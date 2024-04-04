Пассажирские и грузовые перевозки в Сморгони
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки Сморгонь - Беларусь . Коммерческое грузы, переезды, доставка мебели, доставка бытовой техники. До 2 тонн, вместимость 13 кубов.
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки до 2 т по городу и РБ. Фиат Дукато, тентованный. Габариты: длина 4.90, ширина 2.20, высота 2.35. Доставка бытовой техники, мебели. Пере...
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Грузовое Такси Сморгонь - Ошмяны. Попутно в Минск.
Грузовое такси в Ошмянах и Ошмянском районе + Доставка в Сморгонь и в обратном направлении (все населенные пункты Района). Эдвард. •Перевозка вещей •К...
Гродненская, Сморгонь
Договорная
грузоперевозки
поможем с переездом, перевезём Ваш груз в любую точку Республики Беларусь. помощь в загрузке и выгрузке. параметры автомобиля: длинна кузова внутри 4,...
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Перевозка КРС
Перевозка КРС. Цена договорная.
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Грузоперевозки
Перевозки по г.Сморгонь и всей Республике Беларусь. 24/7. Квартирные, офисные, дачные переезды. Доставка мебели, крупных и мелких вещей, строительных ...
Гродненская, Сморгонь
1 р.
Грузоперевозки
ГАЗЕЛЬ - тент. Перевезем любой вид груза. Работаем по городу и межгороду. Переезды: квартирные, дачные, офисные.... Возможна услуга грузчиков.
Гродненская, Сморгонь
0.90 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки по городу Сморгонь и по Республике Беларусь до 2 т. 1. Перевозка коммерческих грузов. 2. Организация Переезда : квартира, дача, офис, с...
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Грузоперевозки по РБ
Грузоперевозки по всей Беларуси до 3,5 тонн
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Курьер
Осуществления срочной, быстрой доставки в тот же день, любых видов товаров, посылок
Гродненская, Сморгонь
80 р.
Эвакуатор Сморгонь
Эвакуация автомобилей...трактораов..тягачей, перевозка грузов до 7т.. частичная погрузка....эвакуация 2-х авто... Сморгонь, Ошмяны, Островец, Вилейка,...
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Грузоперевозки до 1т
Грузоперевозки по РБ
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Грузоперевозки по РБ
Осуществляем грузоперевозки по городу Горки и РБ Работаем с Юр. Лицами и Физ. Лицами -Квартирные переезды -Офисные переезды -Вывоз строительного му...
Могилевская, Горки
Договорная
Услуги самосвала 10 тонн
Услуги самосвала 10т. по городу и району . Доставка сыпучих материалов ( песок, щебень , грунт , цементных растворов , дров, топливного брикета и.т.д....
Витебск
Договорная
Эвакуатор в Борисове 24/7
Услуги эвакуатора 24/7. Большой опыт работы . Оперативно и качественно . Мы знаем своё дело!!!
Минская, Борисов
130 р.
Грузоперевозки с гидробортом.Опытные грузчики.
•Работаем по договору! •БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! •Наличный и безналичный расчет! БЕСПЛАТНО упакуем в стрейч плен...
Минск, Фрунзенский
50 р.
Автомобили в прокат-аренду
Автомобили в прокат-аренду для личного пользования или работы. На всех автомобилях установлен газ-метан. Машины технически обслужены, в исправном сост...
Могилев
Договорная
Moving Minsk - Переезды. Помощь в погрузке. 24/7
Собираетесь переезжать? Moving Minsk возьмёт на себя все хлопоты квартирного переезда. Бережная транспортировка и отличное настроение гарантированы. С...
Минск, Центральный
Бесплатно
Грузоперевозки. Переезды. Борисов. РБ РФ
Грузоперевозки. Доставка. Переезды по всей Беларуси. Выезжаем в РФ. Квартирные, офисные и дачные переезды. Доставка стройматериалов , мебели , бытов...
Минская, Борисов
Договорная
Грузовые перевозки
Грузовые перевозки до 3 тонн Размер платформы длина 4.85 ширина 2.25 высота 2.30 тент По городу Брест Предоставим транспорт для перевозки вашего гру...
Брест
15 р.
Грузоперевозки, Переезды, Грузчики, Вывоз Мусора.
Грузоперевозки РБ, РФ. Офисные, квартирные дачные переезды любой сложности.Грузчики, вывоз мусора. Большой автопарк машин. Срочная подача авто.Оплата ...
Гомель
Договорная
Услуги погрузчика Бобкет
-Услуги мини-погрузчика АМКАДОР Bobkat- -Все виды земляных работ- -Погрузка, вывоз строймусора- -Демонтаж, разборка ветхих зданий, сооружений- -Работа...
Брест
Договорная
Гравий, песок, щебень
Цены уточнять по тел , сообщения читаю редко Услуги самосвалов 5, 10 , 15, 20, 30, 40 тонн Услуги мехлопаты Амкадор 342 Услуги фронталтного минипогруз...
Брест
65 р.
Эвакуация авто до 5-ти тонн 24/7,помощь на дороге
Застряли?сломались ?не заводится?нужно вытянуть с кувета ? Не вопрос ,поможем! Эвакуация авто по РБ,РФ,СНГ,попутная доставка авто!Заберем вас и ваших ...
Витебск
70 р.
Вывоз мусора
Вывоз строительного мусора с/без грузчиков. Занимаемся вывозом с 2009г. Ориентировочная цена на вывоз: до 0.5т - 70р (15 мешков) до 1т. - 90р (30 мешк...
Минск, Октябрьский
60 р.
Грузоперевозки, круглосуточно, вывоз строй мусора
Перевозка мототехники ,квартирные офисные, дачные переезды доставка бытовой техники, строй материалов,вывоз строй мусора , старой мебели на полигон, з...
Минск, Московский
Договорная
Бетон , раствор .. бетононасос.
Доставка бетона миксером . город, район, область . . Во всем вопросам звонить, сообщения читаю редко.
Могилев
Договорная
Эвакуатор
Эвакуатор круглосуточно по РБ и РФ
Могилев
Договорная
эвакуатор круглосуточно
Эвакуатор в минске. Опытные водители, договорные цены.
Минск, Центральный
Договорная
грузоперевозки до 12 тонн.
Здраствуйте,оказываю перевозки до 12 тонн с задней и боковой загрузкой. Ищу грузовладельцев на постоянной основе по маршруту Минск-Гомель-Минск. Оплат...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузоперевозки Брест. Грузчики. Переезды. Доставка
Перевозка грузов по Бресту, а также из Бреста в другие города по области. Транспорт до 12 м3, грузоподъемностью до 2 тонн. Квартирные переезды Да...
Брест
Договорная
Грузоперевозки по Гомель и РБ до 4т/25 м3
Грузоперевозки по Гомелю и по РБ. Тент. Боковая и задняя загрузка, возможна верхняя. Размеры кузова 5,1х2,1х2,4. Объем 25 м3, грузоподъёмность до 4 т ...
Гомель
Договорная
Грузоперевозки.
Размер кузова Длинна 3м, ширина 1,7, ширина между арками 136, высота 1,5
Гомель
Договорная
Грузоперевозки Брест. Грузчики. Доставка товара
Грузовые перевозки по Бресту. ® Экспресс доставка в это же день. ® Сборный груз. ® Отдельное авто. ® Оплата фиксированная после выгрузки. ® Расчёт как...
Брест
Договорная
Грузоперевозки. Доставка перевозка строительных материалов
Перевозка грузов с выгрузкой краном- манипулятором Длинна стрелы 10м кузов 7м.
Брест
Договорная
Услуги манипулятора
Услуги манипулятора. размер кузова 7.5×2.45
Брест
Договорная
Грузоперевозки Лида. Грузчики
Грузоперевозки по городу и РБ, доставка мебели и строительных материалов
Гродненская, Лида
Договорная
Грузоперевозки плиты,кирпич,блоки.
Грузоперевозки по РБ. Самосвал грузоподьемность до 28т., ботовой, тентовый. Перевозка любых грузов: -плиты,кольца ЖБИ, блоки,кирпич; -пиломатериалы, о...
Могилев
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Мы осуществляем грузоперевозки по Могилеву, Могилевской области и РБ. Квартирные, офисные, переезды, услуги грузчиков. Вывоз старой мебели. Перевезем ...
Могилев
Договорная
Грузовые перевозки с грузчиками(Факкини)
Мы команда профессионалов — Facchini.by (подробнее о нас на нашем сайте). У нас вы можете заказать: грузчики, такелажники, грузоперевозки (офисные пер...
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозка до 6 тонн(48м.куб.) Минск, РБ.
Выполню любую перевозку груза до 6 тон. Вместимость 48 м.куб. По Минску и РБ. Габариты грузового отсека авто: Длинна - 6,7 м. Ширина - 2,5 м. Высота...
Минск, Партизанский
10 р.
Услуги опытных грузчиков в Минске
Грузчики, подсобные рабочие. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, складские работы. Ответственные грузчики. Качественное выполнение работ. Мелкие п...
Минск, Московский
Договорная
Вывоз мусора
Помощь при загрузке грузоподъёмность до 5 тонн.
Минская, Молодечно
Договорная
Самосвал 5 тонн
Самосвал, доставка песка, гравия, ПГС, бетона, раствора, опилок, дров, горбыля.
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки/Грузовое такси Брест/Вывоз мусора
Грузовое такси Брест РБ и РФ доставка сборных грузов Перевозка личных вещей, мебели, запчастей). Перевозка животных. Дачные переезды в любой регион ....
Брест
Договорная
Грузоперевозки / доставка / ПЕРЕЕЗДЫ / ГРУЗЧИКИ
Грузоперевозки Могилёв, РБ -Офисные , дачные, квартирные переезды! -Доставка мебели, бытовой техники , строй материалов! -Вывоз (вынос) строительного ...
Могилев
Договорная
Грузовые перевозки Гомель,грузчики
Грузоперевозки в Гомеле.Грузовое такси.Услуги по перевозки грузов,вещей,мебели.Перевозка пианино в Гомеле.Грузоперевозки Гомель-Минск.Грузоперевозки М...
Гомель
10 р.
Грузоперевозки, переезды, грузчики, грузовое такси
Грузоперевозки в Минске, области и всей Беларуси Гарантируем отличные цены, собственник автопарка (от 5m³ до 25m³). Нужный объем подберем для Вас. Наш...
Минск, Центральный
Договорная
Аренда самосвала
Вывоз мусора,доставка стройматериалов. Автомобили : газ33104 валдай объём кузова 5 куб Газ3302 объём кузова 4 куб
Минская, Заславль
Договорная
Вывоз мусора г. Барановичи самосвалами
Доставка полусухого бетона (до 3 кубов), раствора (до 3 кубов), камня (до 4 кубов), цемента (до 7 тонн), сеяного песка (до 4,5 куба), песчано цементна...
Брестская, Барановичи
15 р.
Грузоперевозки ### Грузчики ### Вывоз строительного мусора###
грузоперевозки 24/7 по Бресту и Рб. Есть грузчики. Цена договорная. -переезды -мебель -техника -строительные материалы -строительный мусор Наличный и...
Брест
Договорная
Вывоз мусора, вынос
Вывезем строительный мусор. Можем осуществить вынос мусора. Соберем мусор в мешки.
Брестская, Пинск
Договорная
Перевозки Брест. Переезды, быстрая подача авто
Помогу с переездом! В моей команде только сильные и опытные грузчики! Без посредников и предоплат! Работаю с физ.лицами\юр.лицами! Своевремен...
Брест
Договорная
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Переезды
---Грузоперевозки по Гомелю, РБ, РФ Машины от микроавтобуса до фуры. В наличии имеется фура тент, загрузка верхняя, боковая, задняя. ---Вывоз строител...
Гомель
Договорная
Грузовое такси 24/7. Вывоз мусора. Грузчики.
Грузоперевозки по г. Минску и РБ. Машины разных размеров и тоннажа. Крепкие, опытные грузчики. В наличие спец.инструмент., спец.ремни., упаковка. Нал...
Минск, Советский
15 р.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ В МИНСКЕ
Услуги грузчиков - Подъем/спуск на этаж стройматериалов. - Подъем ванн. - Подъем плитки. - Разгрузка фур и контейнеров; - ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ. Работа с ...
Минск, Первомайский
Договорная
Грузовые перевозки, доставка вашего груза
Грузоперевозки любого вашего груза по городу области РБ, доставка любой мебели, крупной бытовой техники, возможна помощь в погрузке разгрузке авто, ес...
Могилев
Договорная
Грузоперевозки песок,гравий,бетон,раствор,мусор...
Услуги самосвала до 7 тон . Вывоз мусора,доставка стройматериалов и других грузов. Буксировка грузовиков,вагончиков и бытовак. ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки (услуги грузчиков)
Окажу услуги по перевозке мебели, бытовой техники, строительных материалов, вывоз мусора.
Витебская, Орша
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, переезды
Грузоперевозки Барановичи, РБ. Мебельный фургон до 3т, 22м.куб. Гидроборт.Возможны услуги опытных и аккуратных грузчиков. - квартирные (1,2,3-комнатн...
Брестская, Барановичи
Услуги из других регионов
Договорная
Грузоперевозки плиты,кирпич,блоки.
Грузоперевозки по РБ. Самосвал грузоподьемность до 28т., ботовой, тентовый. Перевозка любых грузов: -плиты,кольца ЖБИ, блоки,кирпич; -пиломатериалы, о...
Могилев
15 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА ОТ ''А'' ДО ''Я''
Машина: длинна 3м, ширина 2м, высота 2м, 5 сидячих мест, грузоподъемность 1.5 тонны Есть машины с любой грузоподъёмностью. Предлагаем вам наши услуги...
Гомельская, Речица
Договорная
Доставка сыпучих материалов :гравий фракция 5-18.
Осуществляем доставку сыпучих материалов, самосвалами 40,30,20,10 тонн , есть боковая выгрузка, а также машины повышенной проходимости. Выполняем раб...
Минская, Березино
1 р.
Доставка товаров из Европы в Беларусь.
Доставка товаров из Европейских интернет-магазинов: Allegro, OLX, OTOMOTO, MOBILE.de, eBAY, Amazon и другие. Быстрая доставка, до Минска в среднем не...
Минск, Центральный
Договорная
eBay. Доставка товаров с eBay в Беларусь.
Доставка товаров с eBay в Беларусь. Выкупаем, проверяем качество и комплектность, храним на складе в Польше, доставляем в Беларусь. Официально с догов...
Минск, Центральный
3.25 р.
Доставка товаров из Китая. Быстрые сроки.
Доставка товаров из Китая. Напрямую от производителей. Быстрые сроки: 3-4 недели и товар в Минске. Поиск и проверка продавцов и производителей в любой...
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 т...
Минск, Первомайский
30 р.
Грузовое такси. Доставка, грузоперевозки по Гомелю и РБ.
Грузоперевозки по Гомелю и РБ. Тентованный автомобиль. Боковая и задняя загрузка. Помощь в погрузке и разгрузке. Вежливый водитель. Перевозка любых г...
Гомель