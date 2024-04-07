Няни и сиделки в Сморгони
Договорная
Оказываю услуги сиделки у себя на дому
Гомельская, Речица
500 р.
Помощница по дому с проживание
Минск, Заводской
80 000 р.
Няня с проживанием в Москве от 80000
Минск, Московский
Договорная
Помощница в дом Брест
Брест
Договорная
Услуги сиделки
Минск, Ленинский
10 р.
Няня
Минск, Первомайский
10 р.
Услуги няни
Минск, Первомайский
450 р.
Сиделка с проживанием
Брест
Договорная
Досмотрю пожилого человека на своей жилплощади
Минская, Вилейка
30 р.
АВА няня
Минск, Советский
Договорная
Сиделка
Гомель
Договорная
Смотрю людей у себя дома.
Минская, Молодечно
Договорная
Няня на час
Гомельская, Жлобин
10 р.
Няня / услуги няни/ репетитор английского языка
Минск, Центральный
Бесплатно
Услуги
Витебская, Орша
5 р.
Няня
Брестская, Барановичи
Договорная
Профессиональный уход за вашим близким.
Минская, Молодечно
Договорная
ПредлАгаю услуги сиделки
Витебск
450 р.
Ищу няню
Минск, Октябрьский
4 р.
Няня
Минск, Октябрьский
Договорная
Услуги
Брестская, Барановичи
12 р.
Сиделка
Гродно
7 р.
Няня на своей территории
Гомель
10 р.
Няня
Минск, Ленинский
15 р.
Няня на час/день/сутки
Минск, Центральный
Договорная
Оформлюсь официально сиделкой на 2 часа
Витебск
Договорная
Услуги няни
Витебская, Орша
Договорная
Услуги сиделки, няни, помощницы
Гродно
8 р.
Няня
Минск, Советский
Договорная
Няня (спрос)
Брест
Договорная
Сиделка, медсестра,утро,день,вечер.
Минск, Партизанский
Договорная
Сиделка
Минская, Борисов
8 р.
Няня, сиделка 8р Грушевка
Минск, Московский
6 р.
Няня по выходным
Витебская, Орша
Договорная
няня
Минск, Московский
Договорная
Няня
Витебск
Договорная
Услуги
Минск, Советский
Договорная
Сиделка
Минская, Минский район
Договорная
Требуется помощница (сиделка)
Минская, Жодино
Договорная
Няня/Сиделка
Минск, Фрунзенский
20 р.
Нчня, анимаиор для Ваших детей
Минск, Советский
20 р.
Сиделка визитами, консультации.
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу сиделкой
Могилев
Договорная
Ищем сиделку
Брестская, Береза