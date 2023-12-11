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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Скиделе

ЮбкаЮбка

15 р.

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Юбка

152 - 158 (12 лет)

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платьеплатье

10 р.

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платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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платье и юбка для девочкиплатье и юбка для девочки

15 р.

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платье и юбка для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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одежда для девочкиодежда для девочки

10 р.

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одежда для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 86 - 92 (2 года)

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Юбка ''Калинка'' как новая +подарок.Юбка ''Калинка'' как новая +подарок.

20 р.

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Юбка ''Калинка'' как новая +подарок.

134 - 140 (9 лет)

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Платья Платья

10 р.

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Платья

80 - 86 (1-2 года)

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Одежда Одежда

15 р.

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Одежда

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Юбка на запах.Юбка на запах.

10 р.

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Юбка на запах.

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Платье Платье

35 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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ПлатьеПлатье

20 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье sela 4-5 летПлатье sela 4-5 лет

55 р.

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Платье sela 4-5 лет

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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ПлатьеПлатье

15 р.

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Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье на рост 116-122Платье на рост 116-122

25 р.

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Платье на рост 116-122

116 - 122 (6 лет)

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Сарафан графитового цвета.Сарафан графитового цвета.

17 р.

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Сарафан графитового цвета.

134 - 140 (9 лет)

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Платье ёлочкаПлатье ёлочка

45 р.

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Платье ёлочка

104 - 110 (5 лет)

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Платье Платье

10 р.

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Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье тыкваПлатье тыква

25 р.

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Платье тыква

104 - 110 (5 лет)

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Платье Платье

10 р.

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Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Платье для девочки Платье для девочки

10 р.

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Платье для девочки

140 - 146 (10 лет)

платьеплатье

35 р.

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платье

152 - 158 (12 лет)

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Платье для девочкиПлатье для девочки

10 р.

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Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье Платье

50 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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нарядные платьянарядные платья

20 р.

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нарядные платья

104 - 110 (5 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Сарафан для девочкиСарафан для девочки

10 р.

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Сарафан для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Платье для девочки Платье для девочки

15 р.

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Платье для девочки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Сарафан 42-46ррСарафан 42-46рр

15 р.

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Сарафан 42-46рр

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

15 р.

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Платье для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Одежда для девочекОдежда для девочек

Договорная

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Одежда для девочек

140 - 146 (10 лет)

Платье Платье

12 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Шикарное платье для принцессы Шикарное платье для принцессы

40 р.

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Шикарное платье для принцессы

98 - 104 (4 года)

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ПлатьеПлатье

40 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет)

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Платье Платье

15 р.

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Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платья на девочкуПлатья на девочку

Договорная

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Платья на девочку

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Платье, кофта Платье, кофта

30 р.

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Платье, кофта

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Юбка школьнаяЮбка школьная

10 р.

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Юбка школьная

116 - 122 (6 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

20 р.

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Платье нарядное

116 - 122 (6 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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