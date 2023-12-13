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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Солигорске

Колонка СССР

20 р.

Колонка СССР

Минская, Солигорск

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Бинокль

40 р.

Бинокль

Минская, Солигорск

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Коньячная бутыль (керамика)

10 р.

Коньячная бутыль (керамика)

Минская, Солигорск

Биндер

10 р.

Биндер

Минская, Солигорск

ткацкий станок

250 р.

ткацкий станок

Минская, Солигорск

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Наклейки panini Fifa 2023

Договорная

Наклейки panini Fifa 2023

Минская, Солигорск

К-поп карты.

1 р.

К-поп карты.

Минская, Солигорск

Мужские часы СССР

50 р.

Мужские часы СССР

Минская, Солигорск

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Самовар электрический ТУЛА (СССР) Лампа-светильник

Договорная

Самовар электрический ТУЛА (СССР) Лампа-светильник

Минская, Солигорск

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Бабиной магнитофон снежеть

150 р.

Бабиной магнитофон снежеть

Минская, Солигорск

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Наклейки Panini FIFA 2023

0.50 р.

Наклейки Panini FIFA 2023

Минская, Солигорск

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Бюст Ленина

80 р.

Бюст Ленина

Минская, Солигорск

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Карточки человек паук уск ук ск о бустеры и тд

Договорная

Карточки человек паук уск ук ск о бустеры и тд

Минская, Солигорск

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Насекомые и их знакомые ( спец. выпуски) и др.

Договорная

Насекомые и их знакомые ( спец. выпуски) и др.

Минская, Солигорск

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Модель автомобиля в масштабе

120 р.

Модель автомобиля в масштабе

Минская, Солигорск

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Карточки человек паук (английские)

Договорная

Карточки человек паук (английские)

Минская, Солигорск

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Автолегенды коллекция

1 200 р.

Автолегенды коллекция

Минская, Солигорск

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Рог хрустальный

20 р.

Рог хрустальный

Минская, Солигорск

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Значки СССР

76 р.

Значки СССР

Минская, Солигорск

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Кукла доктор

Договорная

Кукла доктор

Минская, Солигорск

Санки. СССР 60-е, раритет.

20 р.

Санки. СССР 60-е, раритет.

Минская, Солигорск

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Магниты на холодильник

1 р.

Магниты на холодильник

Минская, Солигорск

Отдам даром журналы Гарри Поттер и Полицейские маш

Бесплатно

Отдам даром журналы Гарри Поттер и Полицейские маш

Минская, Солигорск

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Отдам даром рекламные проспекты

Бесплатно

Отдам даром рекламные проспекты

Минская, Солигорск

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Бесплатно

Ссср

Минская, Солигорск

Бесплатно

Ссср

Минская, Солигорск

Лыжная мазь

Договорная

Лыжная мазь

Минская, Солигорск

Самовар СССР

25 р.

Самовар СССР

Минская, Солигорск

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Календарики

2 р.

Календарики

Минская, Солигорск

Телефон 90-е годы

7 р.

Телефон 90-е годы

Минская, Солигорск

Радиоприемник PHILIPS, магнитола JVC RC-555 KL

Договорная

Радиоприемник PHILIPS, магнитола JVC RC-555 KL

Минская, Солигорск

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Отдам даром диадему/корону детскую СССР

Бесплатно

Отдам даром диадему/корону детскую СССР

Минская, Солигорск

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Альбом для наклеек Алладин PANINI 1997 год

15 р.

Альбом для наклеек Алладин PANINI 1997 год

Минская, Солигорск

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Альбом для наклеек Король-лев PANINI 1994 год

10 р.

Альбом для наклеек Король-лев PANINI 1994 год

Минская, Солигорск

Игрушка Робик СССР

10 р.

Игрушка Робик СССР

Минская, Солигорск

Отдам даром раскраски 2000 годы

Бесплатно

Отдам даром раскраски 2000 годы

Минская, Солигорск

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Новый саквояж, портфель, сумка БССР

40 р.

Новый саквояж, портфель, сумка БССР

Минская, Солигорск

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Значки

Договорная

Значки

Минская, Солигорск

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Часы времен СССР

100 р.

Часы времен СССР

Минская, Солигорск

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Значки

Договорная

Значки

Минская, Солигорск

Карточки в Бустерах человек паук

Договорная

Карточки в Бустерах человек паук

Минская, Солигорск

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Шкатулка

Договорная

Шкатулка

Минская, Солигорск

Бита дерево 90-е годы новая

20 р.

Бита дерево 90-е годы новая

Минская, Солигорск

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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