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Работа в авто, транспорте и логистике в Солигорске

1 р.

Воитель кат.СЕ

Требуется водитель с кат.СЕ Ввезд в РФ. Аккуратный, ответственный, без вредных привычек. Оплата достойная

Минская, Солигорск

1 000 р.

Приглашаем сварщика

ЧТУП Солигорскавто д.Зажевичи приглашает на работу сварщика кузовщика с опытом работы

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