Работа, бизнес, учёба в Слониме
900 р.
Машинист экскаватора
Гродненская, Слоним
900 р.
Машинист бульдозера
Гродненская, Слоним
Договорная
Ищу вечерние подработку
Гродненская, Слоним
Договорная
Уберу снег на територию Зимою
Гродненская, Слоним
Договорная
Требуется продавец-консультант
Гродненская, Слоним
Договорная
робота
Гродненская, Слоним
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Слониме
Гродненская, Слоним
Договорная
Кто может повесить флюгер?
Гродненская, Слоним
Договорная
Ищу подработку
Гродненская, Слоним
Договорная
Помощь грузчика
Гродненская, Слоним
Договорная
Требуется мастер СМР (электрика), слесарь КИПа
Гродненская, Слоним
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Слоним
1 200 р.
Требуется станочник
Гродненская, Слоним
Договорная
Работа
Гродненская, Слоним
Договорная
Ищу подработку.
Гродненская, Слоним
Договорная
Требуется ИНЖЕНЕР ПО ОТ И ПБ
Гродненская, Слоним
Договорная
Требуется ЮРИСТ.
Гродненская, Слоним
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Слоним
Договорная
Сотрудник
Гродненская, Слоним
Договорная
Таргетолог (настройка рекламы)
Гродненская, Слоним
Договорная
Ищю работу (любую)
Гродненская, Слоним
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Слоним
Договорная
Ищу подработку
Гродненская, Слоним
Договорная
Монтаж кондиционеров
Гродненская, Слоним
Договорная
ищу работу/подработку
Гродненская, Слоним
Договорная
Печник
Гродненская, Слоним
Договорная
Ищу подработку на 3-4 дня в неделю
Гродненская, Слоним
Договорная
Поколю дрова стросно нужна подроботка
Гродненская, Слоним
Договорная
Ищу работу
Гродненская, Слоним
Договорная
Ремонт квартир под ключ
Гродненская, Слоним
Договорная
Ремонт квартир под ключ
Гродненская, Слоним
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин