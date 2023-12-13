logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Одежда для девочек
Платья, сарафаны, юбки
Цена
Рост
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Слониме

нарядное платье нарядное платье

45 р.

heart

нарядное платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

badge-icon
Платье детскоеПлатье детское

35 р.

heart

Платье детское

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье для девочки Платье для девочки

13 р.

heart

Платье для девочки

122 - 128 (7 лет)

Платье для восточных танцевПлатье для восточных танцев

45 р.

heart

Платье для восточных танцев

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
Нарядное платьеНарядное платье

15 р.

heart

Нарядное платье

128 - 134 (8 лет)

badge-icon
Юбка для школы 134-146 ростЮбка для школы 134-146 рост

5 р.

heart

Юбка для школы 134-146 рост

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
Платье Эльзы из ''Холодное сердце'' Платье Эльзы из ''Холодное сердце''

20 р.

heart

Платье Эльзы из ''Холодное сердце''

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
badge-icon
Платье для девочкиПлатье для девочки

20 р.

heart

Платье для девочки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Платье для девочкиПлатье для девочки

15 р.

heart

Платье для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
Платье для девочкиПлатье для девочки

15 р.

heart

Платье для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
Персиковое платье Персиковое платье

50 р.

heart

Персиковое платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье Платье

65 р.

heart

Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

35 р.

heart

Платье

104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
Платье H&M Платье H&M

25 р.

heart

Платье H&M

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье 6-7 летПлатье 6-7 лет

25 р.

heart

Платье 6-7 лет

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Юбка H&M для девочкиЮбка H&M для девочки

12 р.

heart

Юбка H&M для девочки

122 - 128 (7 лет)

Платье Zara для девочкиПлатье Zara для девочки

15 р.

heart

Платье Zara для девочки

122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье H&M для девочкиПлатье H&M для девочки

17 р.

heart

Платье H&M для девочки

122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
Детская одеждаДетская одежда

6 р.

heart

Детская одежда

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
ПлатьеПлатье

20 р.

heart

Платье

140 - 146 (10 лет)

badge-icon
Платье Платье

50 р.

heart

Платье

122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

30 р.

heart

Платье

122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье для девочки 92-98Платье для девочки 92-98

20 р.

heart

Платье для девочки 92-98

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

25 р.

heart

Платье

116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
Праздничное платье Праздничное платье

15 р.

heart

Праздничное платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
платьеплатье

15 р.

heart

платье

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

платьеплатье

15 р.

heart

платье

86 - 92 (2 года)

платьеплатье

25 р.

heart

платье

98 - 104 (4 года)

платьеплатье

25 р.

heart

платье

86 - 92 (2 года)

Платье нарядное для девочкиПлатье нарядное для девочки

35 р.

heart

Платье нарядное для девочки

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье нарядноеПлатье нарядное

25 р.

heart

Платье нарядное

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
платье теплое турцияплатье теплое турция

20 р.

heart

платье теплое турция

98 - 104 (4 года)

Платье Платье

10 р.

heart

Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
Платье нарядноеПлатье нарядное

55 р.

heart

Платье нарядное

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье для принцессы Платье для принцессы

12 р.

heart

Платье для принцессы

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Платье Платье

10 р.

heart

Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Платье, 116-122 смПлатье, 116-122 см

5 р.

heart

Платье, 116-122 см

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
Шикарное платьице для принцессыШикарное платьице для принцессы

45 р.

heart

Шикарное платьице для принцессы

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье на рост 92-98Платье на рост 92-98

25 р.

heart

Платье на рост 92-98

92 - 98 (3 года)

badge-icon
Платье на рост 86-90Платье на рост 86-90

25 р.

heart

Платье на рост 86-90

86 - 92 (2 года)

badge-icon
КостюмКостюм

10 р.

heart

Костюм

92 - 98 (3 года)

badge-icon
Платьице miss ebito , рост 86-92Платьице miss ebito , рост 86-92

40 р.

heart

Платьице miss ebito , рост 86-92

86 - 92 (2 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье, рост 86Платье, рост 86

30 р.

heart

Платье, рост 86

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель