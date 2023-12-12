Работа, бизнес, учёба в Сморгони
Договорная
ищу подработку описание
Гродненская, Сморгонь
5 000 р.
Помощник водителя
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Требуются работники
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ищу подработку
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Агент по недвижимости
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Требуются на работу
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Дизайнер мебели
Гродненская, Сморгонь
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Сморгони
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ищу работу по штукатурке и малярке
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ищю работу или подроботку
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ищу работу разберу дом сарай выстовлю опалубку на
Гродненская, Сморгонь
780 р.
Вакансия, работа Сморгонь
Гродненская, Сморгонь
820 р.
Вакансия, работа Сморгонь
Гродненская, Сморгонь
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
1 400 р.
Сварщик
Брест
Договорная
ищу работу, девушка 16 лет
Брест
1 500 р.
Требуется Столяр
Минск, Партизанский
2 500 р.
Швея
Брест
2 500 р.
Станочник деревообрабатывающих станков
Брест
2 000 р.
Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР
Брест
1 200 р.
Электромонтёр
Брест
2 300 р.
Маляр по металлу
Брест
2 200 р.
Сварщик-аргонщик
Брест
1 400 р.
Штамповщик холодной штамповки
Брест
3 000 р.
Обивщик (сборщик) мебели
Брест
700 р.
Уборщица служебных помещений
Брест
1 500 р.
Мастер смены
Брест
Договорная
Ищу Работу,Рассмотрю Варианты
Витебск
Договорная
Установщик Сборщик фабричных кухонь
Минская, Логойск
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
900 р.
Продавец в продовольственный магазин
Могилев
Договорная
Ищу подработку на выходных
Минская, Смолевичи
Договорная
Ищу подработку
Гродно
Договорная
Вакансия портная
Гродно
1 500 р.
водитель категории СЕ
Витебск
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Брестская, Барановичи
Договорная
Монтажник натяжных потолков.
Могилев
Договорная
Работа
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Водитель категории D
Могилев
3 000 р.
Монтажник
Минск, Ленинский
1 500 р.
Вакансия
Минск, Советский
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
Бесплатно
Требуется Водитель кат.С.
Витебская, Орша
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Брестская, Пинск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА
Брестская, Пинск
1 300 р.
Рамщик, станочник.
Витебск
2 500 р.
Маляр отделочник
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
строительство и ремонт
Гомель
1 500 р.
Рамщик
Минская, Другие города
4 000 р.
Вакансия Мастер/прораб СМР
Минск, Советский
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев