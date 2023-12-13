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Услуги

Ремонтно-строительные работы в Слуцке

Кровельные работы . Монтаж кровли .

Договорная

Кровельные работы . Монтаж кровли .

Минская, Слуцк

Обшивка франтонов и свесов кровли

Договорная

Обшивка франтонов и свесов кровли

Минская, Слуцк

Откатные ворота

1 500 р.

Откатные ворота

Минская, Слуцк

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минская, Слуцк

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Договорная

Наплавляемая рулонная кровля ''под ключ''

Минская, Слуцк

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Минская, Слуцк

Бурение скважин на воду под ключ. Вся Беларусь.

70 р.

Бурение скважин на воду под ключ. Вся Беларусь.

Минская, Слуцк

Рассрочка
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Слуцк, Солигорск

30 р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду Слуцк, Солигорск

Минская, Слуцк

Услуга с выездом в регионы
Лестница из профильной трубы

Договорная

Лестница из профильной трубы

Минская, Слуцк

Услуги жестянщика .Гибка доборных элементов кровли

Договорная

Услуги жестянщика .Гибка доборных элементов кровли

Минская, Слуцк

Изготовление и установка лестниц

Договорная

Изготовление и установка лестниц

Минская, Слуцк

Бурение скважин на воду Слуцк

Договорная

Бурение скважин на воду Слуцк

Минская, Слуцк

Рассрочка
Кровельные и фасадные работы

Договорная

Кровельные и фасадные работы

Минская, Слуцк

Утепление фасадов под ключ

Договорная

Утепление фасадов под ключ

Минская, Слуцк

Услуга с выездом в регионы
Услуги печника

Договорная

Услуги печника

Минская, Слуцк

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Полусухая стяжка пола по немецкой технологии.

Договорная

Полусухая стяжка пола по немецкой технологии.

Минская, Слуцк

Бурение скважин с установкой оборудования

60 р.

Бурение скважин с установкой оборудования

Минская, Слуцк

Кровельные работы Слуцк

Договорная

Кровельные работы Слуцк

Минская, Слуцк

Шлифовка паркета, шлифовка доски

8 р.

Шлифовка паркета, шлифовка доски

Минская, Слуцк

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Ремонт печей.

Договорная

Ремонт печей.

Минская, Слуцк

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Фундаменты монолитные работ Слуцк

100 р.

Фундаменты монолитные работ Слуцк

Минская, Слуцк

Фасадные работы.

3.17 р.

Фасадные работы.

Минская, Слуцк

Услуги

Договорная

Услуги

Минская, Слуцк

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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