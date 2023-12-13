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Услуги в Сморгони

ШТУКАТУРКА механизированным способом

Договорная

ШТУКАТУРКА механизированным способом

Гродненская, Сморгонь

Грузовое Такси Сморгонь - Ошмяны. Попутно в Минск.

Договорная

Грузовое Такси Сморгонь - Ошмяны. Попутно в Минск.

Гродненская, Сморгонь

Натяжной потолок остров с диффузным освещением в Сморгони

25 р.

Натяжной потолок остров с диффузным освещением в Сморгони

Гродненская, Сморгонь

Рассрочка
Натяжной потолок с трековым освещением в Сморгони

20 р.

Натяжной потолок с трековым освещением в Сморгони

Гродненская, Сморгонь

Рассрочка

Договорная

Репетитор по русскому языку

Гродненская, Сморгонь

Механизированная штукатурка стен

Договорная

Механизированная штукатурка стен

Гродненская, Сморгонь

Ворота (распашные, откатные) калитки.

Договорная

Ворота (распашные, откатные) калитки.

Гродненская, Сморгонь

Окажу услуги по погрузочно-разгрузочным работам

Договорная

Окажу услуги по погрузочно-разгрузочным работам

Гродненская, Сморгонь

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Памятники из гранита. Установка Памятников

1 010 р.

Памятники из гранита. Установка Памятников

Гродненская, Сморгонь

Бурение скважин на воду (обустройство и монтаж насоса)

Договорная

Бурение скважин на воду (обустройство и монтаж насоса)

Гродненская, Сморгонь

Рассрочка
Стяжка пола в Сморгони. Полусухая механизированная

Договорная

Стяжка пола в Сморгони. Полусухая механизированная

Гродненская, Сморгонь

Монтаж фундамента в Сморгони

Договорная

Монтаж фундамента в Сморгони

Гродненская, Сморгонь

Рассрочка
Панда на ваш праздник

Договорная

Панда на ваш праздник

Гродненская, Сморгонь

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Ремонт холодильников, стиральных машин

Договорная

Ремонт холодильников, стиральных машин

Гродненская, Сморгонь

Изготовление ключей BMW

Договорная

Изготовление ключей BMW

Гродненская, Сморгонь

Натяжные потолки. Рассрочка. Подарок клиентам

Договорная

Натяжные потолки. Рассрочка. Подарок клиентам

Гродненская, Сморгонь

Натяжной потолок

Договорная

Натяжной потолок

Гродненская, Сморгонь

Сморгонь. Стройка и Реконструкция домов. УКАЗ 240.

230 р.

Сморгонь. Стройка и Реконструкция домов. УКАЗ 240.

Гродненская, Сморгонь

Рассрочка
Грузоперевозки по РБ

Договорная

Грузоперевозки по РБ

Гродненская, Сморгонь

Сморгонь. Проект дома, дачи, реконструкция.

300 р.

Сморгонь. Проект дома, дачи, реконструкция.

Гродненская, Сморгонь

Рассрочка
натяжной потолок двухуровневый в Сморгони

20 р.

натяжной потолок двухуровневый в Сморгони

Гродненская, Сморгонь

Рассрочка
Изготовление закладных для откатных ворот

130 р.

Изготовление закладных для откатных ворот

Гродненская, Сморгонь

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Гродненская, Сморгонь

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Сморгонь

Договорная

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Сморгонь

Гродненская, Сморгонь

Передержка- Кошек, Котов, Котят

Договорная

Передержка- Кошек, Котов, Котят

Гродненская, Сморгонь

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Уборка квартир.Клининг

50 р.

Уборка квартир.Клининг

Гродненская, Сморгонь

Ремонт окон дверей

Договорная

Ремонт окон дверей

Гродненская, Сморгонь

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Гродненская, Сморгонь

Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Гродненская, Сморгонь

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРОВ

20 р.

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Облицовка плиткой ,подготовка поверхности.

Договорная

Облицовка плиткой ,подготовка поверхности.

Гродненская, Сморгонь

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Договорная

Перевозка сельхоз животных

Гродненская, Сморгонь

Аренда миниэкскаватора

Договорная

Аренда миниэкскаватора

Гродненская, Сморгонь

Реконструкция домов и дач

Договорная

Реконструкция домов и дач

Гродненская, Сморгонь

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Гродненская, Сморгонь

Услуги погрузчика. Уборка снега

100 р.

Услуги погрузчика. Уборка снега

Гродненская, Сморгонь

Договорная

Ремонт квартир

Гродненская, Сморгонь

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Кодирование программирование BMW

Договорная

Кодирование программирование BMW

Гродненская, Сморгонь

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%

Гродненская, Сморгонь

Стяжка пола в Сморгони. Полусухая стяжка пола.

Договорная

Стяжка пола в Сморгони. Полусухая стяжка пола.

Гродненская, Сморгонь

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Строительные услуги

Договорная

Строительные услуги

Гродненская, Сморгонь

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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