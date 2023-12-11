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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Сморгони

Метчик

15 р.

Метчик

Гродненская, Сморгонь

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Продам фрезы отрезные

45 р.

Продам фрезы отрезные

Гродненская, Сморгонь

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Клинья для установки плитки

1 р.

Клинья для установки плитки

Гродненская, Сморгонь

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Пила ручная двуручная

20 р.

Пила ручная двуручная

Гродненская, Сморгонь

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Свечи накала

30 р.

Свечи накала

Гродненская, Сморгонь

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Ножовка по дереву

15 р.

Ножовка по дереву

Гродненская, Сморгонь

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Продам фрезы отрезные

45 р.

Продам фрезы отрезные

Гродненская, Сморгонь

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Аккумулятор для Makita 40v 8ah bl4080f Макита

1 140 р.

Аккумулятор для Makita 40v 8ah bl4080f Макита

Гродненская, Сморгонь

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Makita ADP10 адаптер 40v xgt в 18-14в для зарядки

125 р.

Makita ADP10 адаптер 40v xgt в 18-14в для зарядки

Гродненская, Сморгонь

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Makita ML005GX подходят акб 40V 18V 14.4V Фонарь п

760 р.

Makita ML005GX подходят акб 40V 18V 14.4V Фонарь п

Гродненская, Сморгонь

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Аккумулятор для Makita 40v 4ah bl4040 Макита

590 р.

Аккумулятор для Makita 40v 4ah bl4040 Макита

Гродненская, Сморгонь

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Набор щеток для дрели

Договорная

Набор щеток для дрели

Гродненская, Сморгонь

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Продам круги125*3 луга.

1.80 р.

Продам круги125*3 луга.

Гродненская, Сморгонь

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Переходник на коронку BOSCH

30 р.

Переходник на коронку BOSCH

Гродненская, Сморгонь

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Клуп для нарезания трубных резьб

200 р.

Клуп для нарезания трубных резьб

Гродненская, Сморгонь

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Дымомер оптический ДО-1

50 р.

Дымомер оптический ДО-1

Гродненская, Сморгонь

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Набор корщеток латунированных для гравера

Договорная

Набор корщеток латунированных для гравера

Гродненская, Сморгонь

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Тиски трубные сантехнические

50 р.

Тиски трубные сантехнические

Гродненская, Сморгонь

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Гайковерт Makita TW008GD202 40V новый ориг макита

1 890 р.

Гайковерт Makita TW008GD202 40V новый ориг макита

Гродненская, Сморгонь

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Аккумулятор для Makita 4ah 40v bl4040 Макита

610 р.

Аккумулятор для Makita 4ah 40v bl4040 Макита

Гродненская, Сморгонь

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Нивелир

400 р.

Нивелир

Гродненская, Сморгонь

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Метчик М14×2мм Rock Force

Договорная

Метчик М14×2мм Rock Force

Гродненская, Сморгонь

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BlueTooth-модуль Makita WUT01 с AWS

200 р.

BlueTooth-модуль Makita WUT01 с AWS

Гродненская, Сморгонь

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Товары с доставкой от магазинов

Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

105.15 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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