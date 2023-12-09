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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Смолевичах

Обои

100 р.

Обои

Минская, Смолевичи

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Натяжной потолок с фотопечать в Смолевичах

23 р.

Натяжной потолок с фотопечать в Смолевичах

Минская, Смолевичи

Доставка
Рассрочка
Линолеум 2.5 x 2 m Tarkett GLADIATOR - Saratoga 3

250 р.

Линолеум 2.5 x 2 m Tarkett GLADIATOR - Saratoga 3

Минская, Смолевичи

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Комплектующие для сайдинга. Дёшево

Договорная

Комплектующие для сайдинга. Дёшево

Минская, Смолевичи

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Продажа

100 р.

Продажа

Минская, Смолевичи

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Плитка

30 р.

Плитка

Минская, Смолевичи

Плитка керамогранит Super White Pol 600x1200мм

200 р.

Плитка керамогранит Super White Pol 600x1200мм

Минская, Смолевичи

Плитка 60*120

300 р.

Плитка 60*120

Минская, Смолевичи

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Направляемый материал

60 р.

Направляемый материал

Минская, Смолевичи

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Краска

96 р.

Краска

Минская, Смолевичи

Скинали белое матовое новое

50 р.

Скинали белое матовое новое

Минская, Смолевичи

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Краска ПФ 115

42 р.

Краска ПФ 115

Минская, Смолевичи

Гранит куски/ пластины/ плитка 14-15 м2

Договорная

Гранит куски/ пластины/ плитка 14-15 м2

Минская, Смолевичи

Декоративная плитка Meldorfer Caparol

70 р.

Декоративная плитка Meldorfer Caparol

Минская, Смолевичи

Плитка

80 р.

Плитка

Минская, Смолевичи

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плитка 195*195 мм (60шт) и 250*65 мм (60шт)

Договорная

плитка 195*195 мм (60шт) и 250*65 мм (60шт)

Минская, Смолевичи

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олифа натуральная

Договорная

олифа натуральная

Минская, Смолевичи

Обои

10 р.

Обои

Минская, Смолевичи

Эмалированные стеклопакеты 26 мм , закалённые

20 р.

Эмалированные стеклопакеты 26 мм , закалённые

Минская, Смолевичи

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Плитка керамическая

32 р.

Плитка керамическая

Минская, Смолевичи

Ленолиум ПВХ (под ламинат)

40 р.

Ленолиум ПВХ (под ламинат)

Минская, Смолевичи

Плитка кабанчик.

Договорная

Плитка кабанчик.

Минская, Смолевичи

Плитка потолочная

6 р.

Плитка потолочная

Минская, Смолевичи

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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