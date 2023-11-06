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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Скиделе

Чехол Realme c30

10 р.

Чехол Realme c30

Гродненская, Скидель

Стабилизатор dji osmo mobile 3

230 р.

Стабилизатор dji osmo mobile 3

Гродненская, Скидель

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Lightning - usb type c с поддержкой DAC

35 р.

Lightning - usb type c с поддержкой DAC

Гродненская, Скидель

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Наушники Sony Ericsson bass reflex

15 р.

Наушники Sony Ericsson bass reflex

Гродненская, Скидель

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Power Bank Xiaomi (10000mAh)

25 р.

Power Bank Xiaomi (10000mAh)

Гродненская, Скидель

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Противоударный чехол Xiaomi Redmi note 10 pro

10 р.

Противоударный чехол Xiaomi Redmi note 10 pro

Гродненская, Скидель

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
чехол на айфон 15

32 р.

чехол на айфон 15

Брест

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Чехол для телефона Xiaomi Mi Mix 3 , Тоторо

10 р.

Чехол для телефона Xiaomi Mi Mix 3 , Тоторо

Витебская, Полоцк

Зарядное Smart 10 USB.

75 р.

Зарядное Smart 10 USB.

Гомель

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Стекло для IPhone 12 mini

5 р.

Стекло для IPhone 12 mini

Гомель

Кабель Apple

10 р.

Кабель Apple

Могилев

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Чехол-книжка на Xiaomi Redmi Note 12

20 р.

Чехол-книжка на Xiaomi Redmi Note 12

Минск, Центральный

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Чехол книга.

10 р.

Чехол книга.

Минск, Ленинский

Внешнее зарядное устройство 10000mAh Mi Power Bank

50 р.

Внешнее зарядное устройство 10000mAh Mi Power Bank

Минск, Первомайский

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Адаптер Xiaomi + кабель

5 р.

Адаптер Xiaomi + кабель

Брест

Наушники

50 р.

Наушники

Гомельская, Мозырь

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Гидрогелевая пленка для Apple Watch 40 mm

5 р.

Гидрогелевая пленка для Apple Watch 40 mm

Минск, Октябрьский

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Повербанк Редми

90 р.

Повербанк Редми

Могилев

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Кабель зарядки iPhone usb type c/lightning новый

35 р.

Кабель зарядки iPhone usb type c/lightning новый

Минск, Московский

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Новые чехлы от iphone 11 - до 14 pro max

20 р.

Новые чехлы от iphone 11 - до 14 pro max

Минск, Центральный

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Зарядка для iPhone

30 р.

Зарядка для iPhone

Брест

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Чехлы на айфон 11

5 р.

Чехлы на айфон 11

Гродно

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Power bank 42800mAh. Новый. Солнечная зарядка.

130 р.

Power bank 42800mAh. Новый. Солнечная зарядка.

Минск, Первомайский

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Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 НОВЫЙ

560 р.

Стабилизатор DJI Osmo Mobile 6 НОВЫЙ

Могилев

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Набор Apple Повербанк, Блок, Провод.

75 р.

Набор Apple Повербанк, Блок, Провод.

Гродно

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Наушники JBL harman tum flex zero noise

250 р.

Наушники JBL harman tum flex zero noise

Витебск

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Чехол для Samsung S23 FE

10 р.

Чехол для Samsung S23 FE

Брест

Зарядное устройство,блок для зарядки- Mi MDY-09

22.99 р.

Зарядное устройство,блок для зарядки- Mi MDY-09

Брестская, Кобрин

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Iphone 14 pro Nillkin Lenswing чехол

30 р.

Iphone 14 pro Nillkin Lenswing чехол

Витебск

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Чехол UBear для iphone 15 pro

40 р.

Чехол UBear для iphone 15 pro

Минск, Фрунзенский

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Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

34.99 р.

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

54.99 р.

Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Оригинальный блок 20вт для айфона

45 р.

Оригинальный блок 20вт для айфона

Минск, Заводской

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кабель type-c to lightning

20 р.

кабель type-c to lightning

Минск, Октябрьский

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Оригинальное зарядное устройство Samsung 25w

45 р.

Оригинальное зарядное устройство Samsung 25w

Минск, Заводской

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Продам профессиональный набор отверток 135 штук дл

55 р.

Продам профессиональный набор отверток 135 штук дл

Минская, Слуцк

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Оригинальный комплект Apple для быстрой зарядки

30 р.

Оригинальный комплект Apple для быстрой зарядки

Минск, Фрунзенский

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Держатель для телефона

10 р.

Держатель для телефона

Минская, Минский район

Новые чехлы на Xiaomi redmi note 7

3 р.

Новые чехлы на Xiaomi redmi note 7

Витебск

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Магнит для телефона

Договорная

Магнит для телефона

Витебская, Шарковщина

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чехол на iphone 11

10 р.

чехол на iphone 11

Минск, Заводской

Чехол на 11 про Макс

5 р.

Чехол на 11 про Макс

Витебск

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чехол на iphone X

10 р.

чехол на iphone X

Минск, Заводской

Чехол Ringke для iPhone 13/14

49 р.

Чехол Ringke для iPhone 13/14

Могилев

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чехол на iphone X

20 р.

чехол на iphone X

Минск, Заводской

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чехол на iphone X

10 р.

чехол на iphone X

Минск, Заводской

Чехлы(IPhone13 Pro)

110 р.

Чехлы(IPhone13 Pro)

Брестская, Барановичи

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Зарядка IPhone

15 р.

Зарядка IPhone

Минск, Октябрьский

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Чехлы Stussy( iPhone 12,13,14)

15 р.

Чехлы Stussy( iPhone 12,13,14)

Брест

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Чехол на телефон

3 р.

Чехол на телефон

Брест

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Чехлы на iPhone, Samsung

Бесплатно

Чехлы на iPhone, Samsung

Гомель

Чехол на телефон Google pixel 4A 5G

25 р.

Чехол на телефон Google pixel 4A 5G

Минск, Первомайский

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Телефон

30 р.

Телефон

Минск, Фрунзенский

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Чехол IP 11

5 р.

Чехол IP 11

Минск, Заводской

Коробка iPhone

15 р.

Коробка iPhone

Минск, Московский

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Anker MagSafe зарядное магнитное для iPhone

100 р.

Anker MagSafe зарядное магнитное для iPhone

Гомельская, Хойники

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Коробка

20 р.

Коробка

Минск, Московский

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Беспроводная зарядка MagSafe

15 р.

Беспроводная зарядка MagSafe

Минск, Фрунзенский

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Чехлы на Samsung s20 fe

35 р.

Чехлы на Samsung s20 fe

Минск, Московский

Бампер xiaomi poco x3pro

Бесплатно

Бампер xiaomi poco x3pro

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

34.99 р.

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

54.99 р.

Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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