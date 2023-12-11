logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Стены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Слониме

Ламинат 55 кв.м.

500 р.

Ламинат 55 кв.м.

Гродненская, Слоним

badge-icon
Плитка керамическая новая

Договорная

Плитка керамическая новая

Гродненская, Слоним

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-1

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-1

Гродненская, Слоним

Доставка
ЛАМИНАТ/ ВЫБОР/ +АКЦИЯ

17.60 р.

ЛАМИНАТ/ ВЫБОР/ +АКЦИЯ

Гродненская, Слоним

Доставка
Рассрочка
Линолеум

50 р.

Линолеум

Гродненская, Слоним

Плинтус для фартука

30 р.

Плинтус для фартука

Гродненская, Слоним

badge-icon
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КУБЕ

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КУБЕ

Гродненская, Слоним

Доставка
Обои Grandeco WALL FASHION ( Бельгия)

45 р.

Обои Grandeco WALL FASHION ( Бельгия)

Гродненская, Слоним

Плитка керамическая

0.50 р.

Плитка керамическая

Гродненская, Слоним

badge-icon
Одна рулька обоев,новая

50 р.

Одна рулька обоев,новая

Гродненская, Слоним

badge-icon
Гипсовые 3д панели 15 шт. 50х50

180 р.

Гипсовые 3д панели 15 шт. 50х50

Гродненская, Слоним

Остаток,2 кг , краски

20 р.

Остаток,2 кг , краски

Гродненская, Слоним

Смесь шпаклевочная

10 р.

Смесь шпаклевочная

Гродненская, Слоним

Обои

80 р.

Обои

Гродненская, Слоним

badge-icon

60 р.

Плитка напольная

Гродненская, Слоним

badge-icon
Обои Артекс

35 р.

Обои Артекс

Гродненская, Слоним

badge-icon
Штукатурка декоративная

220 р.

Штукатурка декоративная

Гродненская, Слоним

badge-icon
Кафель печной новый

Договорная

Кафель печной новый

Гродненская, Слоним

badge-icon
Линолиум

50 р.

Линолиум

Гродненская, Слоним

Кафель для печки

Договорная

Кафель для печки

Гродненская, Слоним

ЛИНОЛЕУМ бюджетный

13.50 р.

ЛИНОЛЕУМ бюджетный

Гродненская, Слоним

Обои

25 р.

Обои

Гродненская, Слоним

Продам

80 р.

Продам

Гродненская, Слоним

Плитка

20 р.

Плитка

Гродненская, Слоним

Понель ПВХ город новая

Договорная

Понель ПВХ город новая

Гродненская, Слоним

Линолеум (распродажа остатков) УЦЕНКА

16 р.

Линолеум (распродажа остатков) УЦЕНКА

Гродненская, Слоним

Плитка 39 штук

20 р.

Плитка 39 штук

Гродненская, Слоним

Плинтуса пластиковые

4 р.

Плинтуса пластиковые

Гродненская, Слоним

Ламинат

20 р.

Ламинат

Гродненская, Слоним

Обои Аспект 2 трубки

45 р.

Обои Аспект 2 трубки

Гродненская, Слоним

badge-icon
Линолеум

135 р.

Линолеум

Гродненская, Слоним

badge-icon
Обои

25 р.

Обои

Гродненская, Слоним

badge-icon
Обои

25 р.

Обои

Гродненская, Слоним

Остатки плитки, 20х40см

20 р.

Остатки плитки, 20х40см

Гродненская, Слоним

badge-icon
ПЕНОПЛАСТ 15, 20, 25, 35 плотность в ассортименте

160 р.

ПЕНОПЛАСТ 15, 20, 25, 35 плотность в ассортименте

Гродненская, Слоним

Ламинат Германия

20 р.

Ламинат Германия

Гродненская, Слоним

badge-icon
Кафель печной 15р за все СРОЧНО более 100 шт

15 р.

Кафель печной 15р за все СРОЧНО более 100 шт

Гродненская, Слоним

Кафель

10 р.

Кафель

Гродненская, Слоним

Плитка

30 р.

Плитка

Гродненская, Слоним

badge-icon
Краска фасадная

30 р.

Краска фасадная

Гродненская, Слоним

Керамическая плитка

100 р.

Керамическая плитка

Гродненская, Слоним

badge-icon
Плитка 15*15

0.60 р.

Плитка 15*15

Гродненская, Слоним

плинтуса

30 р.

плинтуса

Гродненская, Слоним

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки