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Услуги для торжеств в Рогачеве

Услуги для торжества

Договорная

Услуги для торжества

Гомельская, Рогачев

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no-resultsПохожие объявления из других городов
Ведущая на ваше торжество

Договорная

Ведущая на ваше торжество

Минск, Московский

Аниматор Фокусник Клоун Коржик

100 р.

Аниматор Фокусник Клоун Коржик

Минск, Первомайский

Услуги повара и официанта

Договорная

Услуги повара и официанта

Минск, Фрунзенский

Ведущая/Ведущий/ Тамада+Dj+Скрипка+Вокал+Шоу

300 р.

Ведущая/Ведущий/ Тамада+Dj+Скрипка+Вокал+Шоу

Минск, Центральный

Ростовые куклы на любой праздник

Договорная

Ростовые куклы на любой праздник

Могилев

Мишка на праздник Могилев 24 /7

65 р.

Мишка на праздник Могилев 24 /7

Могилев

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Договорная

Ведущий праздника

Минск, Заводской

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СУШИ БЕНТО ТОРТ

50 р.

СУШИ БЕНТО ТОРТ

Минск, Заводской

БЕНТО СУШИ ТОРТ

50 р.

БЕНТО СУШИ ТОРТ

Минск, Заводской

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СУШИ ТОРТ БЕНТО СУШИ

50 р.

СУШИ ТОРТ БЕНТО СУШИ

Минск, Заводской

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Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Договорная

Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Минск, Партизанский

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Лимузин на свадьбу

150 р.

Лимузин на свадьбу

Гродненская, Лида

Аниматор

60 р.

Аниматор

Гродно

Аниматоры Ростовые куклы звезды Стас Михайлов

Договорная

Аниматоры Ростовые куклы звезды Стас Михайлов

Минск, Партизанский

ЖМИ-ЛУЧШИЕ АНИМАТОРЫ МИНСК подарки АКРТЕРЫ ведущие

69.99 р.

ЖМИ-ЛУЧШИЕ АНИМАТОРЫ МИНСК подарки АКРТЕРЫ ведущие

Минск, Московский

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Музыка, DJ, ведущие, вокалисты, свадьбы, юбилеи.

Договорная

Музыка, DJ, ведущие, вокалисты, свадьбы, юбилеи.

Гродненская, Лида

Музыка на свадьбу

300 р.

Музыка на свадьбу

Брестская, Пинск

Аренда прокат проектора FullHD и экран

20 р.

Аренда прокат проектора FullHD и экран

Минск, Первомайский

Повар

Договорная

Повар

Минск, Заводской

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Медведь, Мишка, аниматор на праздник

70 р.

Медведь, Мишка, аниматор на праздник

Минск, Октябрьский

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Свадебный декор

Договорная

Свадебный декор

Минск, Советский

Фотозона на Юбилей, ДР, выпускной школы, д/с

Договорная

Фотозона на Юбилей, ДР, выпускной школы, д/с

Минская, Минский район

Услуги торжества

Договорная

Услуги торжества

Гродно

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Поздравление от Лол в Витебске)
vip

60 р.

Поздравление от Лол в Витебске)

Витебск

Танцующий медведь, Витебск

65 р.

Танцующий медведь, Витебск

Витебск

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Ведущий

600 р.

Ведущий

Гомельская, Светлогорск

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Аренда звукового оборудования JBL

Договорная

Аренда звукового оборудования JBL

Гомельская, Мозырь

Повар ,выездное обслуживание,приготовление на дому

17 р.

Повар ,выездное обслуживание,приготовление на дому

Брест

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Повар,выездное обслуживание

17 р.

Повар,выездное обслуживание

Брест

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Воздушные шары, СРОЧНО , цифра 3

Договорная

Воздушные шары, СРОЧНО , цифра 3

Брестская, Барановичи

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Детские праздники

150 р.

Детские праздники

Минск, Первомайский

Услуги повара Минск

Договорная

Услуги повара Минск

Минск, Заводской

Поздравление. Аниматор. День Рождения. Выпускные.

80 р.

Поздравление. Аниматор. День Рождения. Выпускные.

Гомель

Большой Мишка на Праздник, Аэромедведь в Минске

80 р.

Большой Мишка на Праздник, Аэромедведь в Минске

Минск, Центральный

Мишка, Большой медведь, аниматор, аэромедведь

80 р.

Мишка, Большой медведь, аниматор, аэромедведь

Минск, Первомайский

Ведущая. Певица. Услуги для торжеств

Договорная

Ведущая. Певица. Услуги для торжеств

Витебская, Орша

Ростовые куклы Меладзе/ Поздравление от Меладзе

Договорная

Ростовые куклы Меладзе/ Поздравление от Меладзе

Минск, Фрунзенский

Большой медведь на ваш праздник

Договорная

Большой медведь на ваш праздник

Гродненская, Волковыск

Большой белый мишка, надувной ростовой медведь

80 р.

Большой белый мишка, надувной ростовой медведь

Минск, Центральный

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Ведущая на любое торжество ( города РБ)

Договорная

Ведущая на любое торжество ( города РБ)

Брестская, Лунинец

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Ведущий, тамада

Договорная

Ведущий, тамада

Минск, Центральный

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Аниматоры Ростовые куклы звезды Артур Пирожков

Договорная

Аниматоры Ростовые куклы звезды Артур Пирожков

Минск, Фрунзенский

Стас Михайлов Новогрудок,Дятлово, Ивье, Кореличи

70 р.

Стас Михайлов Новогрудок,Дятлово, Ивье, Кореличи

Гродненская, Новогрудок

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Музыкант на праздник

Договорная

Музыкант на праздник

Минск, Партизанский

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Белый мишка на ваш праздник

Договорная

Белый мишка на ваш праздник

Гродненская, Лида

Тамада ведущий аккордеон застольные песни

100 р.

Тамада ведущий аккордеон застольные песни

Минск, Первомайский

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Выезд VR (HTC PRO, Oculus) на Ваше мероприятие

300 р.

Выезд VR (HTC PRO, Oculus) на Ваше мероприятие

Минск, Московский

Ведущий Алексей Маркин

Договорная

Ведущий Алексей Маркин

Гродно

Мишка на любые случаи жизни)

65 р.

Мишка на любые случаи жизни)

Могилев

Договорная

Прокат авто на свадьбу. Доставка и развоз гостей

Минск, Центральный

Поздравление большого белого медведя

Договорная

Поздравление большого белого медведя

Минск, Заводской

Артур Пирожков, поздравление ростовой куклы

80 р.

Артур Пирожков, поздравление ростовой куклы

Гомельская, Чечерск

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Свадьбы, юбилеи и не только...

Договорная

Свадьбы, юбилеи и не только...

Витебск

Баянист на Юбилей Тамада Ведущий Дискотека

250 р.

Баянист на Юбилей Тамада Ведущий Дискотека

Минск, Первомайский

Декор залов, оформление свадеб

300 р.

Декор залов, оформление свадеб

Гомель

Белый медведь на праздник

Договорная

Белый медведь на праздник

Могилевская, Шклов

Повар, фуд боксы, кейтеринг Гродно

15 р.

Повар, фуд боксы, кейтеринг Гродно

Гродно

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Ведущий и живая музыка на ваше торжество НЕДОРОГО

80 р.

Ведущий и живая музыка на ваше торжество НЕДОРОГО

Гродно

Мишка на любой праздник могилев

65 р.

Мишка на любой праздник могилев

Могилев

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Услуги из других регионов

Гелиевые шары город Барановичи

3.50 р.

Гелиевые шары город Барановичи

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Украшение свадебного зала. Декор

150 р.

Украшение свадебного зала. Декор

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Оформление свадебного зала Выездная регистрация Цвет пудра и белый

150 р.

Оформление свадебного зала Выездная регистрация Цвет пудра и белый

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Шар гелевый

5 р.

Шар гелевый

Гродно

Услуга с выездом в регионы
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