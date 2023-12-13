logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
АнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Слуцке

Самовар 40 литров. Угольный и электро.

1 200 р.

Самовар 40 литров. Угольный и электро.

Минская, Слуцк

badge-icon
ТРАНЗИСТОРЫ. 400шт.

Договорная

ТРАНЗИСТОРЫ. 400шт.

Минская, Слуцк

Табличка с вагона

65 р.

Табличка с вагона

Минская, Слуцк

badge-icon
Бусы СССР

20 р.

Бусы СССР

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
Бусы СССР 2 шт

13 р.

Бусы СССР 2 шт

Минская, Слуцк

badge-icon
Керосиновая лампа

80 р.

Керосиновая лампа

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
Лента магнитная. Новая.

10 р.

Лента магнитная. Новая.

Минская, Слуцк

badge-icon
Утюг старынные СССР

25 р.

Утюг старынные СССР

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Игрушки ёлочные СССР

20 р.

Игрушки ёлочные СССР

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Керогаз 70р.

70 р.

Керогаз 70р.

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Собачий жетон

30 р.

Собачий жетон

Минская, Слуцк

badge-icon
Значки времен ссср, Победы,мандаты,грамоты,пропуск

11 р.

Значки времен ссср, Победы,мандаты,грамоты,пропуск

Минская, Слуцк

badge-icon
Сервиз Роза

390 р.

Сервиз Роза

Минская, Слуцк

badge-icon
Продам 2 значка

Договорная

Продам 2 значка

Минская, Слуцк

badge-icon
Погоны

10 р.

Погоны

Минская, Слуцк

Самовар8

Договорная

Самовар8

Минская, Слуцк

badge-icon
Икона начало 90х

Договорная

Икона начало 90х

Минская, Слуцк

badge-icon
Кофейная пара ГДР

50 р.

Кофейная пара ГДР

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
Большая советская энциклопедия

Договорная

Большая советская энциклопедия

Минская, Слуцк

Фотографии военные и довоенные

4 р.

Фотографии военные и довоенные

Минская, Слуцк

badge-icon
5 шиллингов 2018г Кения

4.50 р.

5 шиллингов 2018г Кения

Минская, Слуцк

1 марка 1983г. ФРГ

2 р.

1 марка 1983г. ФРГ

Минская, Слуцк

Утюг ретро

35 р.

Утюг ретро

Минская, Слуцк

badge-icon
100 лир Италия 1979г. ФАО

2.50 р.

100 лир Италия 1979г. ФАО

Минская, Слуцк

Комплект (заварник,сахарница,сливочник) к самовару

70 р.

Комплект (заварник,сахарница,сливочник) к самовару

Минская, Слуцк

badge-icon
Патефон. Рабочий. Хорошее состояние.

250 р.

Патефон. Рабочий. Хорошее состояние.

Минская, Слуцк

badge-icon
Салфетки вышиты гладью

20 р.

Салфетки вышиты гладью

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Патефон, парлофон, граммофон.

1 000 р.

Патефон, парлофон, граммофон.

Минская, Слуцк

badge-icon
Почтовые марки

0.20 р.

Почтовые марки

Минская, Слуцк

Антиквариат

Бесплатно

Антиквариат

Минская, Слуцк

Масштабные модели

Договорная

Масштабные модели

Минская, Слуцк

badge-icon
Листы информационные, под юбилейные монеты СССР

12 р.

Листы информационные, под юбилейные монеты СССР

Минская, Слуцк

Вышивки старинные , накидка на подушку

25 р.

Вышивки старинные , накидка на подушку

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
Авоська времён СССР

8 р.

Авоська времён СССР

Минская, Слуцк

badge-icon
Дорожка 15р СССР Кавер

15 р.

Дорожка 15р СССР Кавер

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
Два петушка

40 р.

Два петушка

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
1 рупия Шри-Ланка 1975г. (гурт с желобом)

2.30 р.

1 рупия Шри-Ланка 1975г. (гурт с желобом)

Минская, Слуцк

50 центов Свазиленд 2015г.

3.50 р.

50 центов Свазиленд 2015г.

Минская, Слуцк

100 риелей Камбоджа

2 р.

100 риелей Камбоджа

Минская, Слуцк

500 донгов Вьетнам 2003г.

2.50 р.

500 донгов Вьетнам 2003г.

Минская, Слуцк

1 сен Япония 1933г.

2.50 р.

1 сен Япония 1933г.

Минская, Слуцк

10 центов 1961г. Британская Малайя

3 р.

10 центов 1961г. Британская Малайя

Минская, Слуцк

Ёлка 1983 года

Договорная

Ёлка 1983 года

Минская, Слуцк

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм