Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Слониме
500 р.
Ламинат 55 кв.м.
Гродненская, Слоним
Договорная
Плитка керамическая новая
Гродненская, Слоним
16 р.
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-1
Гродненская, Слоним
17.60 р.
ЛАМИНАТ/ ВЫБОР/ +АКЦИЯ
Гродненская, Слоним
50 р.
Линолеум
Гродненская, Слоним
30 р.
Плинтус для фартука
Гродненская, Слоним
16 р.
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КУБЕ
Гродненская, Слоним
45 р.
Обои Grandeco WALL FASHION ( Бельгия)
Гродненская, Слоним
0.50 р.
Плитка керамическая
Гродненская, Слоним
50 р.
Одна рулька обоев,новая
Гродненская, Слоним
180 р.
Гипсовые 3д панели 15 шт. 50х50
Гродненская, Слоним
20 р.
Остаток,2 кг , краски
Гродненская, Слоним
10 р.
Смесь шпаклевочная
Гродненская, Слоним
80 р.
Обои
Гродненская, Слоним
60 р.
Плитка напольная
Гродненская, Слоним
35 р.
Обои Артекс
Гродненская, Слоним
220 р.
Штукатурка декоративная
Гродненская, Слоним
Договорная
Кафель печной новый
Гродненская, Слоним
50 р.
Линолиум
Гродненская, Слоним
Договорная
Кафель для печки
Гродненская, Слоним
13.50 р.
ЛИНОЛЕУМ бюджетный
Гродненская, Слоним
25 р.
Обои
Гродненская, Слоним
80 р.
Продам
Гродненская, Слоним
20 р.
Плитка
Гродненская, Слоним
Договорная
Понель ПВХ город новая
Гродненская, Слоним
16 р.
Линолеум (распродажа остатков) УЦЕНКА
Гродненская, Слоним
20 р.
Плитка 39 штук
Гродненская, Слоним
4 р.
Плинтуса пластиковые
Гродненская, Слоним
20 р.
Ламинат
Гродненская, Слоним
45 р.
Обои Аспект 2 трубки
Гродненская, Слоним
135 р.
Линолеум
Гродненская, Слоним
25 р.
Обои
Гродненская, Слоним
25 р.
Обои
Гродненская, Слоним
20 р.
Остатки плитки, 20х40см
Гродненская, Слоним
160 р.
ПЕНОПЛАСТ 15, 20, 25, 35 плотность в ассортименте
Гродненская, Слоним
20 р.
Ламинат Германия
Гродненская, Слоним
15 р.
Кафель печной 15р за все СРОЧНО более 100 шт
Гродненская, Слоним
10 р.
Кафель
Гродненская, Слоним
30 р.
Плитка
Гродненская, Слоним
30 р.
Краска фасадная
Гродненская, Слоним
100 р.
Керамическая плитка
Гродненская, Слоним
0.60 р.
Плитка 15*15
Гродненская, Слоним
30 р.
плинтуса
Гродненская, Слоним
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский