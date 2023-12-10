Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Сморгони
Договорная
Стиралка
Гродненская, Сморгонь
100 р.
Циклон (фильтр) для пылесоса
Гродненская, Сморгонь
215 р.
Продам швабру 3в1.
Гродненская, Сморгонь
222 р.
1400 Вт .
Витебская, Орша
15 р.
Щетки для робота пылесоса
Брест
190 р.
Karcher K2
Минск, Советский
Онлайн-заказ
45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
150 р.
Продам паровую швабру Kit fort
Витебск
10 р.
Механический ручной пылесос
Брест
65 р.
Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%
Минск, Ленинский
250 р.
Паровая швабра
Гомель
45 р.
Стеклоочиститель Evolution wClean WC1235 42482
Минск, Фрунзенский
35 р.
Насадки для пылесоса
Витебская, Орша
160 р.
Стеклоочиститель Karcher wv 1 plus
Могилев
85 р.
Паровая Швабра МOP x 5
Брестская, Барановичи
Договорная
Паровая швабра Китфорт
Брестская, Пинск
89 р.
Редмонт робот-пылесос щетки боковые фильтры салфет
Витебск
35 р.
Аренда робота-мойщика окон
Могилев
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный
150 р.
Мойка высокого давления минимойка
Витебская, Новополоцк
30 р.
Для мытья окон
Минская, Молодечно
Онлайн-заказ
120.70 р.
Фильтр-мешок Lavor 6.205.0008
Могилевская, Бобруйск
7 р.
Швабра
Витебская, Орша
285 р.
Паровая швабра AENO SM2
Минск, Первомайский
400 р.
Karcher FC3 електрошвабра
Минская, Солигорск
350 р.
Электрошвабра керхер
Минск, Ленинский
200 р.
Стеклоочиститель Karcher WV 2 Classic
Минск, Центральный
70 р.
Парашвабра
Гродненская, Ошмяны
59 р.
Крепление для щеток Dyson
Минск, Центральный
15 р.
Средство для стеклянных душевых кабин
Минск, Центральный
350 р.
Мойка штиль Stihl re 108. Karcher. Керхер
Минск, Московский
300.30 р.
Робот-мойщик окон Liectroux HCR-10
Минск, Центральный
40 р.
Воздухоочиститель пульт прилагается б у совсем пау
Гомельская, Речица
35 р.
Аренда робота для мытья окон. Доставка-Самовывоз
Минск, Московский
1 500 р.
Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control
Минск, Советский
15 р.
Ультрафиолетовая лампа
Могилев
171.80 р.
Универсальная швабра
Гродно
40 р.
Электровеник KITFORT
Минск, Фрунзенский
6 р.
Ведро для швабры
Минск, Советский
400 р.
Робот мойщик окон Hobot 188
Минск, Октябрьский
5 р.
Инструменты для чистки стен пола и плитки
Могилевская, Бобруйск
85 р.
Ручной отпариватель Vitek
Витебск
15 р.
Швабра
Могилевская, Бобруйск
300 р.
Электрошвабра Clever & Clean GLIDER A5
Могилев
90 р.
Электровеник
Гомельская, Светлогорск
220 р.
Паровая швабра
Гомель
250 р.
Паровая швабра 250р
Витебск
500 р.
Аппарат для влажной уборки Karcher FC 5
Минск, Центральный
500 р.
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P STYTJ02
Минск, Фрунзенский
80 р.
Короб
Брест
750 р.
Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks GD40SSK4
Могилев
1 650 р.
ЭЛЕКТРОШВАБРА KARCHER FC 7 CORDLESS PREMIUM
Минск, Московский
150 р.
Моющая насадка
Минск, Партизанский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный