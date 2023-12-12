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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Смолевичах

Юбка для девочки Юбка для девочки

20 р.

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Юбка для девочки

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Юбка кожзамЮбка кожзам

15 р.

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Юбка кожзам

122 - 128 (7 лет)

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Школьное платье на девочку Школьное платье на девочку

10 р.

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Школьное платье на девочку

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Хорошее платье на девочкуХорошее платье на девочку

7 р.

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Хорошее платье на девочку

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Красивое платье на праздники для девочкиКрасивое платье на праздники для девочки

15 р.

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Красивое платье на праздники для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

30 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье для АТС малыши Платье для АТС малыши

Договорная

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Платье для АТС малыши

122 - 128 (7 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

60 р.

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Платье нарядное

146 - 152 (11 лет)

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Новогоднее платье Эльзы H&M Новогоднее платье Эльзы H&M

40 р.

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Новогоднее платье Эльзы H&M

98 - 104 (4 года)

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Стильное платье для любого поводаСтильное платье для любого повода

45 р.

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Стильное платье для любого повода

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платья детскиеПлатья детские

10 р.

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Платья детские

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Сарафан школьный Сарафан школьный

10 р.

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Сарафан школьный

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Платье супер пышное Платье супер пышное

30 р.

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Платье супер пышное

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Нарядное платье Нарядное платье

25 р.

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Нарядное платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Красивые электронные часики для девочкиКрасивые электронные часики для девочки

7 р.

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Красивые электронные часики для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

Платье Платье

25 р.

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Платье

140 - 146 (10 лет)

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Новогоднее платьеНовогоднее платье

120 р.

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Новогоднее платье

110 - 116 (5-6 лет)

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Лёгкое платье для девочкиЛёгкое платье для девочки

20 р.

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Лёгкое платье для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Школьная юбка Калинка Школьная юбка Калинка

20 р.

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Школьная юбка Калинка

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Стильная юбка кожзам на девочку 122 128Стильная юбка кожзам на девочку 122 128

20 р.

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Стильная юбка кожзам на девочку 122 128

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

50 р.

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Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Платье для девочки Платье для девочки

65 р.

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Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет)

Платье для девочки Платье для девочки

55 р.

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Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет)

Платье для девочки Платье для девочки

65 р.

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Платье для девочки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

40 р.

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Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Платье для девочки Платье для девочки

15 р.

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Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет)

Платье на девочку нарядное Платье на девочку нарядное

25 р.

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Платье на девочку нарядное

104 - 110 (5 лет)

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Сарафан для школы 152Сарафан для школы 152

17 р.

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Сарафан для школы 152

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Платье детское Платье детское

15 р.

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Платье детское

80 - 86 (1-2 года)

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Платья, сарафан рост 86Платья, сарафан рост 86

15 р.

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Платья, сарафан рост 86

80 - 86 (1-2 года)

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Платья нарядные, рост 86Платья нарядные, рост 86

25 р.

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Платья нарядные, рост 86

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Нарядное платьеНарядное платье

25 р.

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Нарядное платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

15 р.

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Платье нарядное

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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ЮбкаЮбка

8 р.

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Юбка

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

8 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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ПлатьеПлатье

10 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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ПлатьеПлатье

25 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет)

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Нарядное платье Нарядное платье

15 р.

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Нарядное платье

140 - 146 (10 лет)

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Платье новое Платье новое

15 р.

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Платье новое

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Одежда для девочекОдежда для девочек

30 р.

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Одежда для девочек

104 - 110 (5 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

Договорная

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Платье для девочки

98 - 104 (4 года)

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Платье Платье

10 р.

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Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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ПлатьеПлатье

15 р.

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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