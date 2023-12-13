logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для автоБытовые услугиКомпьютерные услуги, интернетРемонт техники и электроникиКрасота и здоровьеНяни и сиделкиОбразовательные услугиУслуги переводчика, секретаряПеревозки пассажиров и грузовРеклама, полиграфияСтроительные работыРемонт квартиры, домаРемонт мебелиРемонт и пошив одеждыСад, благоустройствоУслуги для животныхУслуги для торжествФото и видеосъемкаЮридические услугиТуристические услугиАренда бань и беседокПрочие услуги
Цена
Продавец

Услуги в Пружанах

Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Ищу работу сиделки. Оранчицы, Линово

Брестская, Пружаны

козырьки, навесы

150 р.

козырьки, навесы

Брестская, Пружаны

Рассрочка
Доставка сыпучих грузов (песок гравий щебень)

Договорная

Доставка сыпучих грузов (песок гравий щебень)

Брестская, Пружаны

верховой торф Доставка

130 р.

верховой торф Доставка

Брестская, Пружаны

Штукатурные и малярные работы

Договорная

Штукатурные и малярные работы

Брестская, Пружаны

Монтаж кровли

20 р.

Монтаж кровли

Брестская, Пружаны

Рассрочка
Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне

Договорная

Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне

Брестская, Пружаны

Аренда строительного инструмента и оборудования

5 р.

Аренда строительного инструмента и оборудования

Брестская, Пружаны

Договорная

ремонт квартир домов

Брестская, Пружаны

badge-icon
Скамейки ритуальные на кладбище

90 р.

Скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Пружаны

Рассрочка

Договорная

Прописка

Брестская, Пружаны

badge-icon
Мишка ТОББИ на все Ваши мероприятия

Договорная

Мишка ТОББИ на все Ваши мероприятия

Брестская, Пружаны

Аренда леса строительные

Бесплатно

Аренда леса строительные

Брестская, Пружаны

Сделаю беззвучную мышь

5 р.

Сделаю беззвучную мышь

Брестская, Пружаны

badge-icon
Чебурашка

Договорная

Чебурашка

Брестская, Пружаны

Сверление отверстий в бетоне.

Договорная

Сверление отверстий в бетоне.

Брестская, Пружаны

Скважины для воды''под ключ''

Договорная

Скважины для воды''под ключ''

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Мишка ,,Белый, Панда,Бурый Потапыч на праздник

Договорная

Мишка ,,Белый, Панда,Бурый Потапыч на праздник

Брестская, Пружаны

Договорная

Отделочные работы

Брестская, Пружаны

Услуги манипулятора, грузоперевозки

50 р.

Услуги манипулятора, грузоперевозки

Брестская, Пружаны

Хаски Бакс

Договорная

Хаски Бакс

Брестская, Пружаны

Мишка Пружаны

60 р.

Мишка Пружаны

Брестская, Пружаны

badge-icon

Договорная

Услуги няни,помощник по хозяйству

Брестская, Пружаны

бетонные (монолитные)лестницы

Договорная

бетонные (монолитные)лестницы

Брестская, Пружаны

Прокат автомобилей

40 р.

Прокат автомобилей

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Вспашка огорода

Договорная

Вспашка огорода

Брестская, Пружаны

badge-icon
Мойка окон, уборка.

Договорная

Мойка окон, уборка.

Брестская, Пружаны

badge-icon
Таргетированная реклама в Facebook/Instagram

Договорная

Таргетированная реклама в Facebook/Instagram

Брестская, Пружаны

Утепление фасада дома в Пружанах,декоративная отде

Договорная

Утепление фасада дома в Пружанах,декоративная отде

Брестская, Пружаны

утепление фасадов,декоративная отделка,покраска

Договорная

утепление фасадов,декоративная отделка,покраска

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Пружаны

Грузоперевозки+Грузчики

30 р.

Грузоперевозки+Грузчики

Брестская, Пружаны

Утепление фасада пружаны.Отделка фасада американка

1 771 р.

Утепление фасада пружаны.Отделка фасада американка

Брестская, Пружаны

Ремонт и обслуживание Компьютерной техники

10 р.

Ремонт и обслуживание Компьютерной техники

Брестская, Пружаны

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ. ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА. ПОКРАСКА

Договорная

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ. ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА. ПОКРАСКА

Брестская, Пружаны

Утепление фасадов, подшива, декоративная штукатурк

25.39 р.

Утепление фасадов, подшива, декоративная штукатурк

Брестская, Пружаны

Агро усадьба,,,стан демьяна ,,

Договорная

Агро усадьба,,,стан демьяна ,,

Брестская, Пружаны

badge-icon
Ремонт холодильников Пружаны

Договорная

Ремонт холодильников Пружаны

Брестская, Пружаны

Ремонт компьютеров, ноутбуков

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков

Брестская, Пружаны

badge-icon
Стяжка пола Пружаны

Договорная

Стяжка пола Пружаны

Брестская, Пружаны

Амортизаторы стиральной машины

15 р.

Амортизаторы стиральной машины

Брестская, Пружаны

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги