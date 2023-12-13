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Услуги в Слуцке

Компьютер под заказ.Кредит.Рассрочка.F11.BY
vip

571 р.

Компьютер под заказ.Кредит.Рассрочка.F11.BY

Минская, Слуцк

Репетитор по английскому языку

15 р.

Репетитор по английскому языку

Минская, Слуцк

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Натяжной потолок со световыми линиями в Слуцке

25 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Слуцке

Минская, Слуцк

Рассрочка
Ремонт Дачи

Договорная

Ремонт Дачи

Минская, Слуцк

Кровельные работы . Монтаж кровли .

Договорная

Кровельные работы . Монтаж кровли .

Минская, Слуцк

Обшивка франтонов и свесов кровли

Договорная

Обшивка франтонов и свесов кровли

Минская, Слуцк

Маникюр

25 р.

Маникюр

Минская, Слуцк

Блоки силикатные с доставкой и разгузкой

Договорная

Блоки силикатные с доставкой и разгузкой

Минская, Слуцк

Ремонт квартир

10 р.

Ремонт квартир

Минская, Слуцк

Ремонт / обивка диванов,кресел,стульев и т.д.

250 р.

Ремонт / обивка диванов,кресел,стульев и т.д.

Минская, Слуцк

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Слуцк

Упаковка подарков

Договорная

Упаковка подарков

Минская, Слуцк

Ламинат

80 р.

Ламинат

Минская, Слуцк

Слуцк. Откачка канализации. Услуги Ассенизатора

Договорная

Слуцк. Откачка канализации. Услуги Ассенизатора

Минская, Слуцк

Все виды отделочных работ

Договорная

Все виды отделочных работ

Минская, Слуцк

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Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Минская, Слуцк

Откатные ворота

1 500 р.

Откатные ворота

Минская, Слуцк

Услуга с выездом в регионы
УРОКИ английского языка

15 р.

УРОКИ английского языка

Минская, Слуцк

Договорная

Бухгалтер для вашего бизнеса.

Минская, Слуцк

Дед мороз для детей и взрослых

Договорная

Дед мороз для детей и взрослых

Минская, Слуцк

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Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Слуцк

Откачка канализации Слуцк

Договорная

Откачка канализации Слуцк

Минская, Слуцк

Грузоперевозки Слуцк РБ.СНГ. Услуги грузчиков.

Договорная

Грузоперевозки Слуцк РБ.СНГ. Услуги грузчиков.

Минская, Слуцк

Декоративная штукатурка

Договорная

Декоративная штукатурка

Минская, Слуцк

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Обшивка домов сайдингом

12 р.

Обшивка домов сайдингом

Минская, Слуцк

10 р.

Уборка снега

Минская, Слуцк

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Изготовление аккумуляторов под заказ. F11.BY

100 р.

Изготовление аккумуляторов под заказ. F11.BY

Минская, Слуцк

Ремонт компьютеров. Гарантия. Слуцк

71 р.

Ремонт компьютеров. Гарантия. Слуцк

Минская, Слуцк

натяжной потолок в Слуцке

20 р.

натяжной потолок в Слуцке

Минская, Слуцк

Рассрочка
Ремонт стиральных машин, опыт 24 года

20 р.

Ремонт стиральных машин, опыт 24 года

Минская, Слуцк

Услуга с выездом в регионы
Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Договорная

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Минская, Слуцк

Фотосъемка видеосъёмка

1 р.

Фотосъемка видеосъёмка

Минская, Слуцк

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Проекты домов, электроснабжения, сметы.

Договорная

Проекты домов, электроснабжения, сметы.

Минская, Слуцк

Маникюр с покрытием гель-лак

30 р.

Маникюр с покрытием гель-лак

Минская, Слуцк

Договорная

Уроки вышивания крестиком.

Минская, Слуцк

Ремонт стиральных машин

Договорная

Ремонт стиральных машин

Минская, Слуцк

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Минская, Слуцк

Маникюр, покрытие гель лаком

30 р.

Маникюр, покрытие гель лаком

Минская, Слуцк

Репетитор по математике для 5-9 класса

25 р.

Репетитор по математике для 5-9 класса

Минская, Слуцк

5 р.

Чистка парковочных мест от снега

Минская, Слуцк

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Наращивание волос

Договорная

Наращивание волос

Минская, Слуцк

Попилю дрова

Договорная

Попилю дрова

Минская, Слуцк

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Кератин, Ботокс

Договорная

Кератин, Ботокс

Минская, Слуцк

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Удаление, валка, спил, расчистка от деревьев и кус

Договорная

Удаление, валка, спил, расчистка от деревьев и кус

Минская, Слуцк

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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