас...
Минск, Московский
1 000 р.
Кассир на вахту
Требуются Кассиры для работы в продовольственных магазинах г.Минска с Медкомиссией!!! Вахта от 15 смен. Смена 65 руб за 11 часов. Работа только на ка...
Минск, Центральный
1 000 р.
Кассир на вахту
Требуются Кассиры для работы в продовольственных магазинах г.Минска с Медкомиссией!!! Вахта от 15 смен. Смена 65 руб за 11 часов. Работа только на кас...
Минск, Центральный
1 000 р.
Кассир на вахту
Требуются Кассиры для работы в продовольственных магазинах г.Минска с Медкомиссией!!! Вахта от 15 смен. Смена 65 руб за 11 часов. Работа только на кас...
Минск, Ленинский