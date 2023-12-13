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Пассажирские и грузовые перевозки в Смолевичах

Грузоперевозки Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск,

Договорная

Грузоперевозки Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск,

Грузоперевозки Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск, РБ, от 1кг до 4тонн, грузчики, квартирные, дачные, офисные переезды, пианино, доставки из магазинов, разборка и сборка мебели, подъём на этаж, перево...

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки

25 р.

Грузоперевозки

Перевозка мебели. Дачные и квартирные перезды. Грузчики. Доставка стройматериалов.

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки до 10 тонн

2 р.

Грузоперевозки до 10 тонн

Грузоперевозки по РБ Объем 46 кубов до 10 тонн габариты 7,5*2,5*2,5

Минская, Смолевичи

Вывоз строительного и бытового мусора

Договорная

Вывоз строительного и бытового мусора

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
Аренда манипулятора

Договорная

Аренда манипулятора

Грузоподъемность шасси до 10тонн, манипулятор до 3х тонн, кузов 6,3х2,5

Минская, Смолевичи

Вывоз мусора Смолевичи.

Договорная

Вывоз мусора Смолевичи.

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки, квартирный переезд, вывоз мусора

Договорная

Грузоперевозки, квартирный переезд, вывоз мусора

Грузоперевозки Смолевичи, Жодино, Логойск, Минская область

Минская, Смолевичи

Вывоз строительного и бытового мусора

Договорная

Вывоз строительного и бытового мусора

Минская, Смолевичи

Утилизация строительного и бытового мусора

Договорная

Утилизация строительного и бытового мусора

Минская, Смолевичи

Песок Смолевичи. Жодино. с доставкой

Договорная

Песок Смолевичи. Жодино. с доставкой

Песок.Смолевичи.Смиловичи.Жодино.Минск.Червень.Сокол.Колодищи.Борисов.Все С/Т. Деревни находящиеся в радиусе 50 км от них. Самосвалы 10-20т.

Минская, Смолевичи

Вывоз мусора. Погрузчик. Самосвал

Договорная

Вывоз мусора. Погрузчик. Самосвал

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки

25 р.

Грузоперевозки

Грузоперевозки микроавтобус Газель от 25р/ час, 0.9р/км. Грузчик 15р/час.

Минская, Смолевичи

Грузоперевозки Смолевичи

30 р.

Грузоперевозки Смолевичи

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемност...

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
Грузчики Смолевичи

20 р.

Грузчики Смолевичи

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
Песок. Жодино. Доставка

Договорная

Песок. Жодино. Доставка

Песок. Гравий. Камень. 10-20.т

Минская, Смолевичи

Песок. Доставка

Договорная

Песок. Доставка

Песок. Гравий. Камень. 10-20.т

Минская, Смолевичи

Песок с доствкой

Договорная

Песок с доствкой

Песок и другое с доставкой. 10-20.т.

Минская, Смолевичи

Вывоз мусора. Жодино.

Договорная

Вывоз мусора. Жодино.

Минская, Смолевичи

Вывоз мусора

Договорная

Вывоз мусора

Минская, Смолевичи

Песок. Доставка

Договорная

Песок. Доставка

Песок. Гравий. Камень. Грунт. 10-20.т.

Минская, Смолевичи

Песок. Жодино. с доставкой

Договорная

Песок. Жодино. с доставкой

Песок. Гравий. Камень. 10-20.т

Минская, Смолевичи

Гравий. Жодино. Доставка

Договорная

Гравий. Жодино. Доставка

Песок. Гравий. Камень. 10-20.т

Минская, Смолевичи

Доставка песка

Договорная

Доставка песка

Доставка песка. Смолевичи. Жодино.

Минская, Смолевичи

Песок. Гравий. Камень. с Доставкой

Договорная

Песок. Гравий. Камень. с Доставкой

Песок. Гравий. Камень. Грунт. Навоз. 10т.20т.

Минская, Смолевичи

Песок. Камень. Гравий. с доставкой

Договорная

Песок. Камень. Гравий. с доставкой

Песок. Гравий. Грунт. Навоз. Самосвалы 10т. 20т.

Минская, Смолевичи

Песок. Доставка песка

Договорная

Песок. Доставка песка

Песок. Гравий. Камень. 10-20.т

Минская, Смолевичи

Гравий. Песок. Доставка

Договорная

Гравий. Песок. Доставка

Минская, Смолевичи

Перевозка грузов, мебели

Договорная

Перевозка грузов, мебели

Кузов ш2.0/в2.10/д4.2, загрузка боковая задняя верхняя, трубы до 6м.п., перевозка мебели , квартирные переезды , минимальный заказ от 2 часов

Минская, Смолевичи

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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