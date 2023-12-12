Услуги для торжеств в Слуцке
Договорная
Упаковка подарков
Минская, Слуцк
Договорная
Дед мороз для детей и взрослых
Минская, Слуцк
Договорная
Мишка для поздравления
Минская, Слуцк
Договорная
Ростовые куклы на ваш праздник
Минская, Слуцк
35 р.
Поздравления
Минская, Слуцк
Договорная
Цифра для праздника
Минская, Слуцк
Бесплатно
Написание сценаря
Минск, Октябрьский
2.50 р.
Шоколадные леденцы с маршмеллоу
Минск, Московский
100 р.
Большой медведь белый Мишка аниматор аэромедведь
Минск, Центральный
80 р.
Мишка, Большой медведь, аниматор, аэромедведь
Минск, Первомайский
65 р.
Мишка на праздник Могилев 24 /7
Могилев
130 р.
Дед Мороз и Снегурочка VIP Могилев
Могилев
80 р.
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА НА НГ 2024
Минск, Центральный
250 р.
Дед Мороз и Снегурочка во двор, офис на дом, на ко
Минск, Первомайский
Договорная
Стас Михайлов (Ростовая кукла)
Гродно
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Гомель
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка Настоящие
Гомель
250 р.
Аниматор фотограф шары студия
Минск, Ленинский
10 р.
Репетитор по английскому или другим языкам
Брестская, Пинск
20 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Московский
50 р.
Дед Мороз
Минск, Фрунзенский
390 р.
Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи
Минск, Московский
20 р.
Усадьба Деда Мороза
Гомельская, Светлогорск
60 р.
Золотой медведь на ваш праздник
Могилев
150 р.
Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив
Минск, Центральный
Договорная
Медведь на праздник
Могилев
Договорная
Поздравление от Золотых Мишек & Mickey Mouse
Витебск
30 р.
Дедушка Мороз и Снегурочка на дом
Витебская, Новополоцк
40 р.
Дедушка Мороз и Снегурочка
Гомель
Договорная
Зайка на праздник, поздравление ростовыми куклами
Могилевская, Горки
120 р.
Шеф-повар/банкет/фуршет/кейтеринг/крестины
Минск, Первомайский
350 р.
Ведущий на корпоратив/свадьбу/юбилей
Минск, Первомайский
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Московский
79.33 р.
Шоу-мен Денис Наркевич и его команда
Минск, Первомайский
Договорная
Музыканты,шоу программа
Минск, Фрунзенский
150 р.
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
Минск, Центральный
Договорная
Услуги для торжеств тамада
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Мишка.
Гомельская, Светлогорск
55 р.
Мишка Балу и Умка,Гусь обнимусь.
Могилевская, Кричев
250 р.
Арка для регистрации
Гродно
80 р.
Большой Мишка на Праздник, поздравление медведем,
Минск, Центральный
80 р.
Артур Пирожков на праздник
Минск, Центральный
80 р.
Чебурашка Минск на праздник. Аниматор
Минск, Центральный
Договорная
Большой медведь на ваш праздник
Гродненская, Волковыск
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор
Минск, Партизанский
15 р.
Поздравление Деда Мороза
Брест
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Гомельская, Буда-Кошелево
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка на праздник к Вам
Гродненская, Волковыск
10 р.
Аквагрим на праздник
Минск, Центральный
599 р.
Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора
Минск, Ленинский
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка поздравление
Минск, Ленинский
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
150 р.
Корпоратив новогодний
Минск, Фрунзенский
59.99 р.
ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск
Минск, Московский
55 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Партизанский
100 р.
Песня на день рождения, Новый год
Могилев
30 р.
Бенто- торт
Брестская, Кобрин
13 р.
Лазертаг Арена
Гомель
50 р.
Дед Мороз в Гомеле
Гомель
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский