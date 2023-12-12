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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Полоцке

Ручка Латунь из СССР

20 р.

Ручка Латунь из СССР

Витебская, Полоцк

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Журналы детские ''Кважды ква'' 17шт

20 р.

Журналы детские ''Кважды ква'' 17шт

Витебская, Полоцк

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Книги Киево-Печерская Лавра

30 р.

Книги Киево-Печерская Лавра

Витебская, Полоцк

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Панно Волынка

40 р.

Панно Волынка

Витебская, Полоцк

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Монеты СССР и не Только

Договорная

Монеты СССР и не Только

Витебская, Полоцк

Запонка

Договорная

Запонка

Витебская, Полоцк

Запонка

Договорная

Запонка

Витебская, Полоцк

Продам военную форму СССР

45 р.

Продам военную форму СССР

Витебская, Полоцк

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Запонка

Договорная

Запонка

Витебская, Полоцк

Фотоаппарат Prima пленочный

20 р.

Фотоаппарат Prima пленочный

Витебская, Полоцк

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Журнал PlayStation 11 за 2000г

10 р.

Журнал PlayStation 11 за 2000г

Витебская, Полоцк

Два журнала за 2001г. PlayStation

10 р.

Два журнала за 2001г. PlayStation

Витебская, Полоцк

Журнал номер 2 за 1994г.АБС для автолюбителей

5 р.

Журнал номер 2 за 1994г.АБС для автолюбителей

Витебская, Полоцк

Антиквариат

Договорная

Антиквариат

Витебская, Полоцк

Панно fiat 1899

50 р.

Панно fiat 1899

Витебская, Полоцк

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иглы граммофонные

10 р.

иглы граммофонные

Витебская, Полоцк

Портсигар

15 р.

Портсигар

Витебская, Полоцк

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Дозиметр радиации

Договорная

Дозиметр радиации

Витебская, Полоцк

Антиквариат и коллекции

20 р.

Антиквариат и коллекции

Витебская, Полоцк

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Чугунок ссср 8 литров.

12 р.

Чугунок ссср 8 литров.

Витебская, Полоцк

Антиквариат и коллекции

20 р.

Антиквариат и коллекции

Витебская, Полоцк

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Антиквариат и коллекции

15 р.

Антиквариат и коллекции

Витебская, Полоцк

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Антиквариат и коллекции

15 р.

Антиквариат и коллекции

Витебская, Полоцк

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ОПАСНАЯ БРИТВА В ЧЕХЛЕ

15 р.

ОПАСНАЯ БРИТВА В ЧЕХЛЕ

Витебская, Полоцк

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Лыжи и коньки ретро СССР

Договорная

Лыжи и коньки ретро СССР

Витебская, Полоцк

ЁЛКА СССР

25 р.

ЁЛКА СССР

Витебская, Полоцк

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Часы советские

40 р.

Часы советские

Витебская, Полоцк

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Машинка пишущая электронная Ромашка

Договорная

Машинка пишущая электронная Ромашка

Витебская, Полоцк

Катафот и др. (одним лотом)

10 р.

Катафот и др. (одним лотом)

Витебская, Полоцк

Пепельница СССР 2шт

5 р.

Пепельница СССР 2шт

Витебская, Полоцк

Лампа настольная СССР

20 р.

Лампа настольная СССР

Витебская, Полоцк

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Приемник калькулятор телевизор

Договорная

Приемник калькулятор телевизор

Витебская, Полоцк

Монета 1955 года

50 р.

Монета 1955 года

Витебская, Полоцк

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ВИНТАЖНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

299 р.

ВИНТАЖНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Витебская, Полоцк

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Натуральный камень.Цена договорная

50 р.

Натуральный камень.Цена договорная

Витебская, Полоцк

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Кресло ретро СССР

Договорная

Кресло ретро СССР

Витебская, Полоцк

Кресло ретро СССР

Договорная

Кресло ретро СССР

Витебская, Полоцк

Киносьемочный аппарат

Договорная

Киносьемочный аппарат

Витебская, Полоцк

КУКЛА ГДР. БИГГИ

165 р.

КУКЛА ГДР. БИГГИ

Витебская, Полоцк

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Керогаз СССР

15 р.

Керогаз СССР

Витебская, Полоцк

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Изделия из хрусталя (СССР)

Договорная

Изделия из хрусталя (СССР)

Витебская, Полоцк

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Фотосувенир Тихонов

10 р.

Фотосувенир Тихонов

Витебская, Полоцк

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Прибор контроля радиации ДП 22 В

90 р.

Прибор контроля радиации ДП 22 В

Витебская, Полоцк

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