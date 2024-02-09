Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Слуцке
35 р.
Безделушка
Витебск
10 р.
Чеканка
Витебск
46 р.
Чаша посеребряная.диаметр 7см.СССР.
Могилев
60 р.
Посуда СССР
Гомель
100 р.
Узбечка с чайничком фарфор статуэтка
Минск, Московский
330 р.
Декоративная чеканная тарелка (30 см)
Минск, Первомайский
8 р.
Ложка Хохлома.
Минск, Ленинский
20 р.
Яйца фарфоровые
Минск, Фрунзенский
15 р.
Для интерьера
Минск, Фрунзенский
250 р.
Кувалда в стиле викингов
Витебск
Договорная
Скульптура из глины ручной работы
Минск, Центральный
6 р.
Предметы интерьера
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ведро старинное большое антикварное
Минск, Центральный
Договорная
Панно '' VERSALIA ''
Брестская, Пинск
40 р.
Картина барокко ангел рамка антиквариат есть 4 шт.
Брест
500 р.
Виниловые пластинки
Гомель
22 р.
бокал в виде рака.
Гомель
Договорная
Магнит-Открывашка
Минск, Заводской
Договорная
Тарелки
Гомельская, Жлобин
70 р.
Резак для фотографий + кадрирующая рамка
Минск, Октябрьский
Договорная
Фарфор.
Гомельская, Речица
190 р.
Рушник
Минск, Фрунзенский
55 р.
Русская эмаль 12-20 века. Эрмитаж.
Минск, Фрунзенский
25 р.
Альбом с Мальдив
Гомель
75 р.
Покрывало домотканое большое 195х132см
Витебская, Новополоцк
30 р.
Картина
Витебская, Верхнедвинск
300 р.
Станига от швейной машинки зингер
Брестская, Каменец
250 р.
«Нимфы у озера» хромолитография 250 самовывоз
Брест
60 р.
ВИНТАЖНОЕ ЛАКОВОЕ ПАННО 70-х ГОДОВ
Минск, Советский
Договорная
Антиквариат
Могилев
25 р.
Блюдце
Минск, Ленинский
52 р.
Панно гобеленовое «Скалистая гавань»
Минск, Первомайский
9 р.
Картина 18*13
Минск, Первомайский
Договорная
Старинные предметы интерьера
Гомельская, Мозырь
990 р.
КАРТИНА ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЯНТАРЯ ЯНТАРЬ
Минск, Центральный
Договорная
Картины разные
Минск, Советский
140 р.
Статуэтка Девочка. Франция
Брест
20 р.
Вазы СССР
Минская, Минский район
Договорная
Картина медная чеканка СССР
Минск, Советский
6 р.
Стаканы 300 мл СССР, 5 штук, идеальное состояние
Минск, Центральный
10 р.
Статуэтка лебедь
Минск, Первомайский
25 р.
Лебеди цветное стекло советского времени
Минская, Несвиж
20 р.
Статуэтки: парень и девушка (бронь)
Минск, Первомайский
440 р.
Икона Архангел Гавриил.Новодел
Минск, Фрунзенский
Договорная
топор,ковка
Минск, Фрунзенский
100 р.
Статуэтка 30 см.
Минск, Центральный
70 р.
штоф петух керамика
Минск, Первомайский
350 р.
''Звери нашего леса'' (3 набора)Турыгино.
Минск, Фрунзенский
45 р.
Колье. Антиквариат.
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Чеканка старинная ''Девушка с колосьями''
Могилев
35 р.
Статуэтка гипсовая
Могилев
190 р.
Панно «Каменная роспись»
Минск, Октябрьский
60 р.
Картина СССР Тайная Вечеря
Гомель
10 р.
Картины
Гродно
Договорная
Статуэтки феи эльфы
Могилев
Договорная
Рушник
Минск, Фрунзенский
Договорная
Статуэтки под заказ
Минск, Фрунзенский
20 р.
Картины СССР 2 шт
Минская, Молодечно
Договорная
Коллекция знаменитых китайских картин, двустороння
Минск, Октябрьский