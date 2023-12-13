Услуги в Сморгони
Договорная
ШТУКАТУРКА механизированным способом
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Грузовое Такси Сморгонь - Ошмяны. Попутно в Минск.
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Натяжной потолок остров с диффузным освещением в Сморгони
Гродненская, Сморгонь
20 р.
Натяжной потолок с трековым освещением в Сморгони
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Репетитор по русскому языку
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Механизированная штукатурка стен
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ворота (распашные, откатные) калитки.
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Окажу услуги по погрузочно-разгрузочным работам
Гродненская, Сморгонь
1 010 р.
Памятники из гранита. Установка Памятников
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Бурение скважин на воду (обустройство и монтаж насоса)
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Стяжка пола в Сморгони. Полусухая механизированная
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Монтаж фундамента в Сморгони
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Панда на ваш праздник
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ремонт холодильников, стиральных машин
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Изготовление ключей BMW
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Натяжные потолки. Рассрочка. Подарок клиентам
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Натяжной потолок
Гродненская, Сморгонь
230 р.
Сморгонь. Стройка и Реконструкция домов. УКАЗ 240.
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Грузоперевозки по РБ
Гродненская, Сморгонь
300 р.
Сморгонь. Проект дома, дачи, реконструкция.
Гродненская, Сморгонь
20 р.
натяжной потолок двухуровневый в Сморгони
Гродненская, Сморгонь
130 р.
Изготовление закладных для откатных ворот
Гродненская, Сморгонь
Договорная
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''
Гродненская, Сморгонь
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Сморгонь
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Передержка- Кошек, Котов, Котят
Гродненская, Сморгонь
50 р.
Уборка квартир.Клининг
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ремонт окон дверей
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Грузоперевозки
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Репетитор по английскому языку
Гродненская, Сморгонь
20 р.
РЕМОНТ И НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРОВ
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Облицовка плиткой ,подготовка поверхности.
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Перевозка сельхоз животных
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Аренда миниэкскаватора
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Реконструкция домов и дач
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Грузоперевозки
Гродненская, Сморгонь
100 р.
Услуги погрузчика. Уборка снега
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ремонт квартир
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Кодирование программирование BMW
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Стяжка пола в Сморгони. Полусухая стяжка пола.
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Строительные услуги
Гродненская, Сморгонь
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский