Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Слуцке
1 200 р.
Самовар 40 литров. Угольный и электро.
Минская, Слуцк
Договорная
ТРАНЗИСТОРЫ. 400шт.
Минская, Слуцк
65 р.
Табличка с вагона
Минская, Слуцк
20 р.
Бусы СССР
Минская, Слуцк
13 р.
Бусы СССР 2 шт
Минская, Слуцк
80 р.
Керосиновая лампа
Минская, Слуцк
10 р.
Лента магнитная. Новая.
Минская, Слуцк
25 р.
Утюг старынные СССР
Минская, Слуцк
20 р.
Игрушки ёлочные СССР
Минская, Слуцк
70 р.
Керогаз 70р.
Минская, Слуцк
30 р.
Собачий жетон
Минская, Слуцк
11 р.
Значки времен ссср, Победы,мандаты,грамоты,пропуск
Минская, Слуцк
390 р.
Сервиз Роза
Минская, Слуцк
Договорная
Продам 2 значка
Минская, Слуцк
10 р.
Погоны
Минская, Слуцк
Договорная
Самовар8
Минская, Слуцк
Договорная
Икона начало 90х
Минская, Слуцк
50 р.
Кофейная пара ГДР
Минская, Слуцк
Договорная
Большая советская энциклопедия
Минская, Слуцк
4 р.
Фотографии военные и довоенные
Минская, Слуцк
4.50 р.
5 шиллингов 2018г Кения
Минская, Слуцк
2 р.
1 марка 1983г. ФРГ
Минская, Слуцк
35 р.
Утюг ретро
Минская, Слуцк
2.50 р.
100 лир Италия 1979г. ФАО
Минская, Слуцк
70 р.
Комплект (заварник,сахарница,сливочник) к самовару
Минская, Слуцк
250 р.
Патефон. Рабочий. Хорошее состояние.
Минская, Слуцк
20 р.
Салфетки вышиты гладью
Минская, Слуцк
1 000 р.
Патефон, парлофон, граммофон.
Минская, Слуцк
0.20 р.
Почтовые марки
Минская, Слуцк
Бесплатно
Антиквариат
Минская, Слуцк
Договорная
Масштабные модели
Минская, Слуцк
12 р.
Листы информационные, под юбилейные монеты СССР
Минская, Слуцк
25 р.
Вышивки старинные , накидка на подушку
Минская, Слуцк
8 р.
Авоська времён СССР
Минская, Слуцк
15 р.
Дорожка 15р СССР Кавер
Минская, Слуцк
40 р.
Два петушка
Минская, Слуцк
2.30 р.
1 рупия Шри-Ланка 1975г. (гурт с желобом)
Минская, Слуцк
3.50 р.
50 центов Свазиленд 2015г.
Минская, Слуцк
2 р.
100 риелей Камбоджа
Минская, Слуцк
2.50 р.
500 донгов Вьетнам 2003г.
Минская, Слуцк
2.50 р.
1 сен Япония 1933г.
Минская, Слуцк
3 р.
10 центов 1961г. Британская Малайя
Минская, Слуцк
Договорная
Ёлка 1983 года
Минская, Слуцк
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский