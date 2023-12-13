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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Солигорске

Колонка СССР

20 р.

Колонка СССР

Минская, Солигорск

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Коньячная бутыль (керамика)

10 р.

Коньячная бутыль (керамика)

Минская, Солигорск

Лыжная мазь

Договорная

Лыжная мазь

Минская, Солигорск

Телефон 90-е годы

7 р.

Телефон 90-е годы

Минская, Солигорск

Отдам даром диадему/корону детскую СССР

Бесплатно

Отдам даром диадему/корону детскую СССР

Минская, Солигорск

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Игрушка Робик СССР

10 р.

Игрушка Робик СССР

Минская, Солигорск

Отдам даром раскраски 2000 годы

Бесплатно

Отдам даром раскраски 2000 годы

Минская, Солигорск

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Часы времен СССР

100 р.

Часы времен СССР

Минская, Солигорск

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Бита дерево 90-е годы новая

20 р.

Бита дерево 90-е годы новая

Минская, Солигорск

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Игрушки

Договорная

Игрушки

Минская, Солигорск

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Папка ссср

5 р.

Папка ссср

Минская, Солигорск

Прищепки

3 р.

Прищепки

Минская, Солигорск

Монеты

Договорная

Монеты

Минская, Солигорск

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Старинные запонки и зажим

Договорная

Старинные запонки и зажим

Минская, Солигорск

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Колесо для повозки

83.29 р.

Колесо для повозки

Минская, Солигорск

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Картмаксимум

14 р.

Картмаксимум

Минская, Солигорск

Картмаксимум

8 р.

Картмаксимум

Минская, Солигорск

Картмаксимум

8.50 р.

Картмаксимум

Минская, Солигорск

Картмаксимум

5.50 р.

Картмаксимум

Минская, Солигорск

Картмаксимум

7 р.

Картмаксимум

Минская, Солигорск

Картмаксимум Грызуны

7 р.

Картмаксимум Грызуны

Минская, Солигорск

Картмаксимум

8 р.

Картмаксимум

Минская, Солигорск

Фляга

Договорная

Фляга

Минская, Солигорск

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Комплект из двух светильников СССР

10 р.

Комплект из двух светильников СССР

Минская, Солигорск

Панно разные

1 р.

Панно разные

Минская, Солигорск

MTLB-ZU-23-2 SKIF 1/35

60 р.

MTLB-ZU-23-2 SKIF 1/35

Минская, Солигорск

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T-62a tamiya 1/35

55 р.

T-62a tamiya 1/35

Минская, Солигорск

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Флаг ФК Барселона

20 р.

Флаг ФК Барселона

Минская, Солигорск

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Шахтёрский фонарик (коногонка)

35 р.

Шахтёрский фонарик (коногонка)

Минская, Солигорск

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Самовар СССР 3 л. рабочий

35 р.

Самовар СССР 3 л. рабочий

Минская, Солигорск

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Чесы

Договорная

Чесы

Минская, Солигорск

Книга Почета

149.90 р.

Книга Почета

Минская, Солигорск

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Шкатулка фарфор

25 р.

Шкатулка фарфор

Минская, Солигорск

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Швейная машина от прабабушки.

120 р.

Швейная машина от прабабушки.

Минская, Солигорск

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Рога

Договорная

Рога

Минская, Солигорск

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Сапоги хромовые 41р.

75 р.

Сапоги хромовые 41р.

Минская, Солигорск

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Шахматы

20 р.

Шахматы

Минская, Солигорск

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Набор кухонный дерево 90-е годы

20 р.

Набор кухонный дерево 90-е годы

Минская, Солигорск

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Слепок для печати

20 р.

Слепок для печати

Минская, Солигорск

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Кошелёк советский, ретро, СССР

Договорная

Кошелёк советский, ретро, СССР

Минская, Солигорск

Счёты металлические СССР

10 р.

Счёты металлические СССР

Минская, Солигорск

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