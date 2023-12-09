Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Смолевичах
100 р.
Обои
Минская, Смолевичи
23 р.
Натяжной потолок с фотопечать в Смолевичах
Минская, Смолевичи
250 р.
Линолеум 2.5 x 2 m Tarkett GLADIATOR - Saratoga 3
Минская, Смолевичи
Договорная
Комплектующие для сайдинга. Дёшево
Минская, Смолевичи
100 р.
Продажа
Минская, Смолевичи
30 р.
Плитка
Минская, Смолевичи
200 р.
Плитка керамогранит Super White Pol 600x1200мм
Минская, Смолевичи
300 р.
Плитка 60*120
Минская, Смолевичи
60 р.
Направляемый материал
Минская, Смолевичи
96 р.
Краска
Минская, Смолевичи
50 р.
Скинали белое матовое новое
Минская, Смолевичи
42 р.
Краска ПФ 115
Минская, Смолевичи
Договорная
Гранит куски/ пластины/ плитка 14-15 м2
Минская, Смолевичи
70 р.
Декоративная плитка Meldorfer Caparol
Минская, Смолевичи
80 р.
Плитка
Минская, Смолевичи
Договорная
плитка 195*195 мм (60шт) и 250*65 мм (60шт)
Минская, Смолевичи
Договорная
олифа натуральная
Минская, Смолевичи
10 р.
Обои
Минская, Смолевичи
20 р.
Эмалированные стеклопакеты 26 мм , закалённые
Минская, Смолевичи
32 р.
Плитка керамическая
Минская, Смолевичи
40 р.
Ленолиум ПВХ (под ламинат)
Минская, Смолевичи
Договорная
Плитка кабанчик.
Минская, Смолевичи
6 р.
Плитка потолочная
Минская, Смолевичи
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский