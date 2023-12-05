logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииЭлектроника
ТВ и видеотехника
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Сморгони

Тройник ТВ кабеля

10 р.

Тройник ТВ кабеля

Гродненская, Сморгонь

домашний кинотеатр samsung MODEL NO. PS-FTX25

689.99 р.

домашний кинотеатр samsung MODEL NO. PS-FTX25

Гродненская, Сморгонь

badge-icon
Антенна с усилителем подвезу бесплатно

39 р.

Антенна с усилителем подвезу бесплатно

Гродненская, Сморгонь

Лампы СССР для радио и телеаппаратуры

Договорная

Лампы СССР для радио и телеаппаратуры

Гродненская, Сморгонь

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Смарт-приставка Xiaomi Mi TV Stick 4K

120 р.

Смарт-приставка Xiaomi Mi TV Stick 4K

Витебская, Лепель

badge-icon
Стойка для проектора

250 р.

Стойка для проектора

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
DENON 3910

480 р.

DENON 3910

Витебская, Орша

badge-icon
Пульт к ТВ-приставке HARPER б/у

10 р.

Пульт к ТВ-приставке HARPER б/у

Минск, Первомайский

Подставка кронштейн под телевизор, новая

15 р.

Подставка кронштейн под телевизор, новая

Минск, Фрунзенский

Смарт ТВ-приставка

80 р.

Смарт ТВ-приставка

Могилев

badge-icon
badge-icon
Видеомагнитофон

10 р.

Видеомагнитофон

Витебская, Полоцк

Видикон ЛИ421-1 - передающая телевизионная трубка

25 р.

Видикон ЛИ421-1 - передающая телевизионная трубка

Витебск

badge-icon
badge-icon
Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеомагнитофон AKAI VS-R150

80 р.

Видеомагнитофон AKAI VS-R150

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
TOX3 4x32

230 р.

TOX3 4x32

Гродненская, Лида

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Медиаплеер Asus OPlay mini

15 р.

Медиаплеер Asus OPlay mini

Минск, Московский

badge-icon
ТВ-приставка TOX3 Lite, Android 11, Amlogic S905X4

230 р.

ТВ-приставка TOX3 Lite, Android 11, Amlogic S905X4

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Андроид приставка

Договорная

Андроид приставка

Гомельская, Житковичи

Android ТВ приставка Redbox Mini 5

Договорная

Android ТВ приставка Redbox Mini 5

Минск, Московский

плата от телевизоров и др

5 р.

плата от телевизоров и др

Минск, Фрунзенский

Продам скарты к телевизору и видео.

Договорная

Продам скарты к телевизору и видео.

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Amazon Fire TV Stick Lite с

100 р.

Amazon Fire TV Stick Lite с

Могилев

badge-icon
badge-icon
Подсветка для телевизора

20 р.

Подсветка для телевизора

Минск, Фрунзенский

Трансформатор строчный PET32-01.САМОВЫВОЗ

25 р.

Трансформатор строчный PET32-01.САМОВЫВОЗ

Витебск

Apple TV 4 32 Gb (A 1625)

300 р.

Apple TV 4 32 Gb (A 1625)

Гомель

badge-icon
badge-icon
Матрица с подсветкой телевизору SAMSUNG UE32D6100

130 р.

Матрица с подсветкой телевизору SAMSUNG UE32D6100

Витебская, Орша

badge-icon
Пульт универсальный.

9 р.

Пульт универсальный.

Гродно

badge-icon
Пульт универсальный

12 р.

Пульт универсальный

Гродненская, Лида

Веб-камера Logitech C270 HD 720 р

70 р.

Веб-камера Logitech C270 HD 720 р

Витебск

Веб-камера Logitech Brio 500

300 р.

Веб-камера Logitech Brio 500

Витебск

3 600 р.

Цветная бегущая строка 300х50 см

Брестская, Белоозёрск

badge-icon
Приставка Смарт ТВ H96Max W2 4/32

140 р.

Приставка Смарт ТВ H96Max W2 4/32

Гродно

badge-icon
badge-icon
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеомагнитофон Fisher

25 р.

Видеомагнитофон Fisher

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
плата блока питания телевизора самсунг ue28f4020aw

44 р.

плата блока питания телевизора самсунг ue28f4020aw

Гродно

badge-icon
badge-icon
Пульты для тв Горизонт, DEXP

10 р.

Пульты для тв Горизонт, DEXP

Могилевская, Кричев

Преставка

25 р.

Преставка

Минская, Жодино

badge-icon
badge-icon
Аккумуляторные батарейки

30 р.

Аккумуляторные батарейки

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Спутниковая антенна

Бесплатно

Спутниковая антенна

Гомель

Платы для телевизора

Договорная

Платы для телевизора

Минск, Фрунзенский

плата видео AJA Kona LHE под Apple Macintosh

60 р.

плата видео AJA Kona LHE под Apple Macintosh

Минск, Партизанский

badge-icon
Belden 1694а проф видео коаксиальный кабель прово

80 р.

Belden 1694а проф видео коаксиальный кабель прово

Минск, Партизанский

badge-icon
Подставка для телевизора

40 р.

Подставка для телевизора

Брест

badge-icon
Драйвер подсветки микросхема MP3378E

5 р.

Драйвер подсветки микросхема MP3378E

Могилевская, Костюковичи

badge-icon
Подставка для телевизора или микровалновки

15 р.

Подставка для телевизора или микровалновки

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Медиаплеер Redbox Mini

26 р.

Медиаплеер Redbox Mini

Минск, Московский

TV box TOX 3 4/32 Gb

200 р.

TV box TOX 3 4/32 Gb

Витебск

badge-icon
Информационная панель Samsung QB13R-T / LH13QBRTBGCXCI

549 р.

Информационная панель Samsung QB13R-T / LH13QBRTBGCXCI

Минск, Первомайский

светодиодная вспышка свет рампы 40W DJ мигающий св

80 р.

светодиодная вспышка свет рампы 40W DJ мигающий св

Минская, Дзержинск

badge-icon
Яндекс модуль

140 р.

Яндекс модуль

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
двд

60 р.

двд

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Подставка для телевизора

10 р.

Подставка для телевизора

Гродненская, Новогрудок

TV BOX W2 ATV

100 р.

TV BOX W2 ATV

Гродно

badge-icon
badge-icon
Видео-запчасти

10 р.

Видео-запчасти

Минская, Жодино

Комплект спутникового ТВ НТВ плюс

70 р.

Комплект спутникового ТВ НТВ плюс

Минск, Октябрьский

badge-icon
Антенна телевизионная, комнатная, 2шт

10 р.

Антенна телевизионная, комнатная, 2шт

Минск, Центральный

badge-icon
Светодиодный экран IP67 (уличный)

2 700 р.

Светодиодный экран IP67 (уличный)

Минская, Минский район

badge-icon
Настройка смарт телевизоров, андроид-приставок, пр

Договорная

Настройка смарт телевизоров, андроид-приставок, пр

Минская, Молодечно

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
АудиотехникаCDMP3-плеерыАкустика Hi-Fi и Hi-EndБеспроводные и портативные колонкиКабели и адаптерыМикрофоныМузыкальные центрыСделано в СССРРадиоприемникиРадиодеталиУсилители и ресиверыАксессуары для аудиоПрочее
НаушникиВнутриканальныеВкладышиНакладныеПолноразмерные
ТВ и видеотехникаТелевизорыВидео, DVD и Blu-ray плеерыВидеокамерыПроекторыСпутниковые ресиверыТВ-тюнерыАксессуары для ТВ и видеоПрочее
Фототехника и оптикаФотоаппаратыОбъективыВспышки, лампыШтативыБинокли и телескопыАксессуары для фототехникиПрочее
Игры и приставкиГеймпадыИгры для приставок, подписки, кодыПриставкиКомпьютерные игрыОчки VRРулиЗапчасти, аксессуарыПрочее
Безопасность и умный домВидеонаблюдениеДомофоны, вызывные панелиСистема умный домСигнализации и извещателиПрочее