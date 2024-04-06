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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Слониме

Экран под ванну

170 р.

Экран под ванну

Гродненская, Слоним

Бордюр на ванну 2м

5 р.

Бордюр на ванну 2м

Гродненская, Слоним

Держатель -подставка для Тулетной бумаги с ершиком

35 р.

Держатель -подставка для Тулетной бумаги с ершиком

Гродненская, Слоним

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
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Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Экран под ванну

10 р.

Экран под ванну

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45 р.

Перегородка для душевой, стекло 147 на 82

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Полка для душа угловая

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Полка для душа угловая

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100 р.

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30 р.

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Новый дозатор для жидкого мыла Frap F406, 380 мл.

20 р.

Новый дозатор для жидкого мыла Frap F406, 380 мл.

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Поручни для ванной

25 р.

Поручни для ванной

Минская, Солигорск

Держатель для лейки 6

3 р.

Держатель для лейки 6

Минск, Заводской

Коврик в ванную 2 шт

5 р.

Коврик в ванную 2 шт

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Держатель для зубных щеток

25 р.

Держатель для зубных щеток

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Коландер ARFEKA AF-C13

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Доставка
Декоративные планки Ravak для ванны ''11''

70 р.

Декоративные планки Ravak для ванны ''11''

Минск, Заводской

ШКАФЧИК В ТУАЛЕТ, ВАННУЮ НА ЗАКАЗ.

Договорная

ШКАФЧИК В ТУАЛЕТ, ВАННУЮ НА ЗАКАЗ.

Минск, Фрунзенский

Доставка
Вешалка

15 р.

Вешалка

Минск, Фрунзенский

Шторка для ванной

15 р.

Шторка для ванной

Минск, Октябрьский

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Решетка вентиляционная ''storm'' 20-30 см

Договорная

Решетка вентиляционная ''storm'' 20-30 см

Минск, Октябрьский

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Ножки для чугунных ванн Roca Металлические

100 р.

Ножки для чугунных ванн Roca Металлические

Минск, Московский

Практически новый резиновый коврик для ванны

5 р.

Практически новый резиновый коврик для ванны

Минск, Центральный

Поручень для ванной и туалета

20 р.

Поручень для ванной и туалета

Брестская, Барановичи

Коврик в ванную резиновый

15 р.

Коврик в ванную резиновый

Минская, Борисов

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Набор держателей для ванной комнаты Smesiteli

110 р.

Набор держателей для ванной комнаты Smesiteli

Минск, Заводской

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Шторка для ванной, душа

15 р.

Шторка для ванной, душа

Минск, Октябрьский

Вентилятор для ванной или...

40 р.

Вентилятор для ванной или...

Минск, Октябрьский

Экран под ванную

220 р.

Экран под ванную

Минск, Заводской

Полки

10 р.

Полки

Могилев

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Вешалка для ванной комнаты

18 р.

Вешалка для ванной комнаты

Брест

Лента самоклеящейся на ванну

10 р.

Лента самоклеящейся на ванну

Гродно

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Лейка тропического душа

10 р.

Лейка тропического душа

Минск, Первомайский

Стеклянная шторка для ванны распашная

500 р.

Стеклянная шторка для ванны распашная

Могилевская, Бобруйск

Экран для ванны

Договорная

Экран для ванны

Брестская, Пинск

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Держатели для полотенец Ledeme,3шт

60 р.

Держатели для полотенец Ledeme,3шт

Витебская, Орша

Шторка в ванную на люверсах новая

19 р.

Шторка в ванную на люверсах новая

Минск, Московский

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Полка для ванной

5 р.

Полка для ванной

Минск, Московский

Шторка для ванны Kolpa-San Sole TP 104 левая стекл

Договорная

Шторка для ванны Kolpa-San Sole TP 104 левая стекл

Минск, Октябрьский

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Душевая стойка

20 р.

Душевая стойка

Минск, Октябрьский

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50 р.

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Экран для ванны

50 р.

Экран для ванны

Минск, Фрунзенский

Стойка для ершика и туалетной бумаги

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Полка для ванной комнаты

25 р.

Полка для ванной комнаты

Витебская, Полоцк

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Шторка в ванну б/у 1.68 м * 1.74 м

4 р.

Шторка в ванну б/у 1.68 м * 1.74 м

Минск, Центральный

Дозатор для мыла

7 р.

Дозатор для мыла

Минск, Ленинский

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Сиденье в ванну на металлическом каркасе ванную

28 р.

Сиденье в ванну на металлическом каркасе ванную

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Змеевик для ванной комнаты.

Договорная

Змеевик для ванной комнаты.

Могилевская, Осиповичи

Лейки

Договорная

Лейки

Гомель

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Набор для ванной

15 р.

Набор для ванной

Минск, Фрунзенский

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крючки и держатели в ванну НОВЫЕ

100 р.

крючки и держатели в ванну НОВЫЕ

Минск, Первомайский

Комплект для ванны

30 р.

Комплект для ванны

Брест

Шторка Занавеска Для Ванной и Душа

30 р.

Шторка Занавеска Для Ванной и Душа

Минск, Фрунзенский

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Мыльница новая

5 р.

Мыльница новая

Минская, Борисов

Корзина для белья Wasserkraft Lippe WB-450 23

Онлайн-заказ

200 р.
119.24 р.-40%

Корзина для белья Wasserkraft Lippe WB-450 23

Минск, Центральный

Коврик Ridder Aquamod Wall 90 х 60

Онлайн-заказ

130 р.
89.61 р.-31%

Коврик Ridder Aquamod Wall 90 х 60

Минск, Центральный

Мыльница Am.Pm Gem A90342 чёрный

Онлайн-заказ

95 р.
59.78 р.-37%

Мыльница Am.Pm Gem A90342 чёрный

Минск, Центральный

Держатель для полотенца Nofer Hotel 16402.B 60

Онлайн-заказ

102 р.
58.32 р.-43%

Держатель для полотенца Nofer Hotel 16402.B 60

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Телескопическая регулируемая угловая полка для ванной этажерка для косметики 4-х ярусная

38 р.

Телескопическая регулируемая угловая полка для ванной этажерка для косметики 4-х ярусная

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Сиденье в ванну на металлическом каркасе ванную

28 р.

Сиденье в ванну на металлическом каркасе ванную

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Держатель для зубной пасты и щеток, стерилизация УФ и дезинфекция Multifunctional Toothbrush / Держа

Онлайн-заказ

78 р.

Держатель для зубной пасты и щеток, стерилизация УФ и дезинфекция Multifunctional Toothbrush / Держа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Держатель для зубной пасты и щеток, стерилизация УФ и дезинфекция Smart Sterilization / Органайзер д

Онлайн-заказ

58 р.

Держатель для зубной пасты и щеток, стерилизация УФ и дезинфекция Smart Sterilization / Органайзер д

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Держатель для зубной пасты и щеток, стерилизация УФ и дезинфекция Smart Sterilization / Органайзер в

Онлайн-заказ

79 р.

Держатель для зубной пасты и щеток, стерилизация УФ и дезинфекция Smart Sterilization / Органайзер в

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Турбо насадка лейка - массажер для душа 3-х режимная водосберегающая TURBOCHARGED SHOWER HEAD (съем

Онлайн-заказ

31 р.

Турбо насадка лейка - массажер для душа 3-х режимная водосберегающая TURBOCHARGED SHOWER HEAD (съем

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Угловая настенная полка для хранения InstaHang 30х34х6см. / Полка одноярусная с вращением

Онлайн-заказ

29 р.

Угловая настенная полка для хранения InstaHang 30х34х6см. / Полка одноярусная с вращением

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штора для ванной комнаты и душа водоотталкивающая Artica 180х180 см., 12 колец / Шторка - занавеска

Онлайн-заказ

25 р.

Штора для ванной комнаты и душа водоотталкивающая Artica 180х180 см., 12 колец / Шторка - занавеска

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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