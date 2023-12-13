Пассажирские и грузовые перевозки в Смолевичах
Договорная
Грузоперевозки Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск,
Грузоперевозки Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск, РБ, от 1кг до 4тонн, грузчики, квартирные, дачные, офисные переезды, пианино, доставки из магазинов, разборка и сборка мебели, подъём на этаж, перево...
Минская, Смолевичи
25 р.
Грузоперевозки
Перевозка мебели. Дачные и квартирные перезды. Грузчики. Доставка стройматериалов.
Минская, Смолевичи
2 р.
Грузоперевозки до 10 тонн
Грузоперевозки по РБ Объем 46 кубов до 10 тонн габариты 7,5*2,5*2,5
Минская, Смолевичи
Договорная
Вывоз строительного и бытового мусора
Минская, Смолевичи
Договорная
Аренда манипулятора
Грузоподъемность шасси до 10тонн, манипулятор до 3х тонн, кузов 6,3х2,5
Минская, Смолевичи
Договорная
Вывоз мусора Смолевичи.
Минская, Смолевичи
Договорная
Грузоперевозки, квартирный переезд, вывоз мусора
Грузоперевозки Смолевичи, Жодино, Логойск, Минская область
Минская, Смолевичи
Договорная
Вывоз строительного и бытового мусора
Минская, Смолевичи
Договорная
Утилизация строительного и бытового мусора
Минская, Смолевичи
Договорная
Песок Смолевичи. Жодино. с доставкой
Песок.Смолевичи.Смиловичи.Жодино.Минск.Червень.Сокол.Колодищи.Борисов.Все С/Т. Деревни находящиеся в радиусе 50 км от них. Самосвалы 10-20т.
Минская, Смолевичи
Договорная
Вывоз мусора. Погрузчик. Самосвал
Минская, Смолевичи
25 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки микроавтобус Газель от 25р/ час, 0.9р/км. Грузчик 15р/час.
Минская, Смолевичи
30 р.
Грузоперевозки Смолевичи
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемност...
Минская, Смолевичи
20 р.
Грузчики Смолевичи
Минская, Смолевичи
Договорная
Песок. Жодино. Доставка
Песок. Гравий. Камень. 10-20.т
Минская, Смолевичи
Договорная
Песок. Доставка
Песок. Гравий. Камень. 10-20.т
Минская, Смолевичи
Договорная
Песок с доствкой
Песок и другое с доставкой. 10-20.т.
Минская, Смолевичи
Договорная
Вывоз мусора. Жодино.
Минская, Смолевичи
Договорная
Вывоз мусора
Минская, Смолевичи
Договорная
Песок. Доставка
Песок. Гравий. Камень. Грунт. 10-20.т.
Минская, Смолевичи
Договорная
Песок. Жодино. с доставкой
Песок. Гравий. Камень. 10-20.т
Минская, Смолевичи
Договорная
Гравий. Жодино. Доставка
Песок. Гравий. Камень. 10-20.т
Минская, Смолевичи
Договорная
Доставка песка
Доставка песка. Смолевичи. Жодино.
Минская, Смолевичи
Договорная
Песок. Гравий. Камень. с Доставкой
Песок. Гравий. Камень. Грунт. Навоз. 10т.20т.
Минская, Смолевичи
Договорная
Песок. Камень. Гравий. с доставкой
Песок. Гравий. Грунт. Навоз. Самосвалы 10т. 20т.
Минская, Смолевичи
Договорная
Песок. Доставка песка
Песок. Гравий. Камень. 10-20.т
Минская, Смолевичи
Договорная
Гравий. Песок. Доставка
Минская, Смолевичи
Договорная
Перевозка грузов, мебели
Кузов ш2.0/в2.10/д4.2, загрузка боковая задняя верхняя, трубы до 6м.п., перевозка мебели , квартирные переезды , минимальный заказ от 2 часов
Минская, Смолевичи
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский