Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Смолевичах
350 р.
Реноватор Bosch GOR 10,8 V-LI, 12 вольт.
Минская, Смолевичи
2 886 р.
Электрический инструмент для обжима HPA 400
Минская, Смолевичи
500 р.
Лазерный уровень
Минская, Смолевичи
860 р.
1шт Аккумуляторный расширительный инструмент Milwaukee UPONOR Q&E C12 PXP-I06202C - 4933441715
Минская, Смолевичи
50 р.
Присоска DLT VST - Mini, 7дюйма
Минская, Смолевичи
120 р.
Вал для циркулярки
Минская, Смолевичи
50 р.
Вентилятор
Минская, Смолевичи
10 р.
Стеклорез
Минская, Смолевичи
50 р.
Напильник
Минская, Смолевичи
Договорная
Фреза дисковая
Минская, Смолевичи
120 р.
Лерка, клуп для нарезки резьбы.
Минская, Смолевичи
45 р.
Круги войлочный,тряпочный,наждачный.
Брест
70 р.
Присоски для плитки
Минск, Заводской
30 р.
Патрон сверлильный
Гомель
80 р.
Электродрель
Брестская, Барановичи
20 р.
Диски по плитке
Витебск
35 р.
Точильный станочек
Гомельская, Речица
15 р.
Сверло
Брестская, Барановичи
65 р.
СТУСЛО ПРЕЦИЗИОННОЕ
Минск, Центральный
429 р.
Мотобур ECO GD-53 / URAL 52 +шнек 200мм+удлинитель
Минск, Фрунзенский
Договорная
Инструмент
Минск, Партизанский
Договорная
Инструмент
Брест
49.95 р.
Набор комбинир. ключей 6-22мм ''САТИН'' CrV 12шт
Брестская, Барановичи
Договорная
Инструмент строительный
Брест
Договорная
Инструмент из СССР
Брест
23 р.
Отрезные диски по бетонну
Могилев
750 р.
Ленточная пила / Пила по металлу
Минск, Заводской
55 р.
Ножовка по газосиликату
Минская, Молодечно
20 р.
Круги абразивные
Витебск
15.93 р.
Алмазные гибкие шлифовальные круги СТАНДАРТ metall D100 АГШК (Черепашка)
Минск, Советский
50 р.
Правило 2 метра Словик
Гродненская, Волковыск
120 р.
Алмазная кольцевая пила 35/60мм
Брестская, Барановичи
30 р.
Патрон сверлильный самозажимной
Минская, Марьина Горка
50 р.
Редуктор
Могилев
15 р.
Ножовка по блокам
Минск, Первомайский
175 р.
Заклепочный инструмент Rivet Nut Tools (а.40-039629)
Минск, Фрунзенский
38 р.
Набор ступенчатых сверл
Гомель
110 р.
Фрезы
Гомель
Договорная
Якоря для болгарок дрелей.
Гомель
100 р.
Уровень
Минск, Центральный
9 р.
Лерка
Минск, Партизанский
25 р.
Плашкодержатель с плашкой
Могилев
7 р.
Шнур разметочный
Минск, Московский
120 р.
Макита
Могилевская, Бобруйск
630 р.
Верстак стол
Минск, Заводской
25.48 р.
Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D100 АГШК (Черепашка)
Минск, Советский
50 р.
Система выравнивания плитки
Гомельская, Мозырь
15 р.
Пояс монтажный
Могилевская, Бобруйск
115 р.
Дрель-шуруповерт Makita Аккумуляторный, От аккумулятора, 18.5 В, 28 Нм, 2 АКБ
Минск, Центральный
1 450 р.
Пила по металлу Makita LC1230
Минск, Московский
10 р.
Диски алмазные
Гомель
0.80 р.
Диск отрезной
Гомель
19.11 р.
Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D80 АГШК (Черепашка)
Минск, Советский
Договорная
Шаблон (кондуктор) для сборки мебели
Брест
50 р.
Злектро точилка
Минск, Первомайский
580 р.
Резак пропановый комплект
Брест
580 р.
резак пропановый комплект
Минск, Центральный
Договорная
Бензобур - АРЕНДА
Витебск
180 р.
Баллоны смесь сварочная углекислота и аргон
Минск, Фрунзенский
20 р.
Паяльная лампа
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
429 р.
Мотобур ECO GD-53 / URAL 52 +шнек 200мм+удлинитель
Минск, Фрунзенский
49.95 р.
Набор комбинир. ключей 6-22мм ''САТИН'' CrV 12шт
Брестская, Барановичи
15.93 р.
Алмазные гибкие шлифовальные круги СТАНДАРТ metall D100 АГШК (Черепашка)
Минск, Советский
25.48 р.
Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D100 АГШК (Черепашка)
Минск, Советский
115 р.
Дрель-шуруповерт Makita Аккумуляторный, От аккумулятора, 18.5 В, 28 Нм, 2 АКБ
Минск, Центральный
19.11 р.
Алмазные гибкие шлифовальные круги СФЕРА D80 АГШК (Черепашка)
Минск, Советский
385 р.
Технический пылесос Bort BSS 1530 новый
Брест
300 р.
Гвоздезабивной пистолет FROSP AF-6434
Гомельская, Жлобин